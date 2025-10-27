El Proyecto Haz participa en Leadingirls 2025, celebrado por primera vez en el Polo Nacional de Contenidos Digitales
- Este evento tiene como objetivo inspirar a las nuevas generaciones a elegir su futuro profesional alejado de estereotipos y fomentar vocaciones en disciplinas STEAM
- La jornada ha incluido una charla sobre ‘El futuro de la IA está aquí. ¿Vas a ser espectador/a o protagonista?’, impartida por el experto en inteligencia artificial y formador de RTVE Instituto Urbano García
RTVE Instituto, a través del Proyecto Haz, ha participado en la experiencia educativa Leadingirls 2025 que impulsa el Ayuntamiento de Málaga a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales. Este evento, ubicado en el complejo Tabacalera, se consolida como uno de los mayores encuentros nacionales dedicados a fomentar vocaciones en disciplinas STEAM (“Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics”) entre jóvenes y estudiantes, así como promover los perfiles que necesitarán las compañías del futuro como respuesta a las expectativas de un mercado laboral que requiere cada vez más especialistas en estas materias.
La jornada ha incluido la charla ‘El futuro de la IA está aquí. ¿Vas a ser espectador/a o protagonista?’, impartida por el experto en inteligencia artificial y formador de RTVE Instituto Urbano García, quien ha destacado que “el objetivo que perseguimos con la formación es que haya un conocimiento, es decir, frente a la inteligencia artificial hay mucho desconocimiento, mucha negatividad y mucha resistencia. Nosotros lo que planteamos es conocerla, formarse en ella y utilizarla de manera ética y responsable”.
El acto ha congregado durante cinco días a más de 2.000 estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de centros educativos, empresas tecnológicas y expertas referentes para inspirar vocaciones en tecnología, ciencia, ingeniería, arte y liderazgo. Además, ha permitido acercar la educación digital y audiovisual para la creación de oportunidades a través de los programas de formación, talleres prácticos, experiencias interactivas del mundo tecnológico, científico, creativo y empresarial.
Cursos online de 150 horas
La oferta formativa del Proyecto Haz cuenta con cursos 100 % online de 150 horas. Esta formación, dirigida a profesionales y a personas interesadas en el sector audiovisual, está financiada para la ciudadanía europea a través de los Fondos Next Generation UE. El alumnado abona previamente un depósito de fianza y, una vez supere el curso, el 100 % del importe es devuelto.
La amplia oferta de cursos permite la especialización en áreas clave del sector audiovisual: imagen, sonido, Inteligencia artificial, negocio audiovisual o producción y medios. Las formaciones, impartidas por profesionales de la industria en activo, son prácticas, tutorizadas y enfocados a la empleabilidad. Además, los cursos están certificados por RTVE Instituto, con el respaldo del Ministerio de Cultura y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).
El Proyecto Haz es una iniciativa financiada por la Unión Europea a través de los Fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.
Más información: https://haz.institutortve.com/