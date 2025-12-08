Eurovisión Junior 2025: Gonzalo Pinillos viaja a mundos fantásticos en su primer ensayo en Tiflis

“Fantasía”. Es la palabra con la que toda la delegación española ha definido la candidatura de Gonzalo Pinillos para Eurovisión Junior 2025. El artista ha realizado hoy su primer ensayo sobre el escenario del Pabellón de Gimnasia de Tiflis, Georgia.

Los mundos imaginarios de los que habla su canción “Érase una vez (Once upon a time)” por fin han cobrado vida. La actuación de España promete envolver a los espectadores en una atmósfera mágica que les transporte a los mejores escenarios de la literatura.

Gonzalo ha bajado del escenario muy emocionado: "Si tuviera que definir lo que he sentido hoy es emoción, una sensación abrumadora y un poco de pena de que ya solo queda una semana. He sentido a la vez toda la felicidad de actuar y la pena de que esto se acabe".

La delegación española de RTVE ha valorado muy positivamente el ensayo, que ha durado 40 minutos. “Venimos con los deberes hechos”, ha dicho César Vallejo, jefe de la delegación española en Eurovisión: “El equipo está emocionado. Es un trabajo muy bonito y solo falta que el público lo reciba”. María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, ha asegurado que “España va a por todas”: “Se ha creado una atmósfera de ilusión, prueba de que los sueños se hacen realidad y que todo es posible, como cuenta la canción”.

Gonzalo Pinillos Corinne Cumming

Cuando los libros y el musical se unen en el escenario La actuación de España actúa como un vehículo para transmitir un mensaje universal: que la lectura te hace imaginar sin límites y viajar a mundos imaginarios infinitos. Todos los elementos de la propuesta dan sentido a este propósito y forman un todo indivisible: desde la letra y la música, los espectaculares visuales inmersivos, la emocionante interpretación actoral de Gonzalo y una potente coreografía teatralizada. Estos elementos funcionan como un engranaje perfecto y dan cohesión a la actuación. El director artístico, Juan Sebastián, ha explicado que la puesta en escena nace tanto de la esencia musical de la canción como del propio perfil de Gonzalo. "Parto de la base de que el tema viene de un formato musical clásico y de que Gonzalo viene del mundo de los musicales. He aprovechado todas sus virtudes: se mueve bien, baila, comunica y expresa con naturalidad". Con esa premisa, y con el mensaje central del tema, el equipo ha construido una actuación que promete ser mágica. El arranque de la canción, "Hoy apago Internet, hoy prefiero soñar. Abro un libro y empiezo a imaginar", fue el punto de partida para diseñar la historia sobre el escenario, ha contado. La propuesta busca recuperar ese espíritu de la infancia: "Cuando éramos pequeños salíamos a la calle a jugar a ser guerreros, piratas o princesas. Lo que he hecho es trasladar ese juego al presente: tres amigos de hoy que, a través de los libros, imaginan juntos y se divierten". Gonzalo se ha mostrado entusiasmado con la puesta en escena: "La escenografía me ha encantado. Luego hemos podido ver cómo ha quedado y la verdad es que estoy muy feliz con el resultado”. Sobre el escenario, el artista ha comentado que su primer pensamiento al subir ha sido que era enorme: “He flipado con todas las pantallas y con los efectos visuales”. Ensayo de Gonzalo Pinillos Corinne Cumming / EBU

Una puesta en escena dividida en tres actos La puesta en escena de "Érase una vez (Once upon a time)" está construida en tres actos que acompañan la evolución musical del tema. El primero, el más íntimo, muestra a Gonzalo solo al piano durante la parte lenta de la canción. "Queríamos algo muy pequeño, muy de él. Trabajamos con primeros planos de sus manos y una realización muy cercana", explica Juan Sebastián. A medida que la cámara se abre, entran en escena Daniela y Álex, dando paso al desarrollo narrativo. El segundo acto llega cuando la canción rompe con el "Everything is possible!". Es el momento en el que todo se llena de ritmo y energía: "Aquí invitamos al público a imaginar y a jugar", cuenta el director artístico. El cambio de pantallas, la iluminación y las referencias a personajes como Milú, Naruto, Astérix u Obélix sitúan al espectador en un universo único de colores vibrantes. La progresión culmina con la aparición de una biblioteca circular gigante, un elemento clave de la puesta en escena. Este elemento simboliza un espacio de refugio para la lectura: "Tiene un doble significado: es ese lugar donde te proteges y te quedas embobado con un libro, pero también representa lo circular, lo que gira, lo que te envuelve", ha detallado Sebastián. La actuación al completo es, por tanto, un viaje desde la intimidad individual hasta la explosión colectiva de fantasía. La propuesta de España destaca también por una coreografía muy interpretativa. Mónica Peña, ha explicado que quería transmitir cómo viajan los niños a diversos universos cuando abren un libro: “La coreografía no es solo movimientos, sino que va a buscar la emoción y a contar nuestra historia”. Además de la letra en español, inglés y francés, la actuación incorpora una frase en lengua de signos, para hacer la canción aún más inclusiva e internacional y remarcar el ‘everything is possible’, la frase más importante de la canción. Con cada pase, Gonzalo se ha ido sintiendo más cómodo: "A medida que vas haciendo más ensayos, vas pillándole el tranquillo al escenario y a las cámaras. Había unas chicas de la organización en primera fila cantando la canción y eso me ha animado y me ha dado fuerza. Así que yo creo que cuando vea a todo el público, me va a hacer más ilusión todavía”. Los bailarines han demostrado sobre el escenario la buena química que hay entre ellos tanto fuera como encima del escenario. Según Alex Garrido, su parte favorita ha sido “en la que bailamos juntos y nos entrelazamos, se ve que estamos unidos y compartiendo la misma energía”. Daniela Valladolid ha afirmado estar impresionada con el escenario: “En el primer pase estaba nerviosa pero luego se me ha pasado y lo he disfrutado mucho”. Gonzalo Pinillos Corinne Cumming / EBU

Un vestuario lleno de guiños literarios El vestuario diseñado por Raúl Amor, figurinista de RTVE, parte de una premisa fundamental: la simplicidad. Al ser el primer año en el que España incorpora numerosos elementos y efectos visuales en la puesta en escena, era esencial que la ropa fuese limpia y nítida para no interferir con ellos. "Ha sido un reto. He ido de mucho a menos hasta llegar al punto justo", ha explicado Amor. Como la escenografía ya está repleta de referencias literarias, el figurinista ha optado por otra vía: la rosa de los vientos, símbolo que actúa como brújula en este viaje imaginario que propone la canción. "No es un viaje físico, sino un viaje a través de la lectura a mundos como Narnia, Liliput u Oz". El look de Gonzalo está lleno de detalles simbólicos. Lleva una cazadora marrón de cuero con un globo aerostático inspirado en "El maravilloso Mago de Oz", dividido en 18 porciones que representan las banderas de los países participantes, incluida España y Georgia en el centro. Su pantalón cargo, en un tono anaranjado terroso que evoca a los mapas, refuerza la idea de aventura y viaje. Lo acompaña una camisa azul, inspirada en los mares de los mapas antiguos. Toda la prenda está customizada a mano: en la parte trasera se pueden leer fragmentos del "Quijote", versos del Romancero Gitano de Federico García Lorca y el inicio de "El Hobbit". En el bolsillo del pantalón, Amor ha pintado un mapa rasgado, decorado con piezas metálicas doradas que recuerdan a las esquinas protectoras de los libros. La luminosidad la aportan las zapatillas blancas de Gonzalo, customizadas con textos de clásicos mencionados en la canción, como "Alicia en el país de las maravillas" o "Peter Pan". Los bailarines, Álex y Daniela, comparten una misma línea estética, vinculada al concepto de aventura y exploración. Ambos visten pantalones cargo vaqueros, cada uno en una tonalidad diferente, con detalles de mapas pintados en los bolsillos, y zapatillas ilustradas con motivos cartográficos. Álex lleva una camiseta con un fragmento de "Platero y yo", en homenaje a la literatura española premiada con el Nobel, además de una cazadora vaquera decorada en la espalda con la ilustración de una biblioteca repleta de libros. Daniela combina una camiseta amarilla con texto en la parte posterior y una sudadera tipo crop top en tonos pergamino, decorada con una hoja antigua que incluye un fragmento de "Juan Salvador Gaviota".