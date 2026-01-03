Horario y dónde ver en TV la Cabalgata de los Reyes Magos 2026 desde Madrid

El lunes 5 de enero tienen lugar las tradicionales Cabalgatas de Reyes en toda España. En Madrid se celebra una de las más longevas y multitudinarias del país, en la que el año pasado se congregaron más de 300.000 personas en algún punto del recorrido.

Los Reyes Magos llenan de regalos todas las casas de nuestro país la noche del 5 al 6 de enero, pero antes se dan un baño de multitudes por algunas ciudades de España para saludar y repartir hasta 1.200 kilos de caramelos sin azúcar a los más pequeños de la casa. Un día que insufla ilusión a niños, pero también a no tan niños.

Novedades de la Cabalgata de Madrid Esta edición madrileña se presenta con el lema El saber compartido, que celebra el conocimiento y la cultura, junto al placer y la generosidad de transmitirlos. La Cabalgata de los Reyes Magos de 2026 promete convertir las calles de Madrid en una inspiradora biblioteca, con referentes de la literatura de nuestro país como Don Quijote y figuras inspiradas en las novelas de Julio Verne, entre otros mitos. Arrancará con una gran figura luminosa de la Estrella de Oriente y contará con espectáculos escénicos, música en vivo y diseños visuales inspirados en el cosmos y el conocimiento. Además, habrá actuaciones de circo, magia y danza.

Carroza de clan en la Cabalgata más sostenible Más de 2.100 personas, entre ellos más de 250 pajes reales, acompañan a Sus Majestades en un desfile que se anuncia como el más sostenible de la historia. Todas las carrozas funcionarán con energía 100% renovable, lo que se estima que reduzca en torno a un 90% las emisiones emitidas previas a la introducción de los vehículos eléctricos. Imagen del la carroza de Clan, el canal infantil de RTVE RTVE Uno de los grandes reclamos del desfile será la carroza de Clan, que conmemora el 20º aniversario del canal infantil. En ella participarán varios personajes de su programación, acompañados por Gonzalo Pinillos, el representante español en Eurovisión Junior, que conquistó al público el pasado 13 de diciembre con su tema Érase una vez (Once upon a time).

La borrasca Francis, uno de los posibles inconvenientes La llegada de los Reyes Magos viene con una invitada sorpresa que puede condicionar o incluso evitar las posibles celebraciones: la borrasca Francis, cuyos efectos se prolongarán durante este fin de semana. Provocará un descenso notable de las temperaturas, lluvias intensas y nevadas abundantes a cotas inusualmente bajas, con especial impacto en el norte y el interior de la Península. 02.11 min Transcripción completa ...como un demócrata socialista Lo contábamos en titulares. Irene, estamos muy atentos a la evolución en las próximas horas de La Borrasca Francis. Sí, nos va a dejar un temporal muy importante en nuestro país y además invernal, aunque de momento hoy el ambiente es suave. Todavía estamos pendientes de la inestabilidad en Canarias, donde ayer llovía con muchísima fuerza. Quedan activados avisos por viento y por fenómenos costeros. Los avisos del territorio peninsular se centran en las nieblas. Es que aquí de momento las precipitaciones están acercándose cada vez más por el oeste y posiblemente tengamos algo de precipitación con tormenta entrenando por la zona del Golfo de Cádiz en las siguientes horas. De momento muchas nieblas, nos cuesta un poco verlas, pero bueno, sabemos que tenemos algunos bancos que reducen la visibilidad en carretera. En las siguientes horas irán entrando las precipitaciones por puntos del oeste, por Galicia, hacia el Golfo de Cádiz, ¿pueden colarse esas precipitaciones? En otras zonas del oeste también necesitaremos el paraguas a lo largo de la jornada, pero como pueden ver, las precipitaciones de momento se quedan muy restringidas al oeste peninsular. La mayor parte de ellas estarían en Portugal por el momento Vemos por tanto una jornada con inestabilidad por el oeste, con la cota de nieve todavía muy elevada porque el ambiente es suave y en Canarias todavía con bastante inestabilidad. Tiempo más tranquilo en el este y con esas nieblas y nubes de tipo bajo que vuelven a acompañarnos un día más en muchas zonas del interior. Eso sí, hoy el ambiente es más suave, no hablamos de heladas tan fuertes como.. las de los días previos. Y hoy las temperaturas máximas van a estar claramente en ascenso. Fíjense, una jornada muchísimo más suave, sobre todo por el sur, donde nos vamos a acercar incluso a los 20 grados. Vemos temperaturas en muchos casos pasando de los 10, algo que ya estamos poco acostumbrados últimamente. Y durante este fin de semana tendremos más inestabilidad generalizada ya para el sábado, lluvias en más zonas y demás bajada de las temperaturas. Y el domingo la inestabilidad llega también al sur y al este. Y vean que aparecen muchas nevadas porque tendremos ya una considerable bajada de los termómetros por la zona norte, muy importante esa bajada de los termómetros, ambiente plenamente invernal, por tanto, aunque vamos a tener muchas precipitaciones, podrán ser muchas en forma de nieve a partir del domingo o lunes. Ahí vemos esa borrasca Francis que avanzará hacia el Mediterráneo y tendremos lluvias muy significativas por el sur con grandes cantidades y atención que podemos tener nevadas considerables domingo lunes de madrugada en definitiva nieve... ...en zonas muy poco habituales nieve en zonas muy poco habituales La borrasca Francis dejará lluvias generalizadas, oleaje y niebla este viernes Desde la Aemet, su portavoz Rubén del Campo ha insistido en la importancia de revisar la previsión meteorológica y el estado de las carreteras antes de viajar, sobre todo entre los días 4 y 6 de enero. Las nevadas podrían comenzar la noche del sábado, esperemos que respeten la llegada de Sus Majestades.