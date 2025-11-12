El Observatorio de Igualdad de RTVE analiza el problema de la violencia vicaria y su representación en el cine en Sevilla

Tras su participación en la Seminci de Valladolid, el Observatorio de Igualdad de RTVE ha celebrado una nueva jornada este miércoles 12 de noviembre en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS), como parte de las actividades del Festival de Cine Europeo de Sevilla y dentro del área profesional FRAME.

El encuentro ha comenzado con la proyección del documental ‘No estás loca. La verdad sobre la violencia vicaria’, dirigido por María Bestar, y continuado con la mesa redonda ‘Ver lo invisible: cine frente a la violencia vicaria’, organizada por el Observatorio en colaboración con la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (AAMMA). A esta jornada han asistido las consejeras de RTVE Mercedes de Pablos, presidenta del Observatorio de Igualdad - que ha moderado la mesa redonda-, María Solana y Marta Ribas.

Presentación de la mesa redonda, en el CICUS de Sevilla FESTIVAL DE SEVILLA

Ha sido una jornada de reflexión sobre este tipo de violencia, en la que se ha analizado su representación en el cine y evidenciado esta realidad y la de sus víctimas más invisibles. En este contexto, el Observatorio de Igualdad considera esencial contribuir a la visibilización de la violencia vicaria desde el ámbito audiovisual para generar conciencia colectiva y acompañar a las víctimas en sus procesos de reparación.

El documental ha sido adquirido por RTVE y se podrá disfrutar en los canales de la Corporación, ha explicado Mercedes de Pablos, que ha valorado el trabajo de su directora y recordado a las participantes en el acto: “estáis haciendo unas películas y series estupendas y construyendo un mundo mejor”.

María Bestar, actriz, cantante, productora y directora del documental, ha participado también en la mesa redonda junto a Marta Velasco, productora y presidenta de la Academia de Cine de Andalucía; Lu Carrasco, actriz, psicóloga experta en perspectiva de género y socia de AAMMA; y Beatriz Aparicio, jefa de Unidad del Observatorio de Igualdad de RTVE.

Las jornadas han contado con la asistencia de las consejeras de RTVE FESTIVAL DE SEVILLA

Visibilizar el problema de la violencia vicaria La sesión ha comenzado con la proyección del documental ‘No estás loca’ -una obra que aborda de forma directa el impacto de esta forma de violencia en los hijos e hijas de las víctimas y el silenciamiento histórico de estas realidades-, que se estrenará en cines el 14 de noviembre. El documental cuenta con decenas de testimonios y aborda con claridad las distintas formas de violencia que se dan en estos casos, así como el silencio que históricamente ha rodeado a sus víctimas y el problema institucional al que se enfrentan. Como ha señalado María Bestar, quien ha padecido estos malos tratos, “la violencia vicaria existe porque existe la violencia institucional”. “Tenemos una sensación de que la justicia claramente falla, y mucha gente concienciada y comprometida no tiene recursos. Se han generado entornos normativos sin recursos y eso es lo peor. Sin recursos hacemos algo peor que la inacción”, ha subrayado Mercedes de Pablos. La productora Marta Velasco, por su parte, ha abordado el tema de la violencia vicaria enfocándose en la película ‘Rita’ (2024), una de sus producciones. El filme, dirigido y protagonizado por Paz Vega, trata esta lacra a través de la mirada de una niña en los años 80: “Contamos esa realidad que no ha cambiado mucho y por la que hay que seguir luchando”. El principal temor, ha explicado, es volver atrás. “A veces alucino cuando políticos o gente importante lanza reflexiones que hacen dudar de que exista la violencia vicaria, y lo peor no solo es que lo digan, sino que hay gente que se lo cree”. También ha advertido de que “la violencia psicológica es casi peor que la física, y más habitual”. La artista Lu Carrasco ha destacado el valor del arte como herramienta. Tras haber sufrido violencia, ha señalado la importancia que tuvo el cine en su proceso personal: “He entendido lo que pasaba en mi casa y en mi familia a través del cine. El cine y la televisión tienen esa capacidad y hay que aprovecharlo”. “Sería tan sanador que a tantas mujeres se les reconozca su dolor…Y el cine sirve para eso”. Como ha señalado Beatriz Aparicio, parte del problema viene del descrédito a las mujeres: “Hay una premisa de culpa sobre las mujeres, de descrédito. El descrédito a las mujeres, siempre por delante”, ha lamentado. “Es importante ir rompiendo estereotipos sobre quién es víctima y quién es agresor”. También ha explicado cómo el Observatorio trabaja por ir actualizando la Guía de Igualdad -según van cambiando los tiempos y se van incluyendo los distintos tipos de violencia-, y señalado la necesidad de poner el foco en la formación.