Paula Vázquez y Amparo Llanos, invitadas este domingo en 'Al cielo con ella'

Las aventuras y el rock and roll serán los protagonistas esta semana en ‘Al cielo con ella’, que recibirá en su plató a la presentadora Paula Vázquez y a la guitarrista, cantante y compositora, Amparo Llanos. Henar Álvarez dedicará su monólogo a las rupturas y la cómica Clara Ingold hará reír con su sección.

En su monólogo, Henar Álvarez abordará las artimañas que utilizan las parejas para evitar las rupturas. Y analizará el arma más poderosa para retener a una persona que ya no siente nada por el otro: la pena. Desde “nadie te va a querer como yo te quiero”, hasta el “vamos a tener un hijo juntos”. Pero, calma, Henar dará la solución definitiva: apuntarse a la agencia de viajes, destino final.

Paula Vázquez hablará del estreno de 'Top Chef: dulces y famosos'

Paula Vázquez repetirá en ‘Al cielo con ella’ tras haber regresado del fin del mundo. Reconocerá vivir una nueva etapa dorada en la televisión que no vio venir cumplidos los 50 años. Muy pronto estrenará ‘Top Chef: dulces y famosos’ en La 1 y desvelará que en esta edición ha habido muchas lágrimas porque, como ya se sabe, todo se magnifica. Y confesará, con pena, que por culpa de las redes sociales ha descubierto que hay haters peligrosos.