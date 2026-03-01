RTVE Play estrena 'RTVE 8M', el canal temático que celebra el Día Internacional de la Mujer

RTVE Play estrena RTVE 8M, un nuevo canal temático en el que las mujeres son las protagonistas. Cines, documentales, programas y música tienen cabida en este espacio en el que ellas están en el centro. Se pone en marcha el lunes 2 de marzo y permanecerá durante toda la semana. El talento, la historia y la voz de las mujeres podrá escucharse y verse en distintos contenidos feministas durante 24 horas.

Cine y series, todo tiene cabida En el apartado de cine, la audiencia podrá disfrutar de títulos protagonizados por mujeres que demuestran su fuerza, su valentía y su capacidad de superación, también en el día a día. Es el caso de La boda de Rosa, La librería, Matria, La inocencia, Invisibles, Mi querida cofradía, Llueven vacas y La maternal, entre otros. Somos cine Somos cine - La boda de Rosa Candela Peña protagoniza esta película dirigida por Icíar Bollaín y ganadora de dos premios Goya en 2020.... Ver película Las series también se hacen un hueco en este nuevo canal temático. Los usuarios y usuarias podrán encontrar, por ejemplo, los episodios de Ana Tramel y Las abogadas de Atocha. En ambos proyectos de ficción (aunque basados en hechos reales), el público podrá conocer las historias de cinco mujeres vinculadas al mundo de derecho y sus implicaciones personales. Los originales de RTVE Play también tienen cabida en RTVE 8M. Es el caso de las series documentales dedicadas a grandes mujeres como Amparo Muñoz, Susana Estrada, Sonia Martínez y Lucía Garrido. Como no podía ser de otra forma, los monográficos de otras grandes figuras también podrán verse a lo largo de estos días. Hablamos de referentes como Lola Flores, Pilar Miró, Juana de Aizpuru o Clara Campoamor, pioneras y referentes más allá de nuestras fronteras en distintos ámbitos.