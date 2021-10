Juan Diego Botto, Premio Nacional de Teatro 2021

Juan Diego Botto ha obtenido este jueves el Premio Nacional de Teatro 2021, por su "profundo y permanente compromiso con la escena”, así como su capacidad para “llegar al gran público a través de un lenguaje claro y sencillo pero cargado de poesía". Atributos con los que ha conformado su espectáculo Una noche sin luna, donde ha demostrado “su naturaleza de hombre de teatro integral como dramaturgo e intérprete”, así como “la enorme vigencia que el discurso lorquiano posee en la actualidad.”

"Me hace mucha ilusión que se valore una forma de entender el teatro y el compromiso a través del arte" ha dicho Juan Diego Botto tras conocer que había merecido el galardón. "No me lo esperaba, es un premio que sabe a gratitud".

Juan Diego Botto (Buenos Aires, 46 años) considera que este premio, "más allá de valorar una trayectoria, pone en valor Una noche sin luna", una obra donde encarna a Federico García Lorca y con la que ha conseguido tal éxito que ha hecho que su gira se prolongue casi dos años más en España, Argentina, Chile y México.

"Este trabajo me da dado muchas alegrías, hablar de Federico siempre es maravillo", ha explicado a Efe por teléfono Botto, quien cree que es "importante traer el tema de la memoria".

Una "feliz noticia" que Juan Diego Botto ha recibido mientras mantenía una reunión de trabajo para su nuevo proyecto, En los márgenes, una película con la que debuta como director de cine. "Tenía muchas ganas de dirigir cine, es un privilegio trabajar con Luis Tosar y Penélope Cruz", asegura.

Botto pide "tratar la cultura como una cuestión de Estado" Durante una entrevista en La Tarde en 24 Horas, Botto ha explicado que durante la pandemia ha observado una "debilidad estructural del sector cultural español", aclarando que es "débil en cuanto al cuidado institucional" y no a la capacidad productiva de los artistas. Por ello, pide "tratar la cultura como una cuestión de Estado". En cuanto a su obra, Botto asegura que "además de ser teatro social es un producto taquillero", a pesar de que "la denuncia del poder siempre resulta un tanto incómoda".