Cuatro profesionales comparten su experiencia con el alumnado de RTVE Instituto
- Una jornada enmarcada en la iniciativa “Las voces de TODAS” de RTVE
- Representan las profesiones de producción, diseño, tecnología y realización
Bajo el lema “Las voces de TODAS”, RTVE vuelve a reivindicar el Día Internacional de la Mujer. “Una frase sencilla, pero, a la vez, potente, que nos recuerda algo que parece obvio, pero que históricamente no siempre ha sido así: que todas las voces cuentan, que todas las experiencias importan y que todas las mujeres deben tener espacio para ser escuchadas”, destacó Sara Martín Olmo, directora de RTVE Instituto, en el arranque de la jornada. Una mesa redonda con cuatro mujeres, cuatro referentes en distintas profesiones: producción, diseño, tecnología y realización.
Precisamente referentes femeninos es lo que no tuvo Carmen Pérez Cernuda, responsable de Proyectos Tecnológicos en el Archivo de RTVE y una de las primeras ingenieras en la plantilla. En el año 85 se incorporó “a un mundo de hombres, en el que las mujeres eran administrativas o ayudantes. Era una sociedad totalmente diferente, con unos valores que no tenían nada que ver con los actuales”.
“A las mujeres nos consideraban objetos, no teníamos inteligencia, solamente físico. Y demostrar que detrás de una apariencia había un cerebro, nos costaba mucho”, añadía Toñi Prieto, productora ejecutiva del área de entretenimiento de TVE, que comenzó su carrera a finales de los años 70. Ella recordaba también que “entonces, no había ningún organismo ni apoyo y tenías que defenderte tú como podías”.
“Muchas cosas han cambiado”, señalaba Laura Almena, realizadora de RTVE. Su día a día transcurre en un sector técnico en el que hay más hombres que mujeres. “Te encuentras pequeños detalles como a la hora de cargar el equipo con un ‘no, no te preocupes, no hace falta que cargues’, pero, si un realizador lo hace, yo también. No por ser chica tengo por qué no hacerlo. Es una cuestión de trabajo en equipo”.
Beatriz Moreno, subdirectora de Diseño y Grafismo, un área con mucha presencia masculina, aunque dirigida por primera vez por mujeres, aseguró que prefiere rodearse y trabajar con compañeras: “estoy más como en casa. Sin haber vivido ninguna discriminación, sin que me haya pasado nada, pero tienes ahí como un punto de confort que no tiene una explicación lógica”.
También a Toñi Prieto, le gusta mucho trabajar con mujeres, “porque somos más directas, somos más rápidas mentalmente y muy trabajadoras. Hay un falso mito que dice que mujeres no quieren trabajar con mujeres por competitividad, pero es absolutamente mentira”.
Ella y Carmen Pérez rompieron además con otro límite: el del techo de cristal de ocupar puestos de dirección, aunque “no supe que estaba rompiendo ningún techo. No existió ese concepto hasta bastante después. Tenías que demostrar que hacías, no solo lo mismo que tus compañeros para que te ofrecieran algo así, sino más que ellos”, aseguró Carmen.
A Beatriz Moreno le ofrecieron su puesto actual durante una baja de maternidad, algo que “me parece muy importante a nivel empresa y me siento muy respaldada en ese sentido, porque primero piensas: se lo ofrecen a una mujer que luego tiene su periodo de lactancia, que va a tener unas necesidades o que no saben cómo estará ella psicológicamente para enfrentar este puesto".
Aunque, en muchos casos, la conciliación se sigue asociando principalmente a las mujeres y en algunos puestos complica la progresión laboral, como en el caso de Laura Almena: “en realización, por ejemplo, en el momento en que tienes hijos o hijas, profesionalmente tienes un freno. Es muy complicado”.
“Aprovechad que algunas ya os hemos abierto camino y no deis un paso atrás porque seáis mujeres, todo lo contrario”; “en un medio como RTVE cada día es diferente, poned ganas, energía y actitud”; “han cambiado mucho las cosas, cada vez hay más mujeres, es una profesión muy bonita y tenéis que ir a por todas”; y “no deis nada por sentado y que nadie os diga lo que podéis o no podéis hacer, ni siquiera la sociedad”. Fueron los consejos de Carmen, Toñi, Laura y Beatriz para las alumnas que dieron fin a la jornada. Una charla sobre sus experiencias, reflexiones y el camino que aún queda por recorrer para que, de verdad, se escuchen las voces de todas.