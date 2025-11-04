Comienzan las clases de la I edición del Máster en Gestión y Usos del Patrimonio Audiovisual de RTVE
- Un programa único, de un año de duración, fruto de la colaboración entre RTVE Instituto y la Universidad Carlos III de Madrid
- El máster combina teoría y práctica con acceso directo al fondo documental de RTVE y prácticas en instituciones de referencia
- La presentación del curso ha contado con la presencia de Virginia Bazán, directora del Archivo RTVE, y el codirector del máster, Josetxo Cerdán
RTVE Instituto, a través del Proyecto Haz, y la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han inaugurado la I edición del Máster en Gestión y Usos del Patrimonio Audiovisual, una formación pionera de un año de duración, que busca responder a las necesidades del sector en materia de preservación, digitalización y explotación cultural de los archivos audiovisuales.
Antes de empezar las clases, la directora de RTVE Instituto, Sara Martín Olmo, ha querido dar la bienvenida al alumnado destacando la “oportunidad única” que supone aprender de profesionales en activo de RTVE y profesorado especializado de la UC3M.
La inauguración ha contado con la participación de Virginia Bazán Gil, codirectora del máster y directora del Archivo RTVE, quien ha subrayado la apuesta de la Corporación por abrir su fondo documental a nuevas generaciones y ha señalado la falta de perfiles especializados en la profesión: “En el Archivo de RTVE necesitamos personas con perfiles sólidos y comprometidas, con una formación especializada. Este máster os da esa ventaja frente al resto”.
Por su parte, Josetxo Cerdán, codirector del máster por la UC3M, ha animado al alumnado a aprovechar la diversidad de contenidos y experiencias que ofrece el programa: “La idea es que tengáis mucho contacto con profesionales que compartan su cotidianidad y perspectiva de trabajo. Aunque vengáis con una idea previa, os recomiendo que os dejéis sorprender; hay muchos caminos posibles dentro del patrimonio audiovisual y este máster os puede ayudar a descubrir nuevas vocaciones e intereses”.
La formación se imparte de forma presencial, en la sede de RTVE Instituto, el Archivo de RTVE en Prado del Rey y la Universidad Carlos III de Madrid. El programa incluye siete módulos dedicados a documentación, preservación, restauración, uso de inteligencia artificial y comisariado de proyectos culturales. Además, cuenta con prácticas curriculares en instituciones de referencia.
La presentación ha contado también con la presencia de David Rodríguez Mateos, profesor de la UC3M e integrante del claustro docente, quien imparte la asignatura ‘Historia y tipología de los formatos audiovisuales’. Ha sido el encargado de iniciar el curso con el primer módulo, ‘Cultura y patrimonio audiovisual’.
Con un enfoque práctico y centrado en la empleabilidad
El Máster en Gestión y Usos del Patrimonio Audiovisual se caracteriza por su enfoque práctico y su estrecha conexión con el entorno profesional. El alumnado tiene acceso directo al banco de datos de RTVE, a un periodo de prácticas de dos meses en la Corporación y al uso de herramientas innovadoras como la inteligencia artificial aplicada a la gestión y conservación de materiales audiovisuales.
Con esta iniciativa, RTVE y la UC3M consolidan su compromiso con la preservación del patrimonio audiovisual y con la formación de una nueva generación de profesionales preparados para afrontar los retos del presente y del futuro.
La primera edición del Máster está promovida por RTVE Instituto a través del proyecto Haz, una iniciativa financiada por la Unión Europea, a través de los Fondos Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.
Presentación completa en: https://www.youtube.com/watch?v=czwmd1OvYCU&t=4169s
Más información: https://haz.institutortve.com/formate/lineas-formativas/masteres-universitarios/patrimonio-audiovisual/