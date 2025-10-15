Chenoa y Gonzalo Pinillos, protagonistas de la nueva campaña de 'Un juguete, una Ilusión'

El anuncio de la próxima edición de la campaña ‘Un juguete, una ilusión’ contará con Chenoa y Gonzalo Pinillos como protagonistas. La presentadora de ‘The Floor’ y el representante de España en el Festival de Eurovisión Junior 2025 regresan al plató del programa con un “Duelo Final” en el que invitan a colaborar adquiriendo y regalando el bolígrafo solidario, cuya recaudación servirá para llevar juguetes a niñas y niños sin recursos en diferentes partes del mundo.

Gonzalo Pinillos, representante de España en el Festival de Eurovisión Junior 2025 RTVE

En esta 26ª edición y bajo el lema “Forma parte del juego”, la campaña solidaria impulsada por RTVE y la Fundación Crecer Jugando sigue apostando por su objetivo, garantizar y proteger el derecho al juego de todos los niños y niñas. A través de la promoción de la venta del bolígrafo, y con los beneficios obtenidos, se consigue comprar y repartir juguetes en España y en el mundo, llevando sonrisas e ilusión a quienes más lo necesitan.

Chenoa participa en la nueva campaña de 'Un Juguete, una ilusión' RTVE

El spot se podrá ver y escuchar dentro de los canales de TVE, RNE y medios digitales de la Corporación desde el 1 de noviembre hasta el 6 de enero.