25 jóvenes periodistas “aprenden a contar Europa” en RTVE Instituto
- VI edición del Programa en colaboración con la Oficina del Parlamento Europeo en España y la Escuela de Periodismo de la Agencia EFE
- Cuenta con un equipo docente estrechamente ligado a la actualidad comunitaria
Han llegado desde Extremadura, Navarra, Castilla-La Mancha, Cataluña, Andalucía, Aragón o País Vasco y trabajan en diferentes medios, pero tienen algo en común: su interés por la información sobre las instituciones y el funcionamiento de la Unión Europea.
Durante tres días, las 25 personas participantes de la VI edición del programa “Aprende a contar Europa”, han profundizado en el papel y la estructura de la Unión Europea, los procesos legislativos, el impacto de las políticas comunes y los grandes retos económicos, demográficos y geopolíticos. Han sido seleccionadas entre más de 200 candidaturas “por su perfil profesional y su experiencia trabajando en medios de comunicación de toda España”, como destacó Sara Martín Olmo, directora de RTVE Instituto, quien les animó a “sacar de esta experiencia el máximo provecho posible preguntando, opinando y compartiendo sus conocimientos con el resto de participantes”.
Eduardo Fernández Palomares, director de Servicios Corporativos de RTVE y exconsejero de Cultura y Audiovisual en la representación permanente de España en la UE, subrayó la importancia de este curso para “formar a periodistas que posteriormente tendrán que informar sobre qué sucede en la Unión Europea. Una tarea nada fácil, porque cada día se toman decisiones que tienen una trascendencia fundamental para millones de ciudadanos y ciudadanas”.
Por su parte, Damián Castaño Martín, jefe de Prensa de la Oficina del Parlamento Europeo en España, señaló “el valor de las claves y herramientas que van a recibir” y que a él “le hubiera gustado tener para trabajar e informar en su etapa de corresponsal en Bruselas” para la Agencia EFE. También recordó que parte del alumnado tendrá la oportunidad de participar en un módulo de ampliación en Bruselas, que “les permitirá conocer, de primera mano, el trabajo de las instituciones comunitarias y de las corresponsalías que informan desde la capital europea”.
Ponentes de referencia
Y toda esta labor llega de la mano de un equipo docente de primer nivel: periodistas, personas expertas de instituciones europeas, profesorado universitario y corresponsales en Bruselas que acercarán el funcionamiento de las instituciones europeas a la nueva generación de comunicadores y comunicadoras, ofreciendo herramientas para contar Europa con rigor, contexto y una perspectiva ciudadana.
El programa también aborda la lucha contra la desinformación y la importancia de la alfabetización mediática, y fomenta la creación de contenidos innovadores para plataformas digitales y redes sociales. Incluye sesiones prácticas centradas en el trabajo periodístico desde diferentes medios radio, televisión, agencias y prensa digital, con ejercicios en los que el alumnado aprenderá a narrar la actualidad europea desde enfoques diversos y formatos multimedia.
Sexta edición de un programa de éxito
“Aprende a contar Europa”, que en esta edición pone el foco en los 40 años de España en Europa, busca fortalecer el periodismo europeo, fomentar la comprensión de los procesos comunitarios y promover una narrativa más cercana y accesible sobre la Unión Europea, y se ha consolidado como referente en la formación de jóvenes periodistas sobre la Unión Europea. A lo largo de sus cinco ediciones anteriores, más de un centenar de participantes se han formado gracias a esta experiencia, que combina periodismo, política europea y análisis social.
RTVE Instituto lleva a cabo este programa de formación gracias a la financiación del Parlamento Europeo y la colaboración de la Escuela de Periodismo de la Agencia EFE, que ha acogido una de las jornadas.