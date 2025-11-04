Comienzan las clases de la I edición del Máster en Gestión y Usos del Patrimonio Audiovisual de RTVE

RTVE Instituto, a través del Proyecto Haz, y la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han inaugurado la I edición del Máster en Gestión y Usos del Patrimonio Audiovisual, una formación pionera de un año de duración, que busca responder a las necesidades del sector en materia de preservación, digitalización y explotación cultural de los archivos audiovisuales.

Antes de empezar las clases, la directora de RTVE Instituto, Sara Martín Olmo, ha querido dar la bienvenida al alumnado destacando la “oportunidad única” que supone aprender de profesionales en activo de RTVE y profesorado especializado de la UC3M.

La inauguración ha contado con la participación de Virginia Bazán Gil, codirectora del máster y directora del Archivo RTVE, quien ha subrayado la apuesta de la Corporación por abrir su fondo documental a nuevas generaciones y ha señalado la falta de perfiles especializados en la profesión: “En el Archivo de RTVE necesitamos personas con perfiles sólidos y comprometidas, con una formación especializada. Este máster os da esa ventaja frente al resto”.

Por su parte, Josetxo Cerdán, codirector del máster por la UC3M, ha animado al alumnado a aprovechar la diversidad de contenidos y experiencias que ofrece el programa: “La idea es que tengáis mucho contacto con profesionales que compartan su cotidianidad y perspectiva de trabajo. Aunque vengáis con una idea previa, os recomiendo que os dejéis sorprender; hay muchos caminos posibles dentro del patrimonio audiovisual y este máster os puede ayudar a descubrir nuevas vocaciones e intereses”.

La formación se imparte de forma presencial, en la sede de RTVE Instituto, el Archivo de RTVE en Prado del Rey y la Universidad Carlos III de Madrid. El programa incluye siete módulos dedicados a documentación, preservación, restauración, uso de inteligencia artificial y comisariado de proyectos culturales. Además, cuenta con prácticas curriculares en instituciones de referencia.

La presentación ha contado también con la presencia de David Rodríguez Mateos, profesor de la UC3M e integrante del claustro docente, quien imparte la asignatura ‘Historia y tipología de los formatos audiovisuales’. Ha sido el encargado de iniciar el curso con el primer módulo, ‘Cultura y patrimonio audiovisual’.