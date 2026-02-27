El mensaje de Dani Rovira tras su regreso a RTVE: "A veces hay que parar y descansar para afilar el hacha"

Dani Rovira se pone al frente de Al margen de todo, su nuevo espacio semanal en La 1. En su estreno, el programa ha dejado claras sus señas de identidad: comedia, conversación pausada y una invitación a desconectar del ruido informativo.

¡Bienvenidos a este refugio! Rovira ha entrado al plató de Al margen de todo por primera vez con una cálida ovación del público y ha compartido la ilusión que le ha supuesto volver a la televisión pública. Ha contado que cuando se enteró de que volvía a La 1, lo primero que hizo fue llamar a su madre: “¿Sabes a qué actor malagueño le han dado un programa en TVE?”. Ella respondió con varios nombres ilustres nacidos en Málaga, como Antonio Banderas, Antonio de la Torre, Fran Perea, incluso el añorado Chiquito de la Calzada, sin mencionar en ningún momento su propio hijo. Una anécdota que el presentador ha utilizado para bromear sobre cómo las madres “te ancla al suelo”. En su monólogo inicial, además, ha definido el espíritu del programa: “estar al margen del mal rollo y de la crispación”. Ha comparado la “rabiosa actualidad” con la selva amazónica: “sabes que existe, cumple una misión muy importante en el planeta, pero al adentrarte, no sales igual”. El arranque se ha visto interrumpido por una persona del público que ha llegado tarde: Rufina ―personaje interpretado por Luisito Flowers―. Tras tomar asiento, Dani la ha convertido en portavoz del público, otorgándole carta blanca para intervenir en su nombre en cualquier momento del programa.

Dos invitados de cine Fiel a su idea de que “las entrevistas son como los calcetines, mejor a pares”, Rovira ha reunido a Luis Alegre y José Sacristán, dos amigos unidos por el cine y por la admiración a Fernando Fernán Gómez. La agenda de contactos de Alegre es posiblemente la más envidiable del país. En el programa se han mostrado fotos junto a Penélope Cruz, Javier Bardem, Antonio Banderas, Loles León y Pedro Almodóvar. Después, para certificar todas las bondades de este divulgador cinematográfico ha entrado en escena José Sacristán, que ha puesto la gente en pie solo con su mera presencia. Han recordado su relación, nacida durante el rodaje de “La vaquilla”. Dani Rovira ha querido subrayar la importancia de la poesía y la declamación en actores como Sacristán o Fernán Gómez, capaces de elevar cualquier texto con su voz e interpretación. Para demostrarlo, le ha entregado a Sacristán una tarjeta con versos de Bad Bunny y el actor, de 88 años, los ha recitado con una solemnidad impecable: “Tití me preguntó si tengo muchas novias”.

Tías de Cine: Julia Roberts En homenaje al mítico Días de cine, Al margen de todo ha estrenado la sección Tías de Cine, un espacio dedicado a las grandes actrices de Hollywood. La primera invitada ha sido Julia Roberts, encarnada por la actriz cómica Mónica Pérez, que ha irrumpido al ritmo de “Pretty Woman”, celebrando que cada vez que suena la canción es “dinerito para la Julie”. Durante el sketch, Rovira ha sacado a relucir el viejo rumor que aseguraba que las piernas que aparecían en la película no eran suyas. La actriz ha respondido mostrando, sin pudor, las de un maniquí asegurando que sí lo son “porque las ha comprado”. Tan delirante ha sido la escena que el propio Rovira ha pedido que seguridad se llevara a la actriz del plató.

Donde estar mal es estar bien, Dani Fez en la Cutrecon Daniel Fez se ha estrenado como reportero desplazándose a la Cutrecon, un festival de películas muy cutres. Su objetivo ha sido darle un premio a Uwe Boll, invitado por ser uno de los mejores directores de este género: una estatuilla de plástico y un plato con un lema muy apropiado: “estar mal también es estar bien”. Tras hablar con los asistentes al evento, ha logrado darle los regalos al galardonado.

La primera vez de Patricia Espejo en el gimnasio Dani Rovira ha bajado del escenario para charlar con Patricia Espejo entre el público. La cómica ha bromeado con los mayores de cuarenta y ha confesado sus intentos fallidos con las dietas. El último doctor le preguntó cuál era el mínimo que había pesado y ella respondió que: “3,8 kg cuando nació, pero que no quería llegar a eso”. También ha contado su primera experiencia en el gimnasio, donde no entendió ni las máquinas ni las expresiones como “ir al fallo”, que confundió con “fallo cardíaco”. Entre risas, ha descrito a los personajes habituales del lugar.

Una de las mejores profesoras del mundo El contrapunto emotivo lo ha puesto Ana Hernández, profesora de dibujo de Leganés y finalista del Global Teacher Prize, considerado el ‘Nobel de Educación’. Visiblemente emocionada al escuchar el mensaje sorpresa de sus alumnas: “Gracias por enseñarnos a ser mejores personas. ¡Felicidades!”, ha defendido una enseñanza del arte conectada con referentes actuales para acercar los clásicos a las nuevas generaciones: por ejemplo, Goya a través de Stranger Things y Rosalía. “Gracias por enseñarnos a ser mejores personas“

Albert Pla quiere que la IA haga su sección Albert Pla ha contado que siente un gran interés por la inteligencia artificial y que su objetivo es llevarlo al extremo: crear una sección en la que no tenga pisar el plató, sino que sean avatares suyos y de Dani Rovira, quienes la presenten. Como primer paso, ya ha elaborado con esta tecnología la cabecera y varias sintonías, demostrando en directo, con su portátil, lo sencillo que resulta componer música. Incluso, a propuesta del público, han creado en unos segundos una versión flamenca. Además, ha presentado un cortometraje generado íntegramente con IA, protagonizado por versiones digitales de él mismo y de Rovira. La historia narraba el enfrentamiento entre un predicador calvinista y un pirata malvado que, tras una batalla, terminan enamorándose y teniendo un hijo… hasta que un apocalipsis zombi amenaza su felicidad.