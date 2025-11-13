La CNMV multa a Twitter con cinco millones por incumplir las normas sobre publicidad de chiringuitos financieros

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto una multa de cinco millones de euros a Twitter International Unlimited Company por incumplir la legislación sobre la publicidad de los chiringuitos financieros.

Según publica este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE), la CNMV ha decidido imponer a la compañía dicha multa por cometer una infracción continuada muy grave "por incumplir" sus deberes de asistencia con la citada Comisión, en relación con los anuncios publicados por entidades no autorizadas y/o advertidas a través de su plataforma X.

Dichos deberes, añade la resolución publicada en el BOE, consisten en comprobar si Quantum AI estaba autorizada a prestar servicios de inversión por la propia CNMV y si la entidad no estaba incluida en la lista de entidades advertidas por este o por otros organismos supervisores extranjeros.