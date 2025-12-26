'RTVE Responde': Jacob Petrus y Juanma López Iturriaga, invitados de la Defensora de la Audiencia por la Gala Inocente

Dos de los presentadores de la Gala Inocente 2025, Jacob Petrus y Juanma López Iturriaga, desvelarán este domingo en ‘RTVE Responde’ algunos de los entresijos del programa del 28 de diciembre. Hablarán con Beatriz Ariño, Defensora de la Audiencia, de los momentos más complicados y divertidos que suceden en un formato de televisión que busca entretener con un fin solidario: colaborar en la lucha contra el cáncer infantil e impulsar programas asistenciales y de investigación para los menores y sus familias.

Petrus e Iturriaga contarán anécdotas de este tradicional programa navideño que celebra su edición número 30. Y en uno de los reportajes, el espectador podrá ver un ejemplo del destino del dinero que se recauda.

‘RTVE Responde’ repasará también algunos de los asuntos por los que más han preguntado los espectadores, oyentes y usuarios de la radiotelevisión pública. Con el director del Área de Política Audiovisual y Servicio Público, Javier Sánchez, abordará el fin de las emisiones en Onda Media de RNE y la apuesta por la radio digital, que se abre camino a partir de ahora con más fuerza. Y Javier González, director Comercial de RTVE explicará algunos de los ajustes que están llevando a cabo para armonizar los contenidos publicitarios de RTVE Play con el visionado de los usuarios.

Además, la próxima Gala de Reyes de la Orquesta y Coro de RTVE permitirá conocer un poco mejor a esta formación de 150 músicos que tiene en estas fechas navideñas uno de los momentos del calendario más ocupados del año.