RTVE lanza la campaña 'la solidaridad calienta más que el fuego' en apoyo a las personas sin hogar
- En España más de 42.000 personas viven en la calle, según Cáritas
- El spot recoge testimonios sobre las duras condiciones que soportan estas personas, especialmente en invierno
- El spot se emite en todos los canales de la Corporación hasta el 15 de febrero
RTVE lanza la campaña ‘La solidaridad calienta más que el fuego’, con el fin de dar visibilidad a la realidad que viven las personas que no tienen hogar en España. Según Cáritas, más 42.000 personas no disponen de un techo donde cobijarse y vivir. Además, el INE señala que esta cifra va en aumento, ya que en 2024 se atendió a un 55% más de gente sin hogar con respecto a 2022.
La campaña muestra la realidad del sinhogarismo, a través de los testimonios de personas que se encuentran en esta situación, que cuentan lo duro que es vivir sin techo, la crudeza del frío bajo cartones, la vulnerabilidad y los peligros a los que están expuestas, y el hecho de que cualquiera puede verse en esta situación algún día.
Objetivo RTVE: ‘Si tu te mueves, el mundo se mueve’
RTVE hace un llamamiento a la concienciación de la ciudadanía con el lema ‘La solidaridad calienta más que el fuego’, dentro de la campaña de Objetivo RTVE ‘Si tú te mueves, el mundo se mueve’.
El spot se podrá ver hasta el 15 de febrero y se engloba dentro del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.