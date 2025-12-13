Eurovisión Junior 2025 | Actuación de Gonzalo Pinillos: vídeo completo

Toda la magia de los libros de aventuras de hemos leído de pequeños ha cobrado vida sobre el escenario de Eurovisión Junior 2025. Milú, Peter Pan y Alicia en el País de las Maravillas (Gato de Cheshire incluido) han acompañado a Gonzalo Pinillos en el Pabellón de Gimnasia de Tiflis convirtiendo el escenario en las tablas de un musical como los que está acostumbrado a pisar. Nunca como hasta hoy habíamos visto a Gonzalo disfrutar tanto sobre el escenario; emoción que ha traspasado todas las pantallas tras su espectacular actuación en Georgia.

Desde los primeros compases de la canción, en el momento en que ha entonado "hoy apago Internet, hoy prefiero soñar. Abro un libro y empiezo a imaginar", Pinillos ha embelesado a todo el público con una magnética imagen que ha dejado a toda Europa pegados a la pantalla queriendo conocer y ver más de la historia que ha presentado junto a los bailarines, Álex Garrido y Daniela Valladolid quienes han jugado el esencial papel de hilo conductor de la puesta en escena.

El mensaje de la canción resumido en la frase "Everything is possible!" (¡Todo el posible!) se ha trasmitido perfectamente a través del poder de la imaginación que ha quedado reflejado en la escenografía, con la imagen de los títulos a los que hace referencia la letra de la canción, una luna llena donde se iban sucediendo los personajes y un bailarín -por un momento- transformado en Peter Pan. Misma imagen que hemos visto en el colofón final de esta actuación:

02.48 min Actuación de España en Eurovisión Junior 2025: Gonzalo Pinillos con "Érase Una Vez (Once Upon a Time)"

Una puesta en escena dividida en tres actos Un comienzo intimista, con Gonzalo Pinillos al teclado del piano ya nos ha emocionado empañando los ojos a la espera de ver más de su actuación mientras el plano de la cámara se abre para descubrir que no está solo en el escenario. Allí hacen acto de presencia Daniela y Álex, como cómplices compañeros de juegos que han decidido también tirar por la borda los dispositivos electrónicos para adentrarse en los sueños que prometen las letras impresas. La segunda parte de la actuación arranca con el potente mensaje de que todo es posible. El ritmo y la energía que solo tres jóvenes adolescentes pueden ofrecer traspasa las fronteras junto a un cambio de iluminación y las pantallas mostrando —una vez más— a los personajes que durante décadas han hecho las delicias de distintas generaciones que añoran con nostalgia su infancia y su niñez. Personajes tan reconocibles en todo el mundo como Milú, Naruto, Astérix u Obélix colocan al espectador en un universo paralelo dibujado con armonía, color e ilusión. Y aquí llega el elemento clave de la escenografía: una biblioteca circular de grandes dimensiones que todo joven lector querría tener en su casa. Es un elemento que el director artístico Juan Sebastián destacaba como "ese lugar donde te proteges y te quedas embobado con un libro, pero también representa lo circular, lo que gira, lo que te envuelve". Incluso el suelo del escenario ha cobrado vida en determinado punto de la actuación transformada en un mar de los que surcan los personajes de los libros de aventuras que todos atesoramos en lo más recóndito de nuestras librerías como anclaje a una infancia que todos llevamos en nuestro interior y que nos resistimos de dejar escapar.