25 jóvenes periodistas “aprenden a contar Europa” en RTVE Instituto

Han llegado desde Extremadura, Navarra, Castilla-La Mancha, Cataluña, Andalucía, Aragón o País Vasco y trabajan en diferentes medios, pero tienen algo en común: su interés por la información sobre las instituciones y el funcionamiento de la Unión Europea.

Durante tres días, las 25 personas participantes de la VI edición del programa “Aprende a contar Europa”, han profundizado en el papel y la estructura de la Unión Europea, los procesos legislativos, el impacto de las políticas comunes y los grandes retos económicos, demográficos y geopolíticos. Han sido seleccionadas entre más de 200 candidaturas “por su perfil profesional y su experiencia trabajando en medios de comunicación de toda España”, como destacó Sara Martín Olmo, directora de RTVE Instituto, quien les animó a “sacar de esta experiencia el máximo provecho posible preguntando, opinando y compartiendo sus conocimientos con el resto de participantes”.

Sara Martín Olmo RTVE Instituto

Eduardo Fernández Palomares, director de Servicios Corporativos de RTVE y exconsejero de Cultura y Audiovisual en la representación permanente de España en la UE, subrayó la importancia de este curso para “formar a periodistas que posteriormente tendrán que informar sobre qué sucede en la Unión Europea. Una tarea nada fácil, porque cada día se toman decisiones que tienen una trascendencia fundamental para millones de ciudadanos y ciudadanas”.

Eduardo Fernández Palomares RTVE Instituto

Por su parte, Damián Castaño Martín, jefe de Prensa de la Oficina del Parlamento Europeo en España, señaló “el valor de las claves y herramientas que van a recibir” y que a él “le hubiera gustado tener para trabajar e informar en su etapa de corresponsal en Bruselas” para la Agencia EFE. También recordó que parte del alumnado tendrá la oportunidad de participar en un módulo de ampliación en Bruselas, que “les permitirá conocer, de primera mano, el trabajo de las instituciones comunitarias y de las corresponsalías que informan desde la capital europea”.

Ponentes de referencia Y toda esta labor llega de la mano de un equipo docente de primer nivel: periodistas, personas expertas de instituciones europeas, profesorado universitario y corresponsales en Bruselas que acercarán el funcionamiento de las instituciones europeas a la nueva generación de comunicadores y comunicadoras, ofreciendo herramientas para contar Europa con rigor, contexto y una perspectiva ciudadana. Damián Castaño Martín y Raquel Alonso Roldán RTVE Instituto El programa también aborda la lucha contra la desinformación y la importancia de la alfabetización mediática, y fomenta la creación de contenidos innovadores para plataformas digitales y redes sociales. Incluye sesiones prácticas centradas en el trabajo periodístico desde diferentes medios radio, televisión, agencias y prensa digital, con ejercicios en los que el alumnado aprenderá a narrar la actualidad europea desde enfoques diversos y formatos multimedia.