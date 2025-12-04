Eurovisión Junior 2025: Gonzalo Pinillos, un viaje de ensueño de Madrid a Tiflis a través de los libros

A pocos días de hacer las maletas rumbo a Tiflis, el madrileño Gonzalo Pinillos ha vivido una despedida muy especial rodeado de libros, amigos, jóvenes lectores y medios de comunicación. RTVE ha organizado un encuentro literario y musical con el representante de España en Eurovisión Junior 2025. El evento ha tenido lugar en La Mistral, una de las librerías de referencia en Madrid y el escenario perfecto para presentar el mensaje de su canción: que leer, soñar e imaginar pueden hacer que todo sea posible.

“Tengo muchísimas ganas de subirme al escenario de Tiflis y darlo todo; de hecho, la maleta casi la tengo lista”, ha confesado Gonzalo con una sonrisa.

Gonzalo, junto a María Eizaguirre y César Vallejo, en el acto de despedida antes de viajar a Tiflis

Según César Vallejo, jefe de la Delegación española en Eurovisión, la actuación de España va a sorprender: “Es un auténtico musical en el que reinterpretamos la lectura con amigos y cómo a través de los libros se mezcla lo ordinario con la imaginación”. Vallejo ha mostrado su plena confianza en la candidatura española: “Además de todo, es una actuación en la que ellos se lo pasan genial. Salimos a por todas y vamos a dejar el pabellón bien alto para España”.

María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, ha resaltado el esfuerzo de todos los equipos para seguir haciendo realidad los sueños sobre el escenario de Tiflis. “RTVE es la Casa de la música, esa música que te invita a soñar. Hoy despedimos a Gonzalo uniendo dos de nuestras grandes pasiones: música y lectura”, ha subrayado.

Con los libros todo es posible, “everything is possible” En un lugar emblemático de la cultura literaria madrileña, Gonzalo Pinillos ha interpretado en directo una versión a piano de su canción ‘Érase una vez (Once upon a time)’, destacando la apuesta firme de RTVE por la cultura, la música y la lectura. Gonzalo se ha rodeado de música, libros y amigos antes de su aventura eurovisiva Sentado al piano y entre estanterías, el artista ha compartido un momento muy íntimo: “Con esta canción queremos animar a los jóvenes a que lean porque, como en mi actuación, te lleva a sitios muy bonitos”. Su pasión por el arte, ha llevado a Gonzalo hasta Eurovisión Junior. Aunque no puede dar muchos detalles de su puesta en escena, sí ha afirmado que “habrá mucha fantasía y efectos especiales”. En este sentido, César Vallejo ha adelantado que hay elementos que España nunca ha llevado al festival: “Hemos conseguido que Gonzalo haga un viaje inmersivo. Todo el equipo creativo ha hecho un trabajo increíble y hemos hecho muchos, pero que muchos ensayos. La cosa pinta muy bien”. La canción de España para Georgia refleja el propio universo personal de Gonzalo: un lugar donde cantar y leer son las dos llaves que abren la puerta a su imaginación. A través de una letra y una melodía vibrantes, el artista transmite un mensaje universal: “Everything is possible”, todo es posible. Una frase que, a veces cantada y otras veces recitada, se repite a lo largo de la canción como un mantra que pretende conectar con el público infantil y juvenil en toda Europa. Gonzalo ha avanzado que esta frase, la más importante de la canción, también se interpretará sobre el escenario en lengua de signos. La canción de España es un viaje musical y literario, como un puente hacia mundos extraordinarios. Gonzalo evoca personajes icónicos como Peter Pan, Alicia, Naruto, Astérix y Obélix o Isadora Moon, y universos mágicos como Oz, Liliput y Narnia, que forman parte de sus lecturas favoritas y de la memoria colectiva de varias generaciones.

Chloe DelaRosa: “The twelve points go to…” Una despedida que no se ha querido perder Chloe DelaRosa, representante de España en Eurovisión Junior 2024, y que este año, además, será la encargada de dar los 12 puntos del jurado español en Georgia. La “cantista” ya ha estado practicando: “Gonzalo, ojalá se repita muchas veces la frase de “the twelve points go to… Spain!”. Chloe le ha cedido el testigo a Gonzalo César Vallejo ha prometido a los asistentes que Chloe dará los puntos desde un lugar emblemático y diferente: “Va a hacer una cosa muy especial, he visto su look y es chulísimo”. Chloe DelaRosa será la portavoz de España en Eurovisión Junior 2025 Daniel Borrego Escot La intérprete de “Como la Lola” ha querido apoyar a Gonzalo y darle un consejo: “Que disfrute mucho, porque allí el tiempo pasa muy rápido, y que se lo pase muy bien. Soy muy eurofan, todos los años lo vemos y nos montamos una fiesta así que vamos a estar apoyándole desde aquí”.

Una coreografía única Los bailarines que acompañarán a Gonzalo en Tiflis, Alex Garrido y Daniela Valladolid, también han estado en esta despedida. “Estamos un poco nerviosos, pero sobre todo emocionados y muy felices de poder vivir esta experiencia junto a todo el team”, ha confesado Alex. Daniela ha dicho sentirse totalmente preparada: “Tenemos unas ganas enormes de estar ya allí dándolo todo, pero, sobre todo, de disfrutarlo muchísimo”. Álex y Daniela estarán junto a Gonzalo en el escenario de Georgia César Vallejo ha puesto en valor el esfuerzo del equipo de baile en estos meses de ensayo: “Tienen una formación amplísima, ambos participan en competiciones de danza, y es increíble verlos bailar. Su coreografía os va a sorprender”. Durante la despedida, se ha proyectado el vídeo de la gran sorpresa que Gonzalo protagonizó en el musical ‘Oliver Twist’, donde forma parte del reparto. El joven artista se subió al escenario junto a sus compañeros del elenco para interpretar una versión coral de ‘Erase una vez (Once Upon a Time)’. Un momento que ha conseguido volver a conmover a los asistentes. 02.44 min Gonzalo Pinillos canta "Érase una vez (Once upon a time)" con el elenco de Oliver Twist