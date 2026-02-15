La surrealista profesión con la que Dani Rovira comenzó su trayectoria: "Yo vivía del cuento, literal"

Dani Rovira dice que quizás la etiqueta profesional con la que más se identifica es la de cómico porque engloba muchas cosas, y al final consiste en hacer que la gente pase un buen rato. Se lo cuenta a Henar Álvarez cuando visita el plató de Al cielo con ella.

El cómico prepara su vuelta a La 1 de RTVE con un nuevo programa llamado Al margen de todo. Dice que la pretensión es hacer algo diferente, un espacio que vaya un poco a su aire, sin ir pegado a la “rabiosa actualidad”, sino que sea algo más comprometido con “la mimosa temporalidad”.

Empezó actuando en los bares, contando cuentos en una tetería de Granada y de ahí, al estrellato. "Yo vivía del cuento, literal". Asegura que actuaba "en barecitos, teterías, en cafés-teatro… Un día me dijo alguien que se había creado un canal que se llama Paramount Comedy y yo mandé una cinta VHS, de una actuación que hice el día del patrón de mi facultad”. A partir de ahí lo llamaron y comenzó a abrirse camino. Afirma que si hubiera empezado en esta época de las redes sociales, no habría llegado muy lejos porque no le sale hacer humor, a solas, delante de una pantalla de móvil. "No me sale ser gracioso por redes. No es mi medio, no sé cómo se hace. Yo en redes soy más normal. No me sale hacer comedia delante de una pantalla sin que haya feedback de público".