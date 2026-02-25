La lección de vida de José Sacristán y Luis Alegre: “La gente alegre vive mucho más, los tristes mueren de miedo”

Al margen de todo ha inaugurado temporada con una entrega dedicada al cine y a la amistad. El presentador ha reunido en el plató a dos figuras muy vinculadas al a cultura cinematográfica española, Luis Alegre y José Sacristán, unidos por su amor al cine y la admiración compartida hacia Fernando Fernán Gómez. Entre anécdotas, homenajes, la conversación ha dejado instantes tan emotivos como inesperados: como la solemne declamación de unos versos de Bad Bunny por parte de Sacristán o la interpretación de “La bien pagá” que Alegre se arrancó a cantar en pleno plató.

Todos aman a Luis Alegre Luis Alegre es, desde hace décadas, una de las figuras más queridas y mejor conectadas del cine español. Periodista, divulgador y director de jornadas cinematográficas, su capacidad de tender puentes entre artistas le ha convertido en un referente dentro y fuera de la industria. Su agenda de contactos es posiblemente una de las más envidiables del país. En el programa se han mostrado imágenes junto a intérpretes y cineastas como Penélope Cruz, Javier Barden, Antonio Banderas, Loles León o Pedro Almodóvar. “Todos le aman, porque es un tipo estupendo, muy amigo de sus amigos, que lo que más le gusta en la vida es crear sinergias y buen rollo entre la gente que quiere”, aseguraba Aitana Sánchez-Gijón en un audio sorpresa dedicado a Alegre.

Una amistad de cine El encuentro sirvió para recordar su estrecha relación con José Sacristán. Iniciaron su amistad durante el rodaje de La vaquilla, aunque ya se habían conocido antes en una cena en la compartieron su admiración por Fernando Ferrán Gómez. Alegre recuerda todavía las primeras palabras que le dedicó el actor de Chinchón: “Luis, tú y yo ya somos hermanos en Fernán Gómez”. Tras repasar la maravillosa y longeva carrera de José Sacristán, el actor recuerda que hubo momentos complicados: “Cuando naces en el 37 y vives la posguerra, sabes que la vida no es fácil”. En ese momento se acordó con cariño de una de las lecciones que aprendió de Fernando Fernán Gómez, que no fue tanto sobre la interpretación en sí, sino sobre “cómo se ejerce una profesión como esta en un país como este. Tener la lucidez de no caer en espejismos, de saber esquivar, saber mantener el equilibrio, saber cuándo tienes que resignar y, en la medida de lo posible, cometer las menos necedades posibles”. El divulgador de cine ha aprovechado la ocasión para ensalzar a Sacristán con unas palabras de su madre que decía: “La gente alegre vive mucho más. Los tristes mueren de miedo”. Según él, el actor “tiene el gen de la alegría dentro”. Dani Rovira recordó los inicios cinematográficos de Sacristán, cuando modulaba la voz en un registro más agudo. El actor ha confesado que en aquella etapa trataba de imitar a Antonio Molina y bromeó con que era “una tonadillera frustrada”.

José Sacristán recita Bad Bunny El programa quiso subrayar además la importancia de la poesía y la declamación en la trayectoria de intérpretes como Fernán Gómez o el propio Sacristán, capaces de engrandecer cualquier texto con su voz y su presencia. La prueba llegó con un giro inesperado: tras recibir unos versos de Bad Bunny, Sacristán los recitó con la solemnidad que distingue a los grandes actores: “Tití me preguntó si tengo muchas novias”.