RTVE Instituto acogerá la segunda 'Jornada sobre verificación'

A medida que avanza la tecnología, lo debe hacer también la lucha contra los bulos y la desinformación en el entorno digital. Formar e informar sobre herramientas de verificación, el análisis de datos y la alfabetización mediática son una prioridad para RTVE, que acogerá la segunda 'Jornada sobre verificación' en RTVE Instituto.

Contará con la participación de expertos y profesionales de RTVE como Blanca Bayo, responsable de VerificaRTVE, que analizará los proyectos y labor de este departamento y abordará la importancia de la formación especializada y del conocimiento de los recursos de verificación no solo para los profesionales. Una visión que tratará también Sergio Hernández, responsable de EFE Verifica, con la que RTVE colabora en varios proyectos.

Daniel Cargol, del informativo para redes sociales "yaTDigo" de RTVE, analizará las tareas de verificación en las nuevas narrativas y Azahara Haughey, del Proyecto Haz, pondrá el foco en las acciones formativas vinculadas a la inteligencia artificial, el periodismo, la desinformación y la verificación.

Borja Díaz-Merry, de VerificaRTVE , impartirá un taller práctico con algunas de las herramientas de verificación.

La jornada se celebrará el próximo martes 21 de octubre, de 10 a 13.30h y se podrá seguir por streaming, a través del Canal de Youtube de RTVE Instituto, o de manera presencial en las instalaciones del Instituto cumplimentando un formulario.