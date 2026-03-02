Así arranca ‘Mi Persona Favorita’, el nuevo podcast de Dani Rovira y Arturo González-Campos en EnPlay

Este lunes 2 de marzo a las 23:10 horas se estrena Mi Persona Favorita en EnPlay, un videopodcast dirigido y presentado por Dani Rovira junto al escritor y humorista Arturo González-Campos. El espacio propone conversaciones desenfadadas y diversas desde un plató con forma de salón, un escenario acogedor pensado para compartir ideas, recuerdos personales e impresiones que sirven como excusa narrativa para hablar, sencillamente, de la vida.

Humor, referencias culturales y anécdotas personales marcan el tono de este formato en el que personas que charlan —y saben cómo— construyen conversaciones cercanas y reconocibles. El primer programa contará como invitado con el compositor y músico Pancho Varona. ¿Cuál será su lista de personas favoritas? ¿Qué vinilos sonarán en el tocadiscos del salón?

Para hacer más amena la espera, te ofrecemos un avance en exclusiva del arranque del podcast, una primera muestra del tono cercano, el humor y la complicidad que marcarán cada episodio. ¡No te lo pierdas!

Disfruta de Dani Rovira también los jueves en La 1 Además del estreno en EnPlay, Dani Rovira vuelve a RTVE con partida doble. El actor y cómico presenta Al margen de todo, un nuevo late show semanal que se emite en La 1 todos los jueves por la noche, después de La Revuelta. En este espacio, Rovira despliega sus distintas facetas como cómico, conversador y showman, en una apuesta de RTVE por reforzar su oferta de entretenimiento nocturno. El propio Rovira ha señalado que afronta este proyecto "en un momento muy apetecible para volver a RTVE", destacando que le atrae especialmente "estar al margen de la actualidad". "No queremos que el invitado venga a promocionar lo que está haciendo ahora; nos gusta traer a gente no muy conocida, pero con cosas muy interesantes que contar", ha añadido. Al margen de todo Al margen de todo - Programa 1 Espacio de humor semanal en el que Dani Rovira despliega su faceta como cómico, conversador y showman en encuentros con invitados de perfiles diver... Ver ahora

Dani Rovira, actor, humorista y comunicador Actor, humorista y comunicador, Dani Rovira es una de las figuras más reconocidas del panorama audiovisual español. Debutó en el cine en 2013 con Ocho apellidos vascos, una de las películas más taquilleras del cine español, que le valió el Premio Goya a Mejor Actor Revelación en 2015. Su filmografía incluye títulos como Ahora o nunca (2015), Ocho apellidos catalanes (2015), 100 metros (2016), Superlópez (2018), Mediterráneo (2021), El bus de la vida (2024), Sujétame el cubata (2025) y Playa de lobos (2025). En televisión ha participado en producciones de RTVE como la serie Historias para no dormir y programas como La Noche D o Un día de perros, además de presentar durante tres años consecutivos (2015-2017) la gala de los Premios Goya. Sobre los escenarios, alcanzó proyección nacional con su monólogo Mi familia y yo en El Club de la Comedia y ha girado con espectáculos como ¿Quieres salir conmigo? y Odio. Actualmente se encuentra de gira con Vale la pena. Comprometido con causas sociales y medioambientales, impulsa la Fundación Ochotumbao, desde la que desarrolla distintos proyectos solidarios. El mensaje de Dani Rovira tras su regreso a RTVE: "A veces hay que parar y descansar para afilar el hacha" M. Vázquez (Al margen de todo)