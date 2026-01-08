Vuelve a La 2 'Cómo nos reímos' con el mejor humor de los grandes cómicos

Vuelve con una nueva temporada ‘Cómo nos reímos’, el programa más veterano de Archivo de RTVE. Lleva más de 100 capítulos repasando el humor hecho en Televisión Española en las últimas décadas a través de los mejores momentos de los maestros de la comedia, que forman ya parte de nuestra memoria colectiva.

Parodias, monólogos, sketches, chistes y demás “palos” del humor son la materia prima de ‘Cómo nos reímos’. En el menú de esta temporada planteará tributos a los grandes maestros de la comedia, como Chiquito de la Calzada en ‘Fistrología’ o Eugenio con un capítulo titulado ‘7 vidas’. También abordará temas universales como los oficios, con ‘Manos a la obra’, el humor en la década de los 80, o el humor hecho en Cataluña, que se verá en ‘Ocho apellidos catalanes’.

En esta nueva temporada, que comenzó con el especial de Nochebuena ‘Cuento de Navidad’, habrá un segundo capítulo dedicado a las cómicas titulado ‘Mujeres al borde de un ataque de risas’ y otro dedicado a los pioneros del humor en TVE con el título de ‘Vamos a reír’.

‘Cómo nos reímos’ cuenta con dirección y realización de Daniel Villasante, guión de Leyre Gorostizaga, Candela Martín y Rafael Sánchez y un equipo de profesionales de RTVE al frente de la producción, el montaje, la embientación musical y la postproducción de vídeo y audio.