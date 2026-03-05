RNE Deportes: historia en femenino en el Día Internacional de la Mujer

Con motivo del 8M, Día de la Mujer, Radio Nacional de España celebra un hito histórico en su área de Deportes: por primera vez en toda su trayectoria, seis mujeres ocupan los principales puestos de responsabilidad en RNE Deportes, liderando una nueva etapa marcada por la igualdad, la excelencia profesional y el impulso al deporte femenino.

Un compromiso con la igualdad que se extiende a otras áreas de la Corporación, con numerosos liderazgos femeninos y otros hitos históricos, como la primera mujer al frente de la dirección de Producción y Medios Técnicos (Adriana Vázquez).

Equipo directivo de RNE Deportes Al frente de la dirección de Deportes de Radio Nacional de España están: • Silvia Barba, primera directora de la historia de Deportes de RNE • Marta Fernández, primera subdirectora de la sección • María José Caleya, editora y responsable de streaming y redes sociales • Silvia Verde, subdirectora y copresentadora de ‘Tablero Deportivo’ • Esmeralda Mayo, productora ejecutiva • Ana Fernández, secretaria de dirección Desde la llegada de este equipo, RNE Deportes ha reforzado de manera decidida su compromiso con la visibilidad del deporte femenino, tanto en antena como en el entorno digital. Entre las iniciativas más destacadas se encuentra la sección semanal dedicada a la Liga F, así como el despliegue especial realizado con motivo de la Supercopa de España femenina, con una cobertura amplia y específica, igualando el seguimiento informativo que se hizo en la Supercopa masculina. Además, esta apuesta se ha traducido en una intensa agenda de entrevistas a grandes referentes del deporte femenino nacional e internacional. En este periodo han pasado por los micrófonos de RNE Deportes, entre otras, la futbolista Alexia Putellas; la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar; la seleccionadora de fútbol, Sonia Bermúdez; la exseleccionadora nacional, Montse Tomé; la capitana española de tenis, Carla Suárez; la marchadora María Pérez; la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez; la esquiadora Ana Alonso Rodríguez; la waterpolista Paula Leitón; la boxeadora Cintia Sánchez o la exjugadora de baloncesto Amaya Valdemoro. Este liderazgo femenino no solo representa un avance histórico en la estructura directiva de RNE Deportes, sino que también consolida un modelo editorial comprometido con la igualdad, la diversidad y la representación real del deporte practicado por mujeres. María José Caleya, Marta Fernández, Silvia Barba, Silvia Verde, Ana Fernández y Esmeralda Mayo

Silvia Barba Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, con clara vocación de información deportiva desde el comienzo de su trayectoria profesional, que empezó en televisiones locales, agencias de comunicación y Onda Madrid y continuó en Marca y Radio Marca. Después se incorporó a la plantilla de TVE, donde cubrió durante 22 años a la Selección Española campeona del mundo: mundiales, Eurocopas y Juegos Olímpicos. En verano de 2025 asumió la dirección de Deportes de RNE. Dos libros, ‘La Roja por dentro’ y ‘Cuando ellas tocaron el cielo’, completan una trayectoria siempre vinculada a los medios de comunicación.

Marta Fernández Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y Máster de RNE, ha desarrollado la mayor parte de su carrera en la cadena pública y, en concreto, fue redactora de deportes de 2006 a 2020. Después trabajó durante cuatro años en Radio Exterior de España, como redactora en ‘África hoy’ y directora de ‘Españoles en la mar’. Desde enero de 2026 es adjunta de deportes de RNE.

María José Caleya Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla, cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en RTVE. Especializada en información deportiva, formó parte del área de Deportes de RTVE.es desde el Mundial de 2010, cubrió como enviada especial varias finales de Champions y participó en la cobertura de eventos como Juegos Olímpicos, Eurocopas o Mundiales. En los últimos años fue editora de la web de Deportes y en agosto de 2025 regresó a la radio como editora de RNE Deportes y asumió, además, el área de streaming y redes sociales.

Silvia Verde Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Sevilla, cuenta con una trayectoria de más de 25 años en la comunicación y en el periodismo deportivo. Fue redactora en medios nacionales y andaluces como Atresmedia, Canal Sur, Cope, Onda Cero o RNE, donde cubrió competiciones nacionales e internacionales de fútbol y otros deportes: Selección Española de Fútbol, Nations League y Supercopa Femenina, Champions, UEFA Europa League y Conference, Copa del Rey de baloncesto, La Vuelta o Copa Davis, entre otros eventos. Desde agosto de 2025 es la subdirectora de ‘Tablero Deportivo’ de RNE. Compagina su trabajo con la docencia y con la conducción de actos relacionados con el mundo del deporte.

Esmeralda Mayo Técnico Superior en Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos, es productora ejecutiva de Deportes en Radio Nacional España desde diciembre de 2025. Desde 2020 ha trabajado como productora de programas en RNE, tras desarrollar previamente labores de producción en TVE y RTVE Play. Especializada en producción deportiva, combina su trayectoria profesional con una vinculación personal al deporte.