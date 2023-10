En redes sociales circulan mensajes falsos y engañosos sobre drogas como el tabaco, el alcohol o el cannabis que normalizan su consumo entre el público joven y favorecen comportamientos potencialmente adictivos. Con el objetivo de combatir la desinformación sobre drogas y adicciones, desde Proyecto Hombre han lanzado la campaña “Libres de bulos” (#LibresDeBulos) para “fomentar el pensamiento crítico de la juventud frente a las adicciones que se normalizan en redes sociales” como TikTok, X o Instagram, las plataformas con mayor impacto entre los jóvenes y adolescentes. En VerificaRTVE desmontamos los bulos más recurrentes sobre drogas y adicciones detectados por Proyecto Hombre con la ayuda de voces expertas.

Una de las afirmaciones señaladas por Proyecto Hombre es la que dice que los cigarrillos electrónicos son más seguros que el tabaco. Es falso . La presidenta de la Comisión de Prevención de la Asociación Proyecto Hombre, Belén Pardo, asegura que, en realidad, “los ‘vaper’ tienen el mismo sistema de suministro de nicotina y lo inhalan los pulmones”. Añade que con los vapeadores “el daño sigue directamente llegando a los pulmones” y que estos cigarrillos electrónicos “no reducen el nivel de nicotina ni la ansiedad que provoca la falta de la nicotina a personas que tienen adicción”. “Para nada es verdad” que vapear sea más seguro que fumar , sentencia Pardo. En una entrevista con RNE, el neumólogo miembro del Grupo de Tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica Carlos Jiménez es claro al respecto: " Vapear es tan malo como fumar cigarrillos convencionales ” (minuto 7:50). Jiménez señala que “la industria de los cigarrillos electrónicos está en manos de la industria tabaquera, que se está encargando de enviar estos falsos mensajes de reducción del daño ” y que transmite la idea errónea “de que vapear no es nocivo”. En este contexto, subraya la necesidad de que “los profesionales sanitarios” manden “el mensaje de que vapear cigarrillos electrónicos es tan peligroso como fumar”. Según este neumólogo “también gran parte de culpa está en nuestras autoridades sanitarias, que no están tomando las medidas necesarias para controlar esto, que se está convirtiendo una epidemia fundamentalmente entre nuestros jóvenes ”.

El cannabis no es curativo, es paliativo

Según Proyecto Hombre está muy extendida la creencia de que el cannabis tiene un efecto terapéutico. Belén Pardo nos asegura que “el cannabis no se asocia a ninguna solución de ninguna enfermedad”. Subraya que “la palabra ‘terapéutica’ se relaciona con lo curativo y eso da una sensación de que es algo bueno porque cura. Pero no, no lo es. Es mentira. Reduce síntomas, pero no cura nada”. En la web de Proyecto Hombre exponen que “actualmente se investigan los usos medicinales del cannabis” pero insisten en que “estos usos son paliativos y no curativos”. Señalan que su uso es “para reducir algunos síntomas” como "el dolor en personas con enfermedades como el cáncer, la esclerosis múltiple o el glaucoma”.

Desde Proyecto Hombre subrayan que del cannabis “solo se usaría uno de los componentes en forma sintética y siempre con receta médica” para un tratamiento paliativo no curativo. Coincide en esta reflexión el catedrático emérito de Toxicología de la Universidad de Santiago de Compostela Manuel López-Rivadulla en una entrevista con VerificaRTVE: “El cannabis es un concepto muy genérico y se refiere a la planta en general, que tiene cientos de componentes, de los cuales los más importantes son el THC, el CBN y el CBD”. Sobre este último, el cannabidol, “sí se ha demostrado que tiene actividad terapéutica”, afirma. Belén Pardo advierte del peligro que corren quienes “argumentan que como es curativo, lo pueden consumir” ya que, "si no padecen una enfermedad para la que pueda estar reduciendo riesgos, están exponiéndose a las consecuencias adversas y no están beneficiándose de ninguna manera”.