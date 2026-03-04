Los Premios Academia de la Moda Española celebrarán el 30 de junio su tercera edición

Tras el éxito de su segunda entrega, los Premios Academia de la Moda Española han confirmado esta mañana, en una presentación en Torrespaña, los primeros detalles y novedades de su tercera edición. Este año, la gran noche de la moda española se celebrará el martes 30 de junio y volverá a poner en valor y visibilizará el talento y el trabajo de todos los protagonistas que la impulsan y la hacen posible.

La rueda de prensa ha contado con la participación de Juan Duyos y Sergio Álvarez, presidente y director de la Fundación Academia de la Moda Española (FAME), y de María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE. Se han sumado al acto Pepa Bueno, vicepresidenta de FAME, los patronos Modesto Lomba y Beatriz González-Cristóbal, así como ganadores de pasadas ediciones de los Premios, como Nacho Aguayo, director creativo de la línea de mujer de Pedro del Hierro, o la directora del Museo del Traje, Helena López del Hierro. También han asistido los diseñadores María Lafuente y Alejandro de Miguel, además de otros miembros de la Academia de la Moda Española.

María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, ha destacado que “el compromiso de RTVE con el mundo de la moda sigue firme en ese universo de talento , creación e industria”. “RTVE sigue demostrando ser el sol que da calor y que permite que la moda tenga este apoyo. RTVE cree y crea moda”, ha añadido.

“La tercera edición de los Premios Academia de la Moda Española será el mejor escaparate del talento nacional. Una celebración que ya se ha consolidado como cita indiscutible en el calendario de la moda española, la cual promueve el prestigio y el reconocimiento de nuestra industria cultural y creativa. Además, me hace especial ilusión el ambiente que se genera, donde todos aplaudimos y festejamos el éxito de los compañeros en un momento donde la colaboración y las alianzas son más importantes que nunca en el sector”, ha afirmado Juan Duyos.

“En esta tercera edición nos centraremos en el crecimiento de los Premios. No solo eligiendo una nueva sede que nos permita tener más invitados y representantes del ecosistema, sino también incrementando la difusión de lo mejor de nuestra moda y demostrando el impacto que tiene en la sociedad española. Visibilidad, reconocimiento y prestigio, ese es nuestro objetivo”, ha añadido Sergio Álvarez.

Nacho Aguayo, director creativo de la línea de mujer de Pedro del Hierro, ha animado a presentar candidaturas a estos premios “porque dan un empujón a los pequeños y los grandes”. “Es un amplio espectro de la moda, no solo ropa, es joyería, calzado. Estos premios son la alegría de verte apoyado”, ha añadido el diseñador, que en la pasada edición recogió junto a Álex Miralles el premio a Mejor Presentación: Desfile para la firma.

La directora del Museo del Traje, Helena López del Hierro, institución ganadora del premio al Impulso y Difusión de la Moda Española en la anterior edición se ha mostrado de acuerdo: “Yo animaría a todo el mundo a presentarse, está muy bien hacer una fiesta de la moda española, porque reúne todo”.

Será en las siguientes semanas cuando se conozca la nueva sede de la gala y de su alfombra roja previa, donde se darán cita los principales diseñadores, nombres clave del sector y numerosos invitados. También se desvelará próximamente la programación especial de RTVE para ese día.

Trece categorías Los Premios Academia de la Moda Española valoran en diferentes categorías las trayectorias y otros aspectos creativos, empresariales y técnicos de todo el universo de la moda de nuestro país. Un reconocimiento a las marcas, diseñadores, artesanos, empresas y proyectos que lo forman y a sus iniciativas desarrolladas durante 2025. Los galardones a los que optarán los nominados son Mejor Colección, Mejor Colección de Calzado y Marroquinería, Mejor Colección de Joyería y Accesorios, Mejor Presentación: Desfile, Mejor Presentación: Nuevos Formatos, Mejor Proyecto Empresarial y Talento Novel del año, Embajador/a de la Moda Española, Sostenibilidad e Innovación, Impulso y Difusión de la Moda Española y Altas Artesanías aplicadas a la Moda. El Patronato de FAME será el encargado de otorgar el Premio Internacional y el Premio de Honor, creado para rendir homenaje a la carrera de un diseñador o firma. En total, 13 categorías concebidas con el fin de poder asegurar la correcta representatividad de todo el ecosistema de la moda nacional, muy amplio y diverso.

Candidaturas y votaciones El plazo para la presentación de candidaturas ha comenzado hoy 4 de marzo a las 9:00 horas y finaliza el 22 de abril de 2026 a las 23:59 horas. Los interesados en participar pueden descargarse las bases e inscribirse a través del siguiente formulario online. Los nominados serán anunciados el 28 de mayo y serán designados, al igual que los premiados, por votación de los más de 130 miembros de la Academia de la Moda Española, formada por los Académicos, destacados profesionales del sector, y los Académicos Honoríficos, ganadores del Premio de Honor en las diferentes ediciones de los galardones. Actualmente son dos: María Sañudo en representación de Pedro del Hierro, y Roberto Verino, reconocidos en la primera y segunda entrega respectivamente. La Academia fue renovada a finales de 2025, momento en el que los Académicos Fundadores, elegidos por Fundación Academia de la Moda Española en 2023, pasaron a ser Académicos tras dos años de mandato, tal y como indica la normativa de la organización. Con el fin de asegurar su regeneración y objetividad, cada año se abrirá un periodo de adhesión a nuevos miembros.

El premio, un recuerdo al gran maestro Cristóbal Balenciaga El trofeo entregado a los ganadores es un guiño y recuerdo a Cristóbal Balenciaga. Una escultura creada por Helena Rohner inspirada en el movimiento de los tejidos y en los sombreros y tocados del modista vasco. Concretamente, la diseñadora tomó como referencia uno de sus icónicos tocados de novia. Las trece piezas artesanales están realizadas en cerámica y descansan sobre una base de nogal español.

La moda española: industria cultural y creativa Los Premios Academia de la Moda Española articulan el primer eje estratégico de FAME: la promoción de la moda española y su reconocimiento nacional e internacional. Unos galardones concebidos para situar la moda dentro de nuestra sociedad como una gran industria cultural y creativa a la que debe apoyarse, y que sin lugar a dudas es una de las mejores embajadoras de la marca país. En línea con este objetivo, FAME organizará en Barcelona los días 13 y 14 de abril European Designer Fashion Summit, unas jornadas internacionales que reunirán a expertos, instituciones y profesionales de distintos países europeos. Una actividad apoyada por el Ministerio de Cultura y en colaboración con ACME. La recuperación de los oficios tradicionales y la pervivencia de nuestra artesanía, imprescindibles para sustentar la moda de autor, es otro de los fines fundacionales de la Fundación. Para lograrlo, FAME continua este año con el nivel 1 del Programa de formación y acompañamiento empresarial a las artesanías de la moda, pionero en España y desarrollado en colaboración con CUNEF Universidad. Además, seguirá trabajando dentro de la Alianza por la Formación Profesional, donde es el principal interlocutor de la familia profesional confección, textil y piel con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

RTVE de moda RTVE tiene un sólido compromiso con la moda y el diseño español, materializado a través de múltiples iniciativas y contenidos temáticos, entre los que destaca ‘Flash Moda’, programa de referencia de la televisión nacional emitido en La 2. Dirigido por Jesús María Montes-Fernández y presentado por Nieves Álvarez, ambos Académicos de la Academia de la Moda Española, lleva más de 14 años apoyando los diseñadores, las casas de moda, el arte y la cultura. Otra de las grandes apuesta de RTVE es ‘Maestros de la costura’, talent dedicado al diseño y la moda que acerca la labor de este oficio al público.