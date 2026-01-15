‘Cómo nos reímos’ repasa esta semana la carrera de un maestro del chiste, el humorista Eugenio. El programa mostrará las ‘7 vidas’ del cómico gracias al Archivo de RTVE, destacando su participación en los siete formatos más importantes de su trayectoria.

Eugenio fue un cómico muy prolífico, además de muy particular y solo centrado en el chiste. ‘7 vidas’ es un capítulo monográfico dedicado al genial humorista y destacará siete de los programas donde Eugenio llegó, actuó y triunfó.

Un recorrido por programas como ‘Cosas’, que fue su gran lanzadera, ‘La Palmera’, ‘Buen humor’, el ‘Un dos tres’ o ‘Ven al Paralelo’. Eugenio actuó en muchísimos programas más, pero los siete elegidos son los más representativos y ayudan a marcar etapas o “vidas” en su carrera.

Dirigido y realizado por Daniel Villasante, quien en esta ocasión firma también el guion, este capítulo cuenta con edición de José Luís San Martín, animación de Marta Garabatos, arreglos musicales de Pablo Miyar, postproducción de sonido de Adrián Ángel y producción de Judith Moreno y Elena Moreno.