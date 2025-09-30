RTVE y la UC3M presentan la I Edición del Máster de Gestión y Usos del Patrimonio Audiovisual

RTVE Instituto, a través del Proyecto Haz, y la Universidad Carlos III de Madrid presentan la I Edición del Máster en Gestión y Usos del Patrimonio Audiovisual, una formación pionera de un año de duración, que busca responder a las necesidades del sector en materia de preservación, digitalización y explotación cultural de los archivos audiovisuales. El periodo de inscripción al Máster, que comenzará el próximo 17 de octubre, continúa abierto hasta completar las últimas plazas disponibles.

Para Sara Martín Olmo, directora de RTVE Instituto, esta colaboración entre la universidad y RTVE es una oportunidad única para el alumnado: “La experiencia y el conocimiento de los profesionales del Archivo de RTVE se vuelca en este máster para ofrecer la mejor formación en gestión y conservación de materiales audiovisuales a través de distintos formatos y herramientas como la inteligencia artificial. Además, el alumnado tendrá la posibilidad de realizar prácticas en RTVE, lo cual les permitirá adentrarse en un fondo documental de enorme riqueza”.

El acto de presentación, ha contado con la participación de expertas y expertos del Archivo de RTVE y del ámbito universitario. Bajo el título ‘Vuela imaginación: patrimonio con perspectiva de género’, la charla ha girado en torno a la relevancia del patrimonio audiovisual como fuente histórica y motor de innovación.

Virginia Bazán Gil, codirectora del máster y directora del Archivo RTVE, ha dado la bienvenida al webinar y ha subrayado la apuesta de la Corporación por abrir su fondo a nuevas generaciones: “Es una apuesta de calidad para formar en el uso y la gestión del patrimonio audiovisual, con un foco muy especial en el archivo fílmico de RTVE. Queremos que el alumnado participe desde el primer día en la recuperación y puesta en valor de materiales únicos de nuestra memoria colectiva”.

Por su parte, Josetxo Cerdán, codirector del máster por la UC3M, ha explicado la estructura de la formación: “El programa se organiza en siete módulos, que recorren todo el proceso de los archivos audiovisuales profesionales desde la documentación y catalogación hasta la recuperación y restauración. También se atiende al uso posterior de esos fondos en nuevas producciones, sin perder de vista la aplicación de nuevas herramientas en todos esos procesos como las que facilita la Inteligencia Artificial”.

Azahara Haughey responsable de másteres del Proyecto Haz, ha destacado alguna de las características diferenciadoras del Máster de Gestión y Usos del Patrimonio Audiovisual: “Este máster es único porque es muy práctico, con herramientas y retos profesionales. Además, hay un periodo de prácticas de dos meses en RTVE que da acceso al banco de datos de la Corporación”.

Esther Elorza, jefa de la unidad de conservación del Archivo RTVE, ha querido contextualizar el funcionamiento de los equipos de archivo de la casa y ha mostrado la dimensión técnica de la preservación: “La inmensa mayoría de los archivos fílmicos de RTVE están en los depósitos de Prado del Rey. Desde hace aproximadamente año y medio estamos haciendo un inventario para saber exactamente qué tenemos y en qué estado se encuentran los fondos. Debemos decir que somos afortunadísimos por el buen estado en general que tienen nuestros materiales”.

En cuanto al valor de los archivos como fuente de memoria e investigación, José Antonio Gurriarán, responsable de conservación en RTVE, ha puesto el ejemplo de uno de esos materiales que actualmente están digitalizando: “Este programa de televisión en concreto pertenece a ‘Página del Domingo’, del que conservamos unas 240 latas, de las cuales solo hemos digitalizado siete”. Y anima al alumnado a sumergirse en esta tarea: “Nos quedan más de 200, por lo que esperamos la colaboración de toda la gente que se quiera incorporar a este proyecto o a través de este máster”.

Finalmente, Sonia García López, profesora de la UC3M, ha destacado la importancia de la perspectiva de género en la investigación: “Algunas piezas nos permiten entender nuestro pasado y desde ese pasado entender el presente, elaborando discursos que nos permitan construir sociedades más diversas, más democráticas y más igualitarias”.