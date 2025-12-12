Estos son los países favoritos para ganar Eurovisión Junior 2025, ¿está España entre ellos?

No queda nada para conocer al ganador o ganadora de la XXIII edición del Festival de la Canción de Eurovisión Junior. Como cada año, hay países que parten como favoritos para alzarse con el trofeo de la cita. Un total de 18 países (Albania, Armenia, Azerbaiyán, Croacia, Chipre, España, Francia, Georgia, Irlanda, Italia, Malta, Montenegro, Países Bajos, Macedonia del Norte, Polonia, Portugal, San Marino y Ucrania) competirán este sábado 13 de diciembre a partir de las 17.00 horas por el codiciado triunfo, pero solo uno será coronado como el campeón de esta edición. Recuerda que antes de la gala, La 1 de TVE y RTVE Play te ofrece Wish: el poder de los deseos, una de las películas perfectas de Disney para disfrutar en familia y amenizar la espera para animar a Gonzalo Pinillos, el representante español en Georgia.

Entre el palmarés de Eurovisión Junior tan solo 12 países han ganado en alguna ocasión el certamen: Georgia (4), Francia (3), Armenia (2), Polonia (2), Rusia (2), Malta (2), Bielorrusia (2), Italia (1), Ucrania (1), Países Bajos (1), España (1) y Croacia (1). ¿Quién se alzará con el triunfo este año? ¿Alguno de ellos repetirá la hazaña o se sumará un nuevo país a esta lista?

Kroni Pula de Albania; Albert de Armenia; Yagmur de Azerbaiyán; Rafaella Panteli y Christos de Chipre; Marino Vrgoc de Croacia; Gonzalo Pinillos de España; Lou Deleuze de Francia; Anita Abgariani de Georgia; Lottie O'Driscoll Murray de Irlanda, Leonardo Giovannangeli de Italia; Nela Manceska de Macedonia del Norte; Eliza Borg de Malta; Asja Dzogovic de Montenegro; Meadow de Países Bajos; Marianna Klos de Polonia; Inês Goncalves de Portugal; Martina CRV de San Marino; y Sofia Nersesian de Ucrania, son los concursantes de Eurovisión Junior que podrían hacerse con el trofeo de la cita. ¿Está España entre los favoritos para hacerse con él? ¡Te lo contamos!

España: Gonzalo Pinillos - "Érase una vez (Once Upon A Time)" Hasta la fecha, España se alzó en una ocasión con la victoria en la cita infantil. Fue en Lillehammer 2004 con María Isabel y su "Antes Muerta Que Sencilla". Desde su regreso en 2019 siempre ha estado entre los favoritos para llevarse la victoria. Y este año no ha sido menos. El representante español es Gonzalo Pinillos. Con "Érase una vez (Once Upon A Time)", el joven madrileño nos invita a viajar a través de la lectura. Su puesta en escena es muy teatral y nos recuerda a grandes musicales como Wicked. 00.46 min Eurovisión Junior 2025 - Clip en exclusiva del segundo ensayo de Gonzalo Pinillos La actuación se construye como un cuento dividido en tres actos. El inicio es muy íntimo, donde Gonzalo aparece sentado al piano, justo antes de abrir un libro y dejarse llevar por la imaginación. A partir de ahí, la actuación crece hacia una segunda parte más enérgica, donde se une a sus bailarines, Daniela y Álex, para compartir ese viaje a través de la lectura. El número culmina en un final lleno de fantasía en el que coreografía, efectos especiales y visuales inmersivos transforman el escenario en un universo literario lleno de magia.

Francia: Lou Deleuze - "Ce Monde" Como España, Francia también se sitúa entre los favoritos para llevarse la victoria. En los últimos años, la delegación francesa ganó en dos ocasiones: en Ereván 2022 con Lissandro y su "Oh Maman!", y en Niza 2023 con Zoe Clauzure y su "Coeur". Este año, el país galo se presenta con Lou Deleuze. La joven de 11 años de muchísimo talento se presenta con la balada "Ce Monde". La propuesta refleja tanto las preocupaciones como las esperanzas de las generaciones más jóvenes. Su puesta en escena, que ya hemos podido ver a través de las imágenes y los 30 segundos publicados en el canal de YouTube de Eurovisión Junior, nos recuerda a la gran Barbara Pravi y su "Voilà". Lou Deleuze representará a Francia con "Ce Monde" en Eurovisión Junior 2025 Patri Campos La escenografía de Lou crea una atmósfera elegante y teatral con un estilo parisino clásico. La representante francesa luce un vestuario que refuerza ese aire francés, con boina roja y un vestido de terciopelo oscuro. La cantante actúa sobre una plataforma circular decorada en dorado, evocando una gran caja de música dentro de un entorno minimalista donde destacan la interpretación y la iluminación. Toda la propuesta está inspirada en la estética de la película Amélie.

Armenia: Albert - "Brave Heart" A lo largo de su trayectoria en Eurovisión Junior, Armenia se ha consolidado como una de las delegaciones más sólidas del certamen. Desde su estreno en 2007, ha conseguido colocarse en el top ten en diez ocasiones y ha brillado con dos victorias: la de 2010 con Vladimir y "Mama", y la de 2021 con Maléna y "Qami Qami". Además, ha estado muy cerca de ganar en otras cinco ediciones. Este año, el país ha confiado en Albert y su balada, íntegra en armenio, "Brave Heart". Albert representará a Armenia con "Brave Heart" en Eurovisión Junior 2025 Daniel Borrego Escot La puesta en escena de Armenia es mágica y delicada. Vestido de blanco y con una bufanda amarilla, Albert actúa sobre una plataforma decorada con flores y estrellas iluminadas, creando la sensación de un prado bajo un cielo estrellado. Con luces parpadeantes y un suave movimiento en su vestuario, el conjunto lograba una atmósfera etérea e íntima en la que Albert era el único protagonista.

Polonia: Marianna Klos - "Brightest Light" Polonia ha logrado hasta en dos ocasiones hacerse con la victoria, siendo de los pocos países en hacerlo en dos veces países. La primera fue en Minsk 2018 con Roksana Wegiel y el tema "Anyone I Want To Be", con el que lograron un total de 215 puntos. Al año siguiente, en la ciudad de Gliwice, Viki Gabor volvió a conmocionar a Europa con su talentoso "Superhero" al conseguir 278 puntos. Para Tiflis 2025, la delegación ha confiado en Marianna Klos y su propuesta "Brightest Light", una canción que habla de la confianza personal, del valor que surge, del apoyo mutuo y de cómo esa luz interior no solo ilumina nuestro camino, sino también el de quienes nos rodean. Marianna Klos representará a Polonia con "Brightest Light" en Eurovisión Junior 2025 Patri Campos Los colores fríos y el vestuario blanco son los protagonistas de la puesta en escena polaca. Marianna cuenta con un gran vestido blanco voluminoso. En su actuación, la representante de Polonia está acompañada por cuatro bailarinas que realizan coreografías sincronizadas a su alrededor mientras el humo sobre el escenario otorga dramatismo a la propuesta en un ambiente íntimo que explosiona con juegos lumínicos y potentes visuales en pantalla.