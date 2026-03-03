RNE Audio estrena el podcast 'Esto no es un cuento': historias de mujeres anónimas y valientes que rompieron moldes

Este martes 3 de marzo desembarca en RNE Audio el podcast ‘Esto no es cuento’, un nuevo contenido que nace con el objetivo de dar voz a mujeres valientes, con historias que todavía no han sido escuchadas por la mayoría de los españoles.

Se trata de un contenido guionizado y narrado por Paloma López Villafranca, profesora titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Málaga, y que cuenta con la dirección de los periodistas Raquel Martín Alonso y Javier Hernández, encargado también de la edición del podcast.

La primera temporada se desarrolla en Andalucía y contiene cinco episodios que se publicarán semanalmente, cada martes en la plataforma de RNE Audio.

En cada uno de los capítulos se da voz a una mujer andaluza relevante, pero desconocida para el gran público, y se narra su historia. En algunos casos, las protagonistas han fallecido y ha sido necesario recrear con sonidos sus experiencias. En otros, son las propias mujeres quienes se ponen frente al micro y cuentan sus vivencias.