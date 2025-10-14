Enlaces accesibilidad
RTVE Instituto

RTVE Instituto acogerá la segunda 'Jornada sobre verificación'

  • Distintos profesionales abordarán el presente y los desafíos en la lucha contra la desinformación
  • Se celebrará el martes 21 de octubre e incluirá un taller práctico
Un anuncio moderno promociona una jornada sobre verificación el 21 de octubre. Presenta una mano en 3D con un móvil que muestra iconos y texto relacionados con la verificación, junto con información sobre el evento y logotipos.
RTVE Instituto acoge la segunda jornada sobre verificación RTVE Instituto
A medida que avanza la tecnología, lo debe hacer también la lucha contra los bulos y la desinformación en el entorno digital. Formar e informar sobre herramientas de verificación, el análisis de datos y la alfabetización mediática son una prioridad para RTVE, que acogerá la segunda 'Jornada sobre verificación' en RTVE Instituto.

Contará con la participación de expertos y profesionales de RTVE como Blanca Bayo, responsable de VerificaRTVE, que analizará los proyectos y labor de este departamento y abordará la importancia de la formación especializada y del conocimiento de los recursos de verificación no solo para los profesionales. Una visión que tratará también Sergio Hernández, responsable de EFE Verifica, con la que RTVE colabora en varios proyectos.

Daniel Cargol, del informativo para redes sociales "yaTDigo" de RTVE, analizará las tareas de verificación en las nuevas narrativas y Azahara Haughey, del Proyecto Haz, pondrá el foco en las acciones formativas vinculadas a la inteligencia artificial, el periodismo, la desinformación y la verificación.

Borja Díaz-Merry, de VerificaRTVE , impartirá un taller práctico con algunas de las herramientas de verificación.

La jornada se celebrará el próximo martes 21 de octubre, de 10 a 13.30h y se podrá seguir por streaming, a través del Canal de Youtube de RTVE Instituto, o de manera presencial en las instalaciones del Instituto cumplimentando un formulario.

