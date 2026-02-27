Hovik Keuchkerian y Lucía Solla, esta semana en 'Al cielo con ella'

Henar Álvarez recibe esta semana en ‘Al cielo con ella’ al actor Hovik Keuchkerian, que presenta su espectáculo ‘El Grito’, y a la escritora Lucía Solla, que nos habla del éxito de ‘Comerás Flores’. Henar dedica su monólogo a la carga doméstica, que tendrá una versión musical de Natalia, y Lamine Thior celebra el Día de Andalucía.

Henar Álvarez convertirá el fregadero lleno en declaración política en su monólogo semanal. Cargará contra la idea de que si no lo haces tú, no lo hace nadie, y desmonta esa trampa que convierte la ayuda en obligación y la obligación en culpa. Un monólogo directo contra la carga doméstica que siempre cae en el mismo lado, casualmente el femenino.

Lucía Solla visita 'Al cielo con ella'

El remate del monólogo llega en versión musical: la cantante Natalia aparecerá con fregona en mano para reinterpretar ‘Vas a volverme loca’, convertida en himno contra la desigualdad doméstica. El mensaje queda claro: menos fregar y más disfrutar.

Entre risas, pullas y una complicidad que se nota desde el primer minuto, el primer invitado será Hovik Keuchkerian, actor, cómico, poeta y ex boxeador. Reconocerá que su físico imponente, a veces le ha abierto puertas y otras ha impuesto demasiado. Defenderá la pasión como única forma de trabajar y presentará ‘El Grito’, la faceta que más le llena: el monólogo.

Después entrará en el plató el fenómeno literario del año, Lucía Solla, que tras vender más de 100.000 ejemplares de ‘Comerás Flores’ vive el éxito con un poco de vértigo. Reconocerá que su novela ha ayudado a muchas mujeres a identificarse, convirtiéndose en el verdadero "amiga date cuenta" de muchas lectoras. Lucía critica además el consumo compulsivo de libros en redes y confiesa que le asustan tanto la exposición mediática como las expectativas que genera un triunfo así.

Día de Andalucía en 'Al cielo con ella'

Lamine Thior convertirá el Día de Andalucía en una fiesta de acento, “illos” y orgullo sureño. Flauta en mano y con himno incluido, nacionalizará a Henar en directo y le recordará la norma básica: en Andalucía nada molesta… todo da coraje. Y como cada semana, los Many Calavera ambientarán el programa con su música.