La surrealista profesión con la que Dani Rovira comenzó su trayectoria: "Yo vivía del cuento, literal"
- El cómico, que es vegano, defiende que la leche vegetal también es leche: "¡Es que tiro de la RAE!"
Dani Rovira dice que quizás la etiqueta profesional con la que más se identifica es la de cómico porque engloba muchas cosas, y al final consiste en hacer que la gente pase un buen rato. Se lo cuenta a Henar Álvarez cuando visita el plató de Al cielo con ella.
El cómico prepara su vuelta a La 1 de RTVE con un nuevo programa llamado Al margen de todo. Dice que la pretensión es hacer algo diferente, un espacio que vaya un poco a su aire, sin ir pegado a la “rabiosa actualidad”, sino que sea algo más comprometido con “la mimosa temporalidad”.
Empezó actuando en los bares, contando cuentos en una tetería de Granada y de ahí, al estrellato. "Yo vivía del cuento, literal". Asegura que actuaba "en barecitos, teterías, en cafés-teatro… Un día me dijo alguien que se había creado un canal que se llama Paramount Comedy y yo mandé una cinta VHS, de una actuación que hice el día del patrón de mi facultad”. A partir de ahí lo llamaron y comenzó a abrirse camino. Afirma que si hubiera empezado en esta época de las redes sociales, no habría llegado muy lejos porque no le sale hacer humor, a solas, delante de una pantalla de móvil. "No me sale ser gracioso por redes. No es mi medio, no sé cómo se hace. Yo en redes soy más normal. No me sale hacer comedia delante de una pantalla sin que haya feedback de público".
"No me arrepiento de nada"
Este rato de charla también sirve para repasar la trayectoria de Dani Rovira: películas, premios, incursión en Hollywood y, por supuesto, cuando presentó los Premios Goya. Henar le pregunta si se arrepiente de algo, y él contesta que no; tampoco se arrepiente de haber conducido la gala de los premios más importantes del cine español. "No me arrepiento de nada porque al final todas estas cosas es lo que te hace llegar donde estoy, y donde estoy, estoy a gusto, y lo que soy me gusta", afirma. Aunque reconoce que a veces ha hecho cosas guiado por la inconsciencia, insiste en que no se arrepiente.
El cómico cuenta la polaridad con la que se tiene que convivir en una profesión en la que hay que subirse a un escenario y hacer reír al público, aunque a nivel personal no se esté pasando un buen momento. "Hay días que se hace cuesta arriba y hay días que te viene incluso mejor. Un día donde te ha pasado lo peor del mundo y dices, si es que a lo mejor donde más feliz voy a estar es en un escenario, entonces lo agradeces".
Dani Rovira lleva años siendo vegano, y hace un alegato defendiendo que "la leche es todo aquello que se pueda llegar a parecer a la leche". Se refiere, sobre todo, a las personas que no consideran que la leche de avena, de soja o de coco sea leche como tal. "La gente dice: es que no se le puede decir leche si no es leche… ¡Es que tiro de la RAE! Leche: líquido que sale de la mama de un mamífero; la leche que se extrae de ciertos vegetales: leche de avena, leche de soja, leche de coco. ¡Que nos dejen llamar leche a la leche!", reivindica Rovira.