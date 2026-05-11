La CNMV sanciona a Gerard Piqué y José Elías con 300.000 euros por el uso de información privilegiada

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha sancionado al exfutbolista Gerard Piqué y al empresario José Elías con 300.000 euros por el uso ilícito de información privilegiada sobre el inicio de las conversaciones en las que la compañía Atrys Health S.A. hizo una oferta para adquirir Aspy Global Services, S.A.

La sanción, que se ha publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), impuso 200.000 euros al exjugador del F.C. Barcelona y 100.000 euros al presidente y fundador de Audax Renovables.

Esta dictamina que cometieron una "infracción muy grave" cuando Piqué adquirió 104.166 acciones de Aspy Global Services en enero de 2021 tras recibir información privilegiada de Elías y "obtuvo un beneficio económico con la venta de dichas acciones" siete días después. La resolución, aunque se publica ahora, está firmada el pasado 22 de abril por el presidente de la CNMV, Carlos San Basilio Pardo.

El fallo es firme en la vía administrativa, pero puede recurrirse en los tribunales por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.