Los Reyes presiden el XXIV Concierto Homenaje a las Víctimas del Terrorismo de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE

Los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia, presidieron este viernes en el Auditorio Nacional el XXIV Concierto Homenaje a las Víctimas del Terrorismo de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE y la Fundación Víctimas del Terrorismo. Bajo la dirección del maestro Carlos Miguel Prieto, la formación interpretó una de las obras más profundas y conmovedoras del repertorio del siglo XX: el ‘War Requiem, Op. 66’ de Benjamin Britten.

Al concierto asistieron numerosas autoridades, entre ellas el secretario general de RTVE Alfonso Morales, y el director gerente de la Orquesta y Coro, Manuel Ventero.

Foto de familia previa al concierto

Carlos Miguel Prieto es uno de los directores más destacados de su generación. Actualmente, es el director musical de la Orquesta Sinfónica de Carolina del Norte, de la Orquesta Sinfónica de Minería y de la Orquesta de las Américas.

El ‘War Requiem’, compuesto por Benjamin Britten, es una obra de una fuerza emocional extraordinaria que entrelaza los textos latinos de la Misa de Difuntos con los desgarradores poemas de guerra de Wilfred Owen. Estrenada en 1962 para la consagración de la nueva Catedral de Coventry, reconstruida tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, la pieza se ha convertido en un símbolo universal de reconciliación y un alegato contra la barbarie.

Interpretaron este emotivo concierto los solistas Miren Urbieta-Vega (soprano), Moisés Marín (tenor) y Sebastià Peris (barítono). También la escolanía Sinan Kay para completar el gran despliegue de voces y músicos que pide la obra de Britten, una pieza diseñada para emocionar y recordar a las víctimas.

Este año, además, el concierto tiene un especial significado para la Orquesta y Coro porque la formación ha sido reconocida con una mención especial en la entrega de los Premios Anuales de la Fundación Víctimas del Terrorismo por su constante apoyo a lo largo de más de dos décadas de colaboración.

El concierto, además, refuerza el compromiso de RTVE y de su Orquesta y Coro con la cultura y con el valor de la música para unir y recordar.