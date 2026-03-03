RTVE dedica su programación especial por el 8M, Día de la Mujer, a transmitir 'Las voces de TODAS'

Radiotelevisión Española se vuelca con el 8 de marzo, a través de una programación especial y transversal que abarcará dos semanas, con especial atención el próximo fin de semana, justo cuando se celebra el Día de la Mujer. Bajo el lema ‘Las voces de TODAS’, la Corporación refuerza su apuesta por transmitir las voces de mujeres de diferentes ámbitos y circunstancias, sus problemas y la discriminación o el machismo que siguen sufriendo.

Jornada del Observatorio de Igualdad ‘Las voces de TODAS: un siglo de mujeres tomando la palabra’ es el evento que organiza el Observatorio de Igualdad de RTVE con motivo de este 8M. Un homenaje a las mujeres que formaron parte del Lyceum Club, cuyo centenario se celebra en 2026, para recuperar su patrimonio, insuficientemente divulgado y que rompió moldes y cadenas. Mujeres conocidas de la comunicación y de la cultura pondrán voz a las mujeres del Lyceum leyendo sus textos. Tendrá lugar este martes 3 de marzo a las 12:30 en Prado del Rey y se retransmitirá en RTVE Play, RTVE.es y en las redes sociales.

Festival de Málaga RTVE refuerza la mirada femenina en el Festival de Málaga, donde el domingo 8 se presentará la película ‘Pioneras: solo querían jugar’, dirigida por Marta Díaz y participada por RTVE, sobre los comienzos del fútbol femenino. Antes de la proyección, el Observatorio de Igualdad organiza una mesa redonda en la que participarán mujeres que abrieron camino en el fútbol, como Carmen Arce y Victoria Hernández, junto a jugadoras en activo como Claudia Zornoza, o artistas como la cantante y compositora Zahara. Y el lunes 9 de marzo, el Museo Thyssen de Málaga acoge otra mesa redonda organizada por el Observatorio junto a la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales. Un encuentro para compartir las estrategias de selección de proyectos de cine y documentales desde RTVE, con el objetivo de reflexionar sobre ellas con las mujeres del sector audiovisual.

Dos noches especiales en La 1 y La 2 El sábado 7 de marzo, La 1 ofrece una noche centrada en la figura de Nevenka Fernández, la mujer que logró la primera condena en España a un político por acoso sexual, con un enorme coste personal para ella. Cuando se cumplen 25 años de la denuncia que interpuso contra el alcalde de Ponferrada, La 1 pone el foco en su figura a través de una entrevista exclusiva en ‘Informe Semanal’ y el estreno en abierto de la película ‘Soy Nevenka’, de Icíar Bollaín. Fotograma de 'Soy Nevenka' David Herranz Y el domingo 8, los contenidos del Día de la Mujer se concentran en la noche de La 2: ‘Imprescindibles’ recupera ‘Los poderes de Lolo’, sobre la revolucionaria creadora de ‘La bola de cristal’, Lolo Rico; ‘Al cielo con ella’ tendrá como invitadas a la actriz Belén Cuesta y a la periodista Almudena Ariza; a continuación llega ‘Zero dramas’, con Loles León al frente del nuevo talk show canalla e irreverente que debatirá, aprovechando su estreno en pleno 8M, sobre la esclavitud de la belleza; y para completar la noche, ‘Versión española’ emite la película ‘Matria’.

Información y actualidad en torno al 8M En el despliegue informativo, destaca la edición monográfica ‘Voces de mujeres valientes’ de ‘Informe Semanal’ del 7 de marzo, con una entrevista a Gisèle Pelicot, un amplio reportaje sobre los últimos casos de acoso sexual en nuestro país, y el testimonio de Nevenka Fernández. Y el 8 de marzo, Telediarios, Canal 24 horas, informativos de RNE y Radio 5 y RTVE Noticias seguirán las marchas por todo el país con el apoyo de los Centros Territoriales y de Producción. Desde este martes, una cabecera específica identificará los contenidos informativos del 8M. Todas las ediciones de los Telediarios y el Canal 24 horas emitirán reportajes sobre experiencias de mujeres de diferentes ámbitos, cómo viven los nuevos retos en el día a día y en redes sociales, la presión de los cuidados, los machismos y micromachismos que perduran… Y se unirán las voces de mujeres veteranas y jóvenes en el mundo de la empresa y la Universidad. Además, ‘Objetivo Igualdad’ se centrará el domingo 8 en las mayores de 65 años, la soledad no deseada y la violencia de género, y entrevistará a María Bestar por su documental ‘No estás loca’. Y en los programas de actualidad, destacan la entrevista de ‘La Hora de La 1’ a la ministra de Igualdad el viernes 6; el análisis que hará ‘Mañaneros 360’ sobre las desigualdades que aún persisten; la entrevista de ‘Aquí la Tierra’ a la responsable de la Presa de El Pardo en Madrid; o la cobertura de las marchas del 8M en directo en ‘D Corazón’. Los informativos de RNE emitirán crónicas en profundidad sobre mujeres que se abren paso en profesiones de hombres, los feminicidios en América Latina, las reivindicaciones de jóvenes afrodescendientes, el fenómeno sugar daddy, la presión estética, las mujeres mayores, emprendedoras, científicas, trabajadoras del hogar o deportistas. Los Informativos Territoriales de TVE y RNE ofrecerán reportajes y testimonios que retratan la realidad de las mujeres en toda nuestra geografía: en los pueblos de la España vaciada, en la siderurgia en Asturias, emprendedoras, amas de casa, directivas, deportistas… Siempre con el foco sobre problemas como el techo de cristal, la salud física y mental o la violencia machista. En RTVE Noticias se publicarán diariamente reportajes, entrevistas y análisis con una mirada orientada a entender la conversación de las jóvenes y adolescentes acerca del feminismo. También se acercarán a las mujeres rurales y a las víctimas de la violencia machista, cada vez más cuestionadas. Y VerificaRTVE analizará la situación de la salud reproductiva en el mundo.

Cine feminista en La 1 y La 2 La mujer y la igualdad son también protagonistas de varios títulos de cine programados para estas semanas. En La 1, bajo el claim ‘8M-Mujeres que inspiran’, el sábado 7 se emitirán ‘Una cuestión de género’, ‘La boda de Rosa’ y ‘Pan de limón con semillas de amapola’, y el domingo 8, ‘En tierra de hombres’, ‘Mujercitas’, ‘Wonder Woman’ y ‘No te preocupes, querida’. Y La 2 ofrecerá ‘Un blanco fácil’ (jueves 5) y ‘Thelma & Louise’ (jueves 12).