Paula Vázquez y Amparo Llanos, invitadas este domingo en 'Al cielo con ella'
- Henar Álvarez hablará de cómo las parejas evitan las rupturas sentimentales
- Domingo 8 de febrero, a las 22:10 horas en La 2 y en RTVE Play
Las aventuras y el rock and roll serán los protagonistas esta semana en ‘Al cielo con ella’, que recibirá en su plató a la presentadora Paula Vázquez y a la guitarrista, cantante y compositora, Amparo Llanos. Henar Álvarez dedicará su monólogo a las rupturas y la cómica Clara Ingold hará reír con su sección.
En su monólogo, Henar Álvarez abordará las artimañas que utilizan las parejas para evitar las rupturas. Y analizará el arma más poderosa para retener a una persona que ya no siente nada por el otro: la pena. Desde “nadie te va a querer como yo te quiero”, hasta el “vamos a tener un hijo juntos”. Pero, calma, Henar dará la solución definitiva: apuntarse a la agencia de viajes, destino final.
Paula Vázquez repetirá en ‘Al cielo con ella’ tras haber regresado del fin del mundo. Reconocerá vivir una nueva etapa dorada en la televisión que no vio venir cumplidos los 50 años. Muy pronto estrenará ‘Top Chef: dulces y famosos’ en La 1 y desvelará que en esta edición ha habido muchas lágrimas porque, como ya se sabe, todo se magnifica. Y confesará, con pena, que por culpa de las redes sociales ha descubierto que hay haters peligrosos.
Amparo Llanos recordará su etapa con ‘Dover’
Amparo Llanos explicará cómo ha pasado de pertenecer a uno de los grupos más importantes de rock, ‘Dover’, a “cartearse” con Jane Austen. La que fuera una de las fundadoras del grupo ha traducido al castellano las cartas que Jane Austen escribía a su hermana Cassandra. Amparo considera a Austen la novelista más genial de todos los tiempos y hablará de cómo se puede conocer a una persona analizando su librería. Recordará sus tiempos de ‘Dover’, en los cuales su hermana Cristina y ella eran dos pioneras en el mundo del rock; tanto, que llegaron a ser teloneras de Oasis.
La cómica Clara Ingold descubrirá un deporte underground, el ‘Brinkin’, muy practicado en la niñez y olvidado en cuanto se crece. Reconocerá que no se practica más porque los adultos tienen miedo al ridículo y recomendará volver a ser niños porque no hay nada que relaje más que una buena rabieta.
Rafa, Fabio y Julia, conocidos en los escenarios como los ‘Manny Calavera’, seguirán poniendo ritmo y compás en este programa en el que no falta la música en directo cada semana.