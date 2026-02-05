'Cómo nos reímos' viaja en el tiempo para ofrecer los mejores momentos de humor de los años 80

‘Cómo nos reímos’ viaja esta semana en el tiempo para ofrecer una dosis de ‘Humor ochentero’. Con este especial monográfico, el programa rescata lo mejor de la comedia de la década de los 80 en el Archivo de RTVE.

Es la era del pop, de las lentejuelas y los cardados, pero también del humor desternillante, de los chistes contados en bares con luces de neón y de las largas horas en familia viendo humor en televisión. Protagonistas indiscutibles de esta década como Martes y Trece, Gila y Eugenio se dan cita en esta entrega junto a los entonces debutantes Cruz y Raya y Los Morancos, entre otros muchos humoristas.

El programa ‘Un, dos, tres’ vivía sus años dorados y recibía cada día la visita de distintos cómicos dispuestos a hacer reír a su público. Con todos ellos, ‘Cómo nos reímos’ repasa durante 60 minutos los mejores momentos del humor ochentero.

Dirigido y realizado por Daniel Villasante, este capítulo cuenta con guion de Candela Martín, edición de José Luís San Martín, animación de Marta Garabatos, arreglos musicales de Beatriz Martín, postproducción de sonido de Rubén Huéscar y producción de Judith Moreno y Arantxa Sánchez.