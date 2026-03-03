RNE Audio estrena el podcast 'Esto no es un cuento': historias de mujeres anónimas y valientes que rompieron moldes
- Cada martes en RNE Audio, con guion de Paloma López Villanueva y dirección de Raquel Martín Alonso y Javier Hernández
- La primera temporada saca a la luz cinco historias de mujeres andaluzas
Este martes 3 de marzo desembarca en RNE Audio el podcast ‘Esto no es cuento’, un nuevo contenido que nace con el objetivo de dar voz a mujeres valientes, con historias que todavía no han sido escuchadas por la mayoría de los españoles.
Se trata de un contenido guionizado y narrado por Paloma López Villafranca, profesora titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Málaga, y que cuenta con la dirección de los periodistas Raquel Martín Alonso y Javier Hernández, encargado también de la edición del podcast.
La primera temporada se desarrolla en Andalucía y contiene cinco episodios que se publicarán semanalmente, cada martes en la plataforma de RNE Audio.
En cada uno de los capítulos se da voz a una mujer andaluza relevante, pero desconocida para el gran público, y se narra su historia. En algunos casos, las protagonistas han fallecido y ha sido necesario recrear con sonidos sus experiencias. En otros, son las propias mujeres quienes se ponen frente al micro y cuentan sus vivencias.
Pepi García, protagonista del primer episodio
El primer episodio estará dedicado a Pepi García, una malagueña que fue detenida a principios de los años 70 por manifestarse pidiendo democracia y libertad, ella tenía tan solo 16 años. La semana siguiente, ‘Esto no es un cuento’ sacará a la luz la vida de Agustina González López, una intelectual granadina, conocida popularmente como la “Zapatera de Lorca”.
De Granada a las sierras de Málaga y Cádiz, donde se desarrolla el relato de supervivencia de Gertrudis, ‘La Manticha’, la protagonista del tercer episodio.
En el cuarto capítulo será el turno de Sofía Benítez Cubero, ‘La Cuberita’, una jornalera sevillana que vivió una historia de desigualdad, de resistencia y de lucha por un apellido.
Por último, el quinto episodio dará voz a Soraya Ramírez, bailaora y cantaora malagueña desde la cuna que recuerda mucho a Lola Flores.