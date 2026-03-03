RTVE dedica su programación especial por el 8M, Día de la Mujer, a transmitir 'Las voces de TODAS'
- Estrenos: ‘Soy Nevenka’, ‘Zero Dramas’ con Loles León, ‘Pioneras’, nuevo canal temático del 8M en RTVE Play o ‘Cigarreras’ en RNE
- Los informativos analizarán la realidad de la mujer en distintos ámbitos y seguirán en directo las manifestaciones del domingo 8 de marzo
- Cine, documentales, entrevistas o reportajes en profundidad reivindicarán la igualdad todos los espacios de TVE, RNE y RTVE.es
- El Observatorio de Igualdad de RTVE celebra una jornada en Prado del Rey y refuerza su presencia en el Festival de Málaga
Radiotelevisión Española se vuelca con el 8 de marzo, a través de una programación especial y transversal que abarcará dos semanas, con especial atención el próximo fin de semana, justo cuando se celebra el Día de la Mujer. Bajo el lema ‘Las voces de TODAS’, la Corporación refuerza su apuesta por transmitir las voces de mujeres de diferentes ámbitos y circunstancias, sus problemas y la discriminación o el machismo que siguen sufriendo.
Jornada del Observatorio de Igualdad
‘Las voces de TODAS: un siglo de mujeres tomando la palabra’ es el evento que organiza el Observatorio de Igualdad de RTVE con motivo de este 8M. Un homenaje a las mujeres que formaron parte del Lyceum Club, cuyo centenario se celebra en 2026, para recuperar su patrimonio, insuficientemente divulgado y que rompió moldes y cadenas. Mujeres conocidas de la comunicación y de la cultura pondrán voz a las mujeres del Lyceum leyendo sus textos. Tendrá lugar este martes 3 de marzo a las 12:30 en Prado del Rey y se retransmitirá en RTVE Play, RTVE.es y en las redes sociales.
Festival de Málaga
RTVE refuerza la mirada femenina en el Festival de Málaga, donde el domingo 8 se presentará la película ‘Pioneras: solo querían jugar’, dirigida por Marta Díaz y participada por RTVE, sobre los comienzos del fútbol femenino. Antes de la proyección, el Observatorio de Igualdad organiza una mesa redonda en la que participarán mujeres que abrieron camino en el fútbol, como Carmen Arce y Victoria Hernández, junto a jugadoras en activo como Claudia Zornoza, o artistas como la cantante y compositora Zahara.
Y el lunes 9 de marzo, el Museo Thyssen de Málaga acoge otra mesa redonda organizada por el Observatorio junto a la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales. Un encuentro para compartir las estrategias de selección de proyectos de cine y documentales desde RTVE, con el objetivo de reflexionar sobre ellas con las mujeres del sector audiovisual.
Dos noches especiales en La 1 y La 2
El sábado 7 de marzo, La 1 ofrece una noche centrada en la figura de Nevenka Fernández, la mujer que logró la primera condena en España a un político por acoso sexual, con un enorme coste personal para ella. Cuando se cumplen 25 años de la denuncia que interpuso contra el alcalde de Ponferrada, La 1 pone el foco en su figura a través de una entrevista exclusiva en ‘Informe Semanal’ y el estreno en abierto de la película ‘Soy Nevenka’, de Icíar Bollaín.
Y el domingo 8, los contenidos del Día de la Mujer se concentran en la noche de La 2: ‘Imprescindibles’ recupera ‘Los poderes de Lolo’, sobre la revolucionaria creadora de ‘La bola de cristal’, Lolo Rico; ‘Al cielo con ella’ tendrá como invitadas a la actriz Belén Cuesta y a la periodista Almudena Ariza; a continuación llega ‘Zero dramas’, con Loles León al frente del nuevo talk show canalla e irreverente que debatirá, aprovechando su estreno en pleno 8M, sobre la esclavitud de la belleza; y para completar la noche, ‘Versión española’ emite la película ‘Matria’.
Información y actualidad en torno al 8M
En el despliegue informativo, destaca la edición monográfica ‘Voces de mujeres valientes’ de ‘Informe Semanal’ del 7 de marzo, con una entrevista a Gisèle Pelicot, un amplio reportaje sobre los últimos casos de acoso sexual en nuestro país, y el testimonio de Nevenka Fernández. Y el 8 de marzo, Telediarios, Canal 24 horas, informativos de RNE y Radio 5 y RTVE Noticias seguirán las marchas por todo el país con el apoyo de los Centros Territoriales y de Producción.
Desde este martes, una cabecera específica identificará los contenidos informativos del 8M. Todas las ediciones de los Telediarios y el Canal 24 horas emitirán reportajes sobre experiencias de mujeres de diferentes ámbitos, cómo viven los nuevos retos en el día a día y en redes sociales, la presión de los cuidados, los machismos y micromachismos que perduran… Y se unirán las voces de mujeres veteranas y jóvenes en el mundo de la empresa y la Universidad.
Además, ‘Objetivo Igualdad’ se centrará el domingo 8 en las mayores de 65 años, la soledad no deseada y la violencia de género, y entrevistará a María Bestar por su documental ‘No estás loca’. Y en los programas de actualidad, destacan la entrevista de ‘La Hora de La 1’ a la ministra de Igualdad el viernes 6; el análisis que hará ‘Mañaneros 360’ sobre las desigualdades que aún persisten; la entrevista de ‘Aquí la Tierra’ a la responsable de la Presa de El Pardo en Madrid; o la cobertura de las marchas del 8M en directo en ‘D Corazón’.
Los informativos de RNE emitirán crónicas en profundidad sobre mujeres que se abren paso en profesiones de hombres, los feminicidios en América Latina, las reivindicaciones de jóvenes afrodescendientes, el fenómeno sugar daddy, la presión estética, las mujeres mayores, emprendedoras, científicas, trabajadoras del hogar o deportistas.
Los Informativos Territoriales de TVE y RNE ofrecerán reportajes y testimonios que retratan la realidad de las mujeres en toda nuestra geografía: en los pueblos de la España vaciada, en la siderurgia en Asturias, emprendedoras, amas de casa, directivas, deportistas… Siempre con el foco sobre problemas como el techo de cristal, la salud física y mental o la violencia machista.
En RTVE Noticias se publicarán diariamente reportajes, entrevistas y análisis con una mirada orientada a entender la conversación de las jóvenes y adolescentes acerca del feminismo. También se acercarán a las mujeres rurales y a las víctimas de la violencia machista, cada vez más cuestionadas. Y VerificaRTVE analizará la situación de la salud reproductiva en el mundo.
Cine feminista en La 1 y La 2
La mujer y la igualdad son también protagonistas de varios títulos de cine programados para estas semanas. En La 1, bajo el claim ‘8M-Mujeres que inspiran’, el sábado 7 se emitirán ‘Una cuestión de género’, ‘La boda de Rosa’ y ‘Pan de limón con semillas de amapola’, y el domingo 8, ‘En tierra de hombres’, ‘Mujercitas’, ‘Wonder Woman’ y ‘No te preocupes, querida’. Y La 2 ofrecerá ‘Un blanco fácil’ (jueves 5) y ‘Thelma & Louise’ (jueves 12).
Reportajes, documentales y entrevistas en La 2
La 2 concentra también en estos días un amplio repertorio de documentales y reportajes dedicados a la mujer, entre los que destaca el estreno de la serie documental de Movistar+ ‘Pioneras’ (dos capítulos este martes 3 y otros dos el martes 10, a las 22:00 horas).
Además, con motivo del 8M La 2 emitirá el documental ‘Hijas de Cynisca’ (martes 3); ‘Sukha’ ofrecerá una charla entre Luisa Gavasa y María Peláe, que interpretan a Chavela Vargas en dos momentos de su vida, una visita al festival Ellas Crean o entrevistas a la cineasta Adriana Davidova y la contadora de cuentos Ana Griot; 'Saber y Ganar' dedicará la sección 'Los sabios y sus temas' a mujeres que han dejado huella en la sociedad; ‘Aquí hay trabajo’ abordará proyectos de integración laboral para mujeres; ‘La aventura del saber’ entrevistará a la periodista y refugiada afgana Khadija Amin y estrenará la serie ‘Desafío Mujer; ‘Documentos TV’ abordará la endometriosis (jueves 5); ‘Plano General’ entrevistará a la abogada Miriam González (viernes 6); ‘Agrosfera’ (sábado 7) se acercará al oficio de las percebeiras; ‘Página Dos’ (sábado 7) tendrá como invitadas exclusivamente a mujeres escritoras ‘Días de Cine’ (sábado 7) tendrá a Ana Belén como madrina; ‘Cómo nos reímos’ ofrecerá un especial sobre cómicas (sábado 7); ‘La noche temática’ estará dedicada a Simone de Beauvoir y Helen Mirren (sábado 7); y ‘El escarabajo verde’ (domingo 8) estrenará temporada con ‘Mujeres de tierra y sal’.
La igualdad recorre todas las emisoras de RNE
En Radio Nacional, ‘Las Mañanas de RNE’ entrevistará esta semana a Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado y a María Dolores Gimeno, primera mujer coronel de la Guardia Civil; ‘Documentos RNE’ ha estrenado ‘Cigarreras, alegría del pueblo y espanto de la autoridad’, un documental dedicado a estas pioneras en derechos laborales, que está disponible como podcast y se reemitirá el domingo 8 a las 16:00 en Radio 5; ‘Mediodía en RNE’ ofrecerá especiales sobre mujeres y ciencia, política, deporte o el papel de la mujer en los conflictos, y entrevistará a Gisèle Pelicot; y el informativo ‘24 horas’ se fijará en el documental de RNE ‘Cigarreras’ y en la contribución de las mujeres a la ciencia del clima.
‘No es un día cualquiera’ celebrará el Día de la Mujer en Puertollano con mujeres destacadas en distintos ámbitos, como la fotografa Cristina García Rodero, la deportista Marta Francés, la primera bombera de España, María Luisa Cabañero y la cantante Helena Bueno.
‘El Ojo Crítico’ se suma al 8M en sus ediciones de Radio Nacional y Radio 5, con invitadas del mundo de la cultura como Maika Makovski, Soledad Puértolas, Russian Red, María Arnal, Lucía Solla y Capitolina Díaz. Y también lo harán ‘Ágora’, ‘Al margen de la ley’, ‘Mañana Más’ y ‘Tras la tormenta’, con invitadas del mundo de la filosofía, el periodismo, la literatura o la psicología.
En Radio 5, ‘Tolerancia cero’ incluirá un reportaje sobre una mujer piloto y otro sobre la presión estética. Y ‘RadioActivas’ charlará con las escritoras Mariana Orantes y María José Galé.
Radio 3 celebra el 8M con una programación especial dedicada a la creatividad y la acción transformadora de las mujeres. Durante la semana ofrecerá entrevistas, contenidos, actuaciones y espacios de reflexión en ‘El bosque habitado’, ‘Nanana’, ‘Hoy empieza todo’ o ‘Efecto Doppler’.
Entre el 4 y el 9 de marzo, Radio Clásica dará un gran protagonismo femenino en programas como ‘Rubato’, ‘Romanticismo’, ‘Gospel’, ‘Ecos y consonancias’, ‘Canción para un fotógrafo’, ‘Fila cero’, ‘Solo jazz’, ‘Crescendo’, ‘Café Zimmermann’, ‘Ars Canendi’ y ‘Música y pensamiento’.
En Radio Exterior, ‘Europa Abierta’ se fijará en la igualdad desde las instituciones comunitarias; ‘Españoles en el exterior’ dará voz a mujeres fuera de nuestras fronteras; ‘España en la Historia’ analizará el libro ‘La mala memoria’; ‘Hora América’ emitirá un especial desde la Librería La Mistral de Madrid; ‘Cultura con Ñ’ visitará el festival Ellas Crean; ‘Mundo solidario’ pondrá una mirada femenina sobre el tercer sector; ‘Españoles en la mar’ entrevistará a mujeres del ámbito marítimo; ‘Marca España’ analizará la realidad de las mujeres migrantes y del mundo rural; ‘Gitanos’ mostrará el trabajo de artistas gitanas; ‘Africa hoy’ recibe durante toda la semana a referentes femeninos en África; y las emisiones en sefardí, francés, ruso y árabe también incluirán contenidos sobre el Día de la Mujer.
RTVE Play: EN PLAY, canal temático y portada especial
En RTVE Play, su nuevo canal digital EN PLAY ofrecerá ediciones especiales en directo de ‘El recreo’, con Ángela Fernández y Mariang, y ‘La retaguardia’, con Inés Hernand, así como contenidos en ‘Mañana Más’.
A partir de este lunes 2, RTVE Play lanza el canal temático RTVE 8M: 24 horas al día de contenidos feministas, con mucho protagonismo de ‘Al cielo con ella’; cine con personajes femeninos que destacan por su fuerza y capacidad de superación; series documentales originales de RTVE Play sobre Amparo Muñoz, Susana Estrada, Sonia Martínez y Lucía Garrido; y otros programas como 'Objetivo Igualdad', 'Está el horno para bollos', 'Play Zeta', 'Señoras con visión y 'Pasa sin llamar'. La nota musical la podrán diversas artistas en 'Los conciertos de Radio 3'.
Y en la portada especial sobre Igualdad de RTVE Play estarán alojados todos los contenidos relacionados, así como una colección contra la violencia machista, películas dirigidas por mujeres, series que rompen estereotipos o documentales que muestran distintas realidades de las mujeres.