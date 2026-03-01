RTVE Play estrena 'RTVE 8M', el canal temático que celebra el Día Internacional de la Mujer
- La boda de Rosa, La librería o Matria, entre algunos de los títulos disponibles
- Disfruta de este nuevo espacio a partir del 2 de marzo
RTVE Play estrena RTVE 8M, un nuevo canal temático en el que las mujeres son las protagonistas. Cines, documentales, programas y música tienen cabida en este espacio en el que ellas están en el centro. Se pone en marcha el lunes 2 de marzo y permanecerá durante toda la semana. El talento, la historia y la voz de las mujeres podrá escucharse y verse en distintos contenidos feministas durante 24 horas.
Cine y series, todo tiene cabida
En el apartado de cine, la audiencia podrá disfrutar de títulos protagonizados por mujeres que demuestran su fuerza, su valentía y su capacidad de superación, también en el día a día. Es el caso de La boda de Rosa, La librería, Matria, La inocencia, Invisibles, Mi querida cofradía, Llueven vacas y La maternal, entre otros.
Las series también se hacen un hueco en este nuevo canal temático. Los usuarios y usuarias podrán encontrar, por ejemplo, los episodios de Ana Tramel y Las abogadas de Atocha. En ambos proyectos de ficción (aunque basados en hechos reales), el público podrá conocer las historias de cinco mujeres vinculadas al mundo de derecho y sus implicaciones personales.
Los originales de RTVE Play también tienen cabida en RTVE 8M. Es el caso de las series documentales dedicadas a grandes mujeres como Amparo Muñoz, Susana Estrada, Sonia Martínez y Lucía Garrido. Como no podía ser de otra forma, los monográficos de otras grandes figuras también podrán verse a lo largo de estos días. Hablamos de referentes como Lola Flores, Pilar Miró, Juana de Aizpuru o Clara Campoamor, pioneras y referentes más allá de nuestras fronteras en distintos ámbitos.
Objetivo Igualdad y otros contenidos originales
El nuevo canal temático de RTVE Play no podía dejar pasar la oportunidad de "lucir" uno de los proyectos que más apuestan por las mujeres. Objetivo Igualdad lleva más de cinco años y cerca de 200 programas dando visibilidad a los diferentes colectivos de mujeres. El equipo del programa también hace especial hincapié es desmontar los estereotipos de género que aún hoy se mantienen en España.
También habrá tiempo para el humor, la reivindicación y el análisis. Al cielo con ella, Está el horno para bollos, Play Zeta, Señoras con visión y Pasa sin llamar son los programas que proponemos para conseguirlo. En RTVE 8M, la música también es protagonista. El público podrá disfrutar de las actuaciones de grandes artistas en Los conciertos de Radio 3.
Canales y colecciones disponibles en RTVE Play
Si te has quedado con ganas de descubrir más canales, tenemos a tu disposición muchos más. De cine, música y hasta cocina, en RTVE Play cabe todo. Existen espacios para programas específicos como La Revuelta o Saber y ganar, pero también para quienes no pueden vivir sin sus series favoritas: La Moderna, La Promesa y Cuéntame cómo pasó.
También puedes disfrutar de otros contenidos similares, recogidos en un apartado especial sobre feminismo y en la colección especial por el Día Internacional de la Mujer.