Gonzalo Pinillos cantará en la decimocuarta posición en la final de Eurovisión Junior 2025
¡Ya conocemos el puesto de actuación de España en Tiflis 2025! Gonzalo Pinillos cantará en la décima posición el próximo sábado 13 de diciembre. El madrileño se subirá al escenario del Palacio Olímpico de Tiflis para interpretar su canción "Érase una vez (Once upon a time)", en la cual nos invita a sumergirnos en un viaje a través de la lectura, donde los libros cobran vida y los sueños se transforman en escenarios llenos de fantasía. La propuesta española mezcla el castellano, el inglés y tiene algún verso en francés. Además, está firmada por Luis Ramiro, Alejandro Martínez, David Parejo junto al propio Gonzalo
El joven intentará que la delegación española levante su segundo "mini" micrófono de cristal en Eurovisión Junior. En 2024, se cumplió 20 años de la victoria de María Isabel cautivó a la comunidad eurovisiva con su icónico "Antes Muerta Que Sencilla" en Lillehammer, en Noruega. La onubense quedó en primera posición tras recibir un total de 171 puntos, recibiendo la máxima puntuación del jurado profesional de países como Suiza, Francia, Croacia, Polonia, Dinamarca, Suecia, Bélgica y Rumania. ¿Conseguirá Gonzalo Pinillos pellizcar el corazón de los eurofans y lograr la segunda victoria? ¡No te lo pierdas el 13 de diciembre en La 1 de TVE y en RTVE Play!
Hasta la fecha, España había actuado en el puesto 9º (2003), 15º (2004), 15º (2005), 6º (2006), 5º (2019), 10º (2020), 16º (2021), 11º (2022), 01º (2023) y 10º (2024). Esta es la primera vez que la delegación participa en la decimcuarta posición. Cerca de este puesto actuaron María Isabel, Antonio José y Levi Diaz.
Malta abrirá la gala que cerrará Albania
Durante el sorteo celebrado esta mañana, se conoció también todos los puestos de la gala. De los 18 países participantes que viajarán hasta la capital georgiana el 13 de diciembre, Malta abrirá la gala que cerrará Albania. La maltesa Eliza Borg tendrá el honor de abrir el espectáculo con su tema "I Believe". El año pasado le tocó al italiano, Simone Grande ser el primero y convirtió la Caja Mágica de Madrid en una fiesta de pijamas con su "Pigiama Party". Por otra parte, la albanesa Kroni Pula cerrará el show en Tiflis con su canción "Fruta Perime". En España, cerró la 22ª edición del Festival, el maltés Ramires Sciberras con su canción "Stilla Ċkejkna".
Conoce la lista de países:
- Malta
- Azerbaiyán
- Croacia
- San Marino
- Armenia
- Ucrania
- Irlanda
- Países Bajos
- Polonia
- Macedonia del Norte
- Montenegro
- Italia
- Portugal
- España
- Georgia
- Chipre
- Francia
- Albania
¿Quién es Gonzalo Pinillos?
Desde muy pequeño, el madrileño se dio cuenta de que le gustaba cantar y decidió dar clases de piano. Sus padres también lo apuntaron a teatro musical y gracias a eso se participó en varios castings. El joven se ha puesto en la piel de Pierre Morhange, protagonista de Los Chicos del Coro, en el premiado musical en Madrid. "Mandé un video y después de seis meses me dieron la noticia de que estaba dentro". Con esta experiencia, Gonzalo aprendió a mejorar su actuación, a construir el personaje y a controlar más la voz de cabeza. También ha actuado en el musical School of Rock y hace poco ha sido seleccionado para formar parte del elenco del musical de Oliver Twist, que se estrenará en noviembre en el Teatro La Latina de la capital.
Además de la música, le gusta mucho jugar al baloncesto, al pádel y el ajedrez. Entre sus hobbies, se encuentra el viajar y conocer nuevos países. "Lo más raro que tengo es que me gusta viajar específicamente parques de atracciones".
Este es el videoclip de "Érase una vez (Once upon a time)"
El videoclip, dirigido por Jimmy Llamas, combina realidad y magia para dar forma a una historia que celebra la imaginación y el poder de soñar. El rodaje se ha dividido en dos escenarios muy diferentes. Por un lado, en un plató de realidad virtual en Boadilla del Monte, donde se recrearon los distintos mundos imaginarios que Gonzalo descubre al abrir su libro: desde una acampada bajo las estrellas hasta un viaje cósmico por el universo o un piano iluminado por una supernova. Por otro, el equipo se trasladó a un lugar tan especial como simbólico: la biblioteca del Instituto del Patrimonio Cultural de España, un espacio circular y luminoso que alberga más de 40.000 volúmenes y está presidido por un gran lucernario en la cúpula que inunda la sala de luz natural.
A medida que avanza la historia, el videoclip se adentra en diferentes mundos imaginarios inspirados en la literatura de aventuras. Gonzalo viaja por un bosque mágico, navega entre las estrellas o toca el piano bajo un sol gigante, escenas que simbolizan la fuerza de la imaginación cuando se abre un libro. Los sueños y las historias que imaginamos a veces acaban cumpliéndose. Gonzalo ya ha vivido el suyo dentro del universo mágico que Jimmy Llamas y Mapi Romero han creado para su videoclip. La siguiente página de esta historia se escribirá en Tiflis, donde el joven madrileño representará a España en Eurovisión Junior 2025. “Mi siguiente sueño es cantar sobre el escenario de Eurovisión”, confesó con ilusión al redactor de RTVE Play, Daniel Borrego.
En diciembre llegará ese momento, rodeado de música, emoción y 17 nuevos amigos de toda Europa. Será una nueva oportunidad para seguir soñando, compartir su historia y vivir una experiencia que, sin duda, recordará para siempre. Porque aún quedan muchas páginas por escribir en el cuento de Gonzalo Pinillos. ¡Disfruta de este momento mágico con él el próximo 13 de diciembre en La 1 de TVE y en RTVE Play!