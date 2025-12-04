Eurovisión Junior 2025: Gonzalo Pinillos, un viaje de ensueño de Madrid a Tiflis a través de los libros
- El artista viaja a Georgia el 6 de diciembre para participar en el festival con ‘Érase una vez (Once upon a time)’
- La gala se retransmitirá el sábado 13 de diciembre a las 17:00 horas en La 1 y RTVE Play
- Chloe DelaRosa será la encargada de dar los 12 puntos del jurado español
A pocos días de hacer las maletas rumbo a Tiflis, el madrileño Gonzalo Pinillos ha vivido una despedida muy especial rodeado de libros, amigos, jóvenes lectores y medios de comunicación. RTVE ha organizado un encuentro literario y musical con el representante de España en Eurovisión Junior 2025. El evento ha tenido lugar en La Mistral, una de las librerías de referencia en Madrid y el escenario perfecto para presentar el mensaje de su canción: que leer, soñar e imaginar pueden hacer que todo sea posible.
“Tengo muchísimas ganas de subirme al escenario de Tiflis y darlo todo; de hecho, la maleta casi la tengo lista”, ha confesado Gonzalo con una sonrisa.
Según César Vallejo, jefe de la Delegación española en Eurovisión, la actuación de España va a sorprender: “Es un auténtico musical en el que reinterpretamos la lectura con amigos y cómo a través de los libros se mezcla lo ordinario con la imaginación”. Vallejo ha mostrado su plena confianza en la candidatura española: “Además de todo, es una actuación en la que ellos se lo pasan genial. Salimos a por todas y vamos a dejar el pabellón bien alto para España”.
María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, ha resaltado el esfuerzo de todos los equipos para seguir haciendo realidad los sueños sobre el escenario de Tiflis. “RTVE es la Casa de la música, esa música que te invita a soñar. Hoy despedimos a Gonzalo uniendo dos de nuestras grandes pasiones: música y lectura”, ha subrayado.
Con los libros todo es posible, “everything is possible”
En un lugar emblemático de la cultura literaria madrileña, Gonzalo Pinillos ha interpretado en directo una versión a piano de su canción ‘Érase una vez (Once upon a time)’, destacando la apuesta firme de RTVE por la cultura, la música y la lectura.
Sentado al piano y entre estanterías, el artista ha compartido un momento muy íntimo: “Con esta canción queremos animar a los jóvenes a que lean porque, como en mi actuación, te lleva a sitios muy bonitos”. Su pasión por el arte, ha llevado a Gonzalo hasta Eurovisión Junior.
Aunque no puede dar muchos detalles de su puesta en escena, sí ha afirmado que “habrá mucha fantasía y efectos especiales”. En este sentido, César Vallejo ha adelantado que hay elementos que España nunca ha llevado al festival: “Hemos conseguido que Gonzalo haga un viaje inmersivo. Todo el equipo creativo ha hecho un trabajo increíble y hemos hecho muchos, pero que muchos ensayos. La cosa pinta muy bien”.
La canción de España para Georgia refleja el propio universo personal de Gonzalo: un lugar donde cantar y leer son las dos llaves que abren la puerta a su imaginación. A través de una letra y una melodía vibrantes, el artista transmite un mensaje universal: “Everything is possible”, todo es posible. Una frase que, a veces cantada y otras veces recitada, se repite a lo largo de la canción como un mantra que pretende conectar con el público infantil y juvenil en toda Europa. Gonzalo ha avanzado que esta frase, la más importante de la canción, también se interpretará sobre el escenario en lengua de signos.
La canción de España es un viaje musical y literario, como un puente hacia mundos extraordinarios. Gonzalo evoca personajes icónicos como Peter Pan, Alicia, Naruto, Astérix y Obélix o Isadora Moon, y universos mágicos como Oz, Liliput y Narnia, que forman parte de sus lecturas favoritas y de la memoria colectiva de varias generaciones.
Chloe DelaRosa: “The twelve points go to…”
Una despedida que no se ha querido perder Chloe DelaRosa, representante de España en Eurovisión Junior 2024, y que este año, además, será la encargada de dar los 12 puntos del jurado español en Georgia. La “cantista” ya ha estado practicando: “Gonzalo, ojalá se repita muchas veces la frase de “the twelve points go to… Spain!”.
César Vallejo ha prometido a los asistentes que Chloe dará los puntos desde un lugar emblemático y diferente: “Va a hacer una cosa muy especial, he visto su look y es chulísimo”.
La intérprete de “Como la Lola” ha querido apoyar a Gonzalo y darle un consejo: “Que disfrute mucho, porque allí el tiempo pasa muy rápido, y que se lo pase muy bien. Soy muy eurofan, todos los años lo vemos y nos montamos una fiesta así que vamos a estar apoyándole desde aquí”.
Una coreografía única
Los bailarines que acompañarán a Gonzalo en Tiflis, Alex Garrido y Daniela Valladolid, también han estado en esta despedida. “Estamos un poco nerviosos, pero sobre todo emocionados y muy felices de poder vivir esta experiencia junto a todo el team”, ha confesado Alex. Daniela ha dicho sentirse totalmente preparada: “Tenemos unas ganas enormes de estar ya allí dándolo todo, pero, sobre todo, de disfrutarlo muchísimo”.
César Vallejo ha puesto en valor el esfuerzo del equipo de baile en estos meses de ensayo: “Tienen una formación amplísima, ambos participan en competiciones de danza, y es increíble verlos bailar. Su coreografía os va a sorprender”.
Durante la despedida, se ha proyectado el vídeo de la gran sorpresa que Gonzalo protagonizó en el musical ‘Oliver Twist’, donde forma parte del reparto. El joven artista se subió al escenario junto a sus compañeros del elenco para interpretar una versión coral de ‘Erase una vez (Once Upon a Time)’. Un momento que ha conseguido volver a conmover a los asistentes.
Cultura, lectura y juventud: la apuesta de RTVE
La jornada en La Mistral ha terminado con un gesto especialmente significativo para Gonzalo, Alex y Daniela. Los tres, muy vinculados al mensaje literario de la candidatura, han invitado al público a compartir un momento íntimo de lectura. Cada uno ha elegido un fragmento de uno de sus libros favoritos (‘Momo’, ‘La historia interminable’ e ‘Invisible’) y lo ha leído ante los asistentes, creando un cierre emotivo que une música, literatura y sueños por cumplir.
Con esta despedida, RTVE pone en valor su compromiso con la cultura, la lectura y la juventud. La candidatura española para Eurovisión Junior 2025 aspira no sólo a competir, sino a transmitir un mensaje de creatividad, imaginación y diversidad cultural, reafirmando que, a través del arte y los libros, los sueños y la unión entre países y generaciones es posible.
El acto ha supuesto también la antesala al viaje de la delegación española a Tiflis, donde España participará junto a los otros 17 países que forman parte de esta edición. El Festival podrá seguirse en directo el próximo 13 de diciembre en La 1 y RTVE Play, a las 17:00 horas, con la narración de Tony Aguilar y Julia Varela, asesorados por el experto en Eurovisión, Víctor Escudero.
El equipo de informadores de la delegación española contará el minuto a minuto de Gonzalo Pinillos desde Tiflis para todos los canales y plataformas de RTVE. Además, el programa ‘Team Total’ celebrará en Clan la semana de Eurovisión Junior 2025 con contenidos especiales y entrevistas a antiguos representantes españoles en el certamen infantil.