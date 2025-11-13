La CNMV multa a Twitter con cinco millones por incumplir las normas sobre publicidad de chiringuitos financieros
- Según el organismo, incumplió su deber de comprobar si Quantum AI estaba autorizada para dar servicios de inversión
- Ya advirtió de fraudes que suplantaban la identidad de personas famosas en España en diciembre de 2023
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto una multa de cinco millones de euros a Twitter International Unlimited Company por incumplir la legislación sobre la publicidad de los chiringuitos financieros.
Según publica este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE), la CNMV ha decidido imponer a la compañía dicha multa por cometer una infracción continuada muy grave "por incumplir" sus deberes de asistencia con la citada Comisión, en relación con los anuncios publicados por entidades no autorizadas y/o advertidas a través de su plataforma X.
Dichos deberes, añade la resolución publicada en el BOE, consisten en comprobar si Quantum AI estaba autorizada a prestar servicios de inversión por la propia CNMV y si la entidad no estaba incluida en la lista de entidades advertidas por este o por otros organismos supervisores extranjeros.
Abrió un expediente a finales de 2024
Todo ello alude a unos anuncios publicitarios publicados a través de la red social X en diciembre de 2023. Un año después, en diciembre de 2024, la CNMV decidió abrir un expediente sancionador a la compañía.
Entonces, advirtió de que "en un contexto de creciente impacto del fraude financiero" debe destacarse la relevancia mediática que ha tenido en la opinión pública la existencia de presuntas estafas por parte de entidades no autorizadas por el organismo y que se basan en usar indebidamente la imagen de personajes públicos en España. "En concreto, mediante la publicación de tuits simulando una noticia donde uno de estos personajes revela haber obtenido altas rentabilidades utilizando una aplicación creada por una de estas entidades", remarcó.
De hecho, el organismo recuerdó que "ejercería todas las posibilidades de supervisión y sanción que le otorga la legislación vigente, entre otras, la responsabilidad de las webs, medios y redes sociales que difundan esa publicidad sin comprobar que el anunciante cuenta con licencia para ofrecer servicios de inversión y que no está advertido como chiringuito financiero o entidad pirata".
Asimismo, señaló expresamente a la entidad Quantum AI entre las empresas que estaban cometiendo este presunto fraude y que ya habían sido objeto de advertencias específicas por parte de la Comisión.