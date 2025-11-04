Gonzalo Pinillos cantará en la decimocuarta posición en la final de Eurovisión Junior 2025

¡Ya conocemos el puesto de actuación de España en Tiflis 2025! Gonzalo Pinillos cantará en la décima posición el próximo sábado 13 de diciembre. El madrileño se subirá al escenario del Palacio Olímpico de Tiflis para interpretar su canción "Érase una vez (Once upon a time)", en la cual nos invita a sumergirnos en un viaje a través de la lectura, donde los libros cobran vida y los sueños se transforman en escenarios llenos de fantasía. La propuesta española mezcla el castellano, el inglés y tiene algún verso en francés. Además, está firmada por Luis Ramiro, Alejandro Martínez, David Parejo junto al propio Gonzalo

El joven intentará que la delegación española levante su segundo "mini" micrófono de cristal en Eurovisión Junior. En 2024, se cumplió 20 años de la victoria de María Isabel cautivó a la comunidad eurovisiva con su icónico "Antes Muerta Que Sencilla" en Lillehammer, en Noruega. La onubense quedó en primera posición tras recibir un total de 171 puntos, recibiendo la máxima puntuación del jurado profesional de países como Suiza, Francia, Croacia, Polonia, Dinamarca, Suecia, Bélgica y Rumania. ¿Conseguirá Gonzalo Pinillos pellizcar el corazón de los eurofans y lograr la segunda victoria? ¡No te lo pierdas el 13 de diciembre en La 1 de TVE y en RTVE Play!

Hasta la fecha, España había actuado en el puesto 9º (2003), 15º (2004), 15º (2005), 6º (2006), 5º (2019), 10º (2020), 16º (2021), 11º (2022), 01º (2023) y 10º (2024). Esta es la primera vez que la delegación participa en la decimcuarta posición. Cerca de este puesto actuaron María Isabel, Antonio José y Levi Diaz.

Malta abrirá la gala que cerrará Albania Durante el sorteo celebrado esta mañana, se conoció también todos los puestos de la gala. De los 18 países participantes que viajarán hasta la capital georgiana el 13 de diciembre, Malta abrirá la gala que cerrará Albania. La maltesa Eliza Borg tendrá el honor de abrir el espectáculo con su tema "I Believe". El año pasado le tocó al italiano, Simone Grande ser el primero y convirtió la Caja Mágica de Madrid en una fiesta de pijamas con su "Pigiama Party". Por otra parte, la albanesa Kroni Pula cerrará el show en Tiflis con su canción "Fruta Perime". En España, cerró la 22ª edición del Festival, el maltés Ramires Sciberras con su canción "Stilla Ċkejkna". Este es el running orden de Eurovisión Junior 2025 Conoce la lista de países: Malta Azerbaiyán Croacia San Marino Armenia Ucrania Irlanda Países Bajos Polonia Macedonia del Norte Montenegro Italia Portugal España Georgia Chipre Francia Albania

¿Quién es Gonzalo Pinillos? Desde muy pequeño, el madrileño se dio cuenta de que le gustaba cantar y decidió dar clases de piano. Sus padres también lo apuntaron a teatro musical y gracias a eso se participó en varios castings. El joven se ha puesto en la piel de Pierre Morhange, protagonista de Los Chicos del Coro, en el premiado musical en Madrid. "Mandé un video y después de seis meses me dieron la noticia de que estaba dentro". Con esta experiencia, Gonzalo aprendió a mejorar su actuación, a construir el personaje y a controlar más la voz de cabeza. También ha actuado en el musical School of Rock y hace poco ha sido seleccionado para formar parte del elenco del musical de Oliver Twist, que se estrenará en noviembre en el Teatro La Latina de la capital. Además de la música, le gusta mucho jugar al baloncesto, al pádel y el ajedrez. Entre sus hobbies, se encuentra el viajar y conocer nuevos países. "Lo más raro que tengo es que me gusta viajar específicamente parques de atracciones". 03.18 min Gonzalo Pinillos representa a España en Eurovisión Junior 2025