RTVE Instituto vuelve a su cita anual con AULA para mostrar su amplia oferta formativa en el ámbito audiovisual

Del 11 al 15 de marzo, RTVE Instituto participará en la Feria AULA 2026, uno de los encuentros educativos más importantes de España. Mostrará su variada oferta formativa con información y actividades para acercar el mundo de la comunicación y la tecnología a quienes busquen definir o quieran enfocar su futuro profesional al sector audiovisual.

Durante los cinco días de feria, profesionales de RTVE Instituto ofrecerán en su stand atención personalizada a las personas interesadas en los ciclos de formación profesional - impartidos en modalidades presencial y semipresencial-, másteres y cursos de especialización de RTVEin Haz.

Se ofrecerá también asesoramiento sobre las becas y ayudas al estudio para que las personas interesadas tengan todas las herramientas clave para definir su trayectoria profesional.

Radio, tele y aprendizaje técnico El público asistente podrá tener contacto “en vivo” con la radio y la televisión. RNE y el Canal 24 horas, trasladan parte de su programación a la feria, con conexiones en directo y programas de radio como ‘Marca España’ o ‘Turbo 3’, que incluirá actuaciones en el escenario del stand de RTVE Instituto. Habrá también talleres de formación especializada: operador de cámara de televisión o realización de una retransmisión en directo diseñado por el alumnado del Máster de periodismo y narración deportiva de Haz, financiado por la Unión Europea a través de los Fondos Next Generation EU. La inteligencia artificial será otra de las protagonistas, abordándose tanto su aplicación técnica en varios talleres como su impacto en la sostenibilidad, con una ponencia el espacio AULA FORUM. En todas estas actividades, participarán prestigiosos profesionales de RTVE en activo para ofrecer una visión real y práctica de distintos perfiles del sector audiovisual.