Chloe DelaRosa será la portavoz de España en Eurovisión Junior 2025

“And the 12 points from the Spanish jury go to…” Esa será la frase que pronunciará Chloe DelaRosa el próximo 13 de diciembre, cuando ejerza como portavoz del jurado español en la final del Festival de Eurovisión Junior 2025. La artista, que representó a España en Madrid 2024 con "Como La Lola", ha sido elegida por RTVE para anunciar las puntuaciones del jurado nacional en la 23ª edición del certamen infantil. De esta forma, la extremeña regresa al escenario eurovisivo apenas un año después de hacer historia como la primera anfitriona española en más de medio siglo.

02.46 min Eurovisión Junior 2024 - España: Chloe DelaRosa canta "Como la Lola"

El año pasado, Chloe deslumbró sobre el escenario de la Caja Mágica de Madrid con una actuación llena de energía, frescura y color, que ya se considera una de las más icónicas de España en el certamen. La joven artista conquistó al público con su desparpajo, logrando ser la quinta más votada por los espectadores, que le otorgaron 64 puntos. Sumados a los 80 puntos del jurado profesional, la representante española cerró su participación en una destacada 6ª posición, con un total de 144 puntos. La victoria fue para el georgiano Andria Putkaradze, que recibió la máxima puntuación de los jurados de doce países y acumuló 239 puntos.

El festival viaja a Georgia La XXIII edición del Festival de Eurovisión Junior 2025 se celebrará el sábado 13 de diciembre en Tiflis (Georgia). Será la segunda vez que la capital georgiana acoja el certamen, convirtiéndose de nuevo en el epicentro de la música infantil europea. Un total de 18 países se unirán en el Pabellón de Gimnasia de Tiflis para competir por el codiciado trofeo de cristal y la oportunidad de ejercer como anfitriones en 2026. La gala podrá seguirse en directo desde las 17:00 horas en La 1 y RTVE Play, con los comentarios de Julia Varela y Tony Aguilar. Tiflis acogerá el Festival de Eurovisión Junior 2025 en Georgia el próximo 13 de diciembre Daniel Borrego Escot Gonzalo Pinillos será el encargado de llevar la bandera española en el Festival de Eurovisión Junior 2025 con la canción "Érase una vez (Once Upon a Time)". El joven madrileño llega a Georgia con un tema que reivindica el poder transformador de la imaginación y el valor de la lectura como refugio universal. La canción, concebida como un homenaje a la cultura y la literatura, lanza un mensaje que trasciende edades e idiomas. Apasionado desde niño por los libros y la música, Gonzalo encarna a toda una generación que encuentra en las historias escritas un espacio de libertad, creatividad e inspiración. 02.45 min Eurovisión Junior 2025 | Gonzalo Pinillos - "Érase una vez (Once upon a time)" - España (Videoclip oficial)