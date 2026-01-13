RTVE lanza la campaña 'la solidaridad calienta más que el fuego' en apoyo a las personas sin hogar

RTVE lanza la campaña ‘La solidaridad calienta más que el fuego’, con el fin de dar visibilidad a la realidad que viven las personas que no tienen hogar en España. Según Cáritas, más 42.000 personas no disponen de un techo donde cobijarse y vivir. Además, el INE señala que esta cifra va en aumento, ya que en 2024 se atendió a un 55% más de gente sin hogar con respecto a 2022.

La campaña muestra la realidad del sinhogarismo, a través de los testimonios de personas que se encuentran en esta situación, que cuentan lo duro que es vivir sin techo, la crudeza del frío bajo cartones, la vulnerabilidad y los peligros a los que están expuestas, y el hecho de que cualquiera puede verse en esta situación algún día.