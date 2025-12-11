Ya puedes ver 30 segundos del ensayo realizado de España en Eurovisión Junior 2025

Ya podéis disfrutar de treinta segundos en exclusiva de la actuación de Gonzalo Pinillos en Eurovisión Junior 2025. RTVE Play ofrece las primeras imágenes realizadas del segundo ensayo celebrado este miércoles sobre el escenario del Pabellón de Gimnasia de Tiflis, donde Gonzalo, junto a Daniela Valladolid y Álex Zamora, continúa puliendo una puesta en escena llena de magia, fantasía y guiños literarios.

Estos segundos permiten a los espectadores hacerse una primera idea de cómo se verá España el sábado: planos más limpios, efectos visuales, coreografía más fluida y un vestuario repleto de detalles hechos a mano. Aun así, la delegación mantiene guardados varios secretos de la realización, los visuales y los efectos especiales que solo podrán descubrirse durante la final del sábado, que podrá seguirse en directo en La 1 y RTVE Play a partir de las 17:00 horas (16:00 en Canarias).

Además, ya podéis ver un adelanto del resto de realizaciones de los 17 países participantes en el vídeo que ha preparado la cuenta oficial de Eurovisión Junior en YouTube.

Así fue el segundo ensayo de España en Eurovisión Junior 2025 España volvió a brillar con el segundo ensayo de Gonzalo Pinillos, que emocionó a la delegación española y confirmó el excelente momento de forma de la candidatura. Acompañado por Daniela Valladolid y Álex Zamora, Gonzalo ajustó una puesta en escena que combinaba magia, literatura y fantasía, puliendo planos, coreografía y vestuario para que "Érase una vez (Once Upon a Time)" llegara aún más redonda a la gran final del sábado. Este segundo encuentro con el escenario sirvió para reforzar la conexión entre los tres artistas, mejorar la interacción con las cámaras y afianzar la seguridad vocal del representante español. España pule su propuesta en el segundo ensayo de Eurovisión Junior: más conexión y más magia Daniel Borrego Escot La implicación de los niños volvió a ser clave en este ensayo. El escenógrafo Juan Sebastián y la coreógrafa Mónica Peña trabajaron con ellos para mejorar la naturalidad de los movimientos y la expresividad de cada gesto. También destacaron los visuales, que llenaron las pantallas de piratas, sirenas y mundos medievales, parte del viaje imaginario que propone la actuación. A ello se sumaron los efectos especiales, con cuatro overlays sincronizados con música y coreografía, incluido el favorito de la delegación: decenas de libros girando alrededor de los tres niños en un final que Juan Sebastián definió como "pura fantasía". 00.46 min Eurovisión Junior 2025 - Clip en exclusiva del segundo ensayo de Gonzalo Pinillos

¿Cómo es la puesta en escena de España? La puesta en escena de"Érase una vez (Once Upon a Time)" se construye como un pequeño cuento dividido en tres actos. Todo comienza con un inicio íntimo en el que Gonzalo aparece sentado al piano, justo antes de abrir un libro y dejarse llevar por la imaginación. A partir de ahí, la actuación crece hacia una segunda parte más enérgica, donde se une a sus bailarines, Daniela y Álex, para compartir ese viaje a través de la lectura. El número culmina en un final lleno de fantasía en el que coreografía, efectos especiales y visuales inmersivos transforman el escenario en un universo literario lleno de magia. “Everything is possible!”: así ha sido el primer ensayo de Gonzalo Pinillos en Eurovisión Junior 2025 Daniel Borrego Escot El vestuario, diseñado por el estilista y figurinista Raúl Amor, apuesta por una estética sencilla, pero llena de significado. Las prendas incorporan guiños a la literatura clásica, colores que evocan aventuras y mapas, y detalles personalizados pintados a mano que refuerzan la idea de viajar a través de los libros. Según su director artístico, Juan Sebastián, la estructura de la actuación se ha construido a partir de las virtudes interpretativas de Gonzalo. Su formación en el mundo musical y teatral ha permitido diseñar un número que mezcla canción, interpretación, danza y narrativa visual, dando como resultado una propuesta que respira alma de cuento y personalidad propia. Eurovisión Junior 2025: Gonzalo Pinillos viaja a mundos fantásticos en su primer ensayo en Tiflis PRENSA RTVE