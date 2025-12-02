RTVE Instituto y el Proyecto Haz entregan el premio Haz RTVE en el 'Chicharrón Film Fest'
- El galardonado ha sido el chiclanero Manuel Coronil Fernández por ‘No mires’
- El premio Haz RTVE consta de la subvención del 100% para un curso online
RTVE, a través del Proyecto Haz, ha entregado el Premio Haz RTVE al mejor cortometraje a Manuel Coronil Fernández por ‘No mires’, reconocimiento otorgado en el marco del festival de cortometrajes ‘Chicharrón Film Fest’. Con este galardón, RTVE refuerza su apuesta por el talento joven, la creación emergente y su compromiso con el impulso de la industria audiovisual española, apoyando propuestas innovadoras y ofreciendo oportunidades reales de formación especializada.
La entrega del premio ha corrido a cargo de Sonsoles Miranda, responsable de Relaciones Institucionales del Proyecto Haz, quien ha destacado “la solidez de los trabajos y la calidad audiovisual de las piezas nominadas", animando a sus creadores y creadoras a seguir creciendo en la industria gracias a la formación del Proyecto Haz. El galardonado ha presentado un cortometraje de ficción con toques de terror y suspense, que ha convencido al jurado.
El certamen ha contado con la participación de numerosos equipos finalistas: PAJARRACOS (‘La patria de Rufino’), NO SON ROSAS (‘Gorilas’), MARTPERIZADOS (‘La batalla’), DIVINAS FILMS (‘Culpable’), COSTEA FILMS (‘Cosas que no te dije’), COLECTIVO MALANDANTE, AXLU STUDIO (‘Estás seguro’), CAPYBARA (‘Ole mi Manué’), BOIRA (‘El contrato’), UMD FILMS (‘Ayer y nunca’) y GROGUFILMS (‘No mires’), este último proclamado ganador de la edición.
Como reconocimiento al trabajo audiovisual realizado en el ‘Chicharrón Film Fest’, RTVE y el Proyecto Haz han otorgado al ganador un código de descuento del 100 % de la matrícula para un curso online de 150 horas, junto con un código del 60 % de descuento para el resto de cursos, una ventaja que también reciben todos los equipos participantes del certamen. Este premio no solo distingue la creatividad del proyecto ganador, sino que proporciona una vía de acceso directo a formación profesionalizada, impulsando la proyección y el desarrollo futuro de nuevos creadores dentro del sector.
Cursos online de 150 horas
La oferta formativa del Proyecto Haz cuenta con cursos 100 % online de 150 horas. Esta formación, dirigida a profesionales y a personas interesadas en el sector audiovisual a partir de los 16 años, está financiada para la ciudadanía europea a través de los Fondos Next Generation EU. El alumnado abona previamente un depósito de fianza y, una vez supere el curso, el 100 % del importe es devuelto.
La amplia oferta de cursos permite la especialización en áreas clave del sector audiovisual: imagen, sonido, Inteligencia artificial, negocio audiovisual o producción y medios. Las formaciones, impartidas por profesionales de la industria en activo, son prácticas, tutorizadas y enfocados a la empleabilidad. Además, los cursos están certificados por RTVE Instituto, con el respaldo del Ministerio de Cultura y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).
El Proyecto Haz es una iniciativa financiada por la Unión Europea a través de los Fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.
Más información: https://haz.institutortve.com/