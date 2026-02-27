Blanca Paloma visita 'Atención Obras' por su nominación al Goya con la canción 'Caminar en el tiempo'
- Hablarán también de su primer disco, que se publicará en primavera
- Sábado 28 de febrero a las 18:25 horas en La 2 y RTVE Play
Esta semana, en ‘Atención Obras’, Cayetana Guillén Cuervo entrevista a Blanca Paloma con motivo de su nominación en los Goya 2026 en la categoría de Mejor canción original por su tema ‘Caminar en el tiempo’. La canción, compuesta por la propia Blanca Paloma junto con Luis Ivars y José Pablo Polo, forma parte de la banda sonora original de la película ‘Parecido a un asesinato’.
Blanca Paloma compite en esta categoría con artistas como Alba Flores y Silvia Pérez Cruz por la composición para el documental ‘Flores para Antonio’; con Leiva por el tema ‘Hasta que me quede sin voz’; con Víctor Manuel por ‘Y mientras tanto, canto’, y con Paloma Peñarrubia por la canción ‘La Arepera’.
Actualmente, Blanca Paloma está también inmersa en su primer disco del que se ha extraído por el momento la canción ‘Lo Fugaz’ y que verá la luz esta primavera.
La artista ilicitana, muy vinculada a RTVE, participó en 2022 en el Benidorm Fest con la canción ‘Secreto de agua’ y quedó en quinta posición. Un año más tarde, lo volvió a intentar: ganó el Bernidorm Fest y representó a España en Eurovisión con la canción ‘Eaea’. También ha participado en el himno de RTVE ‘Imparables’ con motivo del 70º aniversario de la cadena.
Comedia teatral y música de Maika Makovski
Junto a Blanca Paloma, ‘Atención Obras’ emitirá el reportaje sobre la exposición ‘Los Goya en el Prado’. Una iniciativa del Museo del Prado, enmarcada en estos Premios Goya, que conecta el arte pictórico con el cinematográfico y que muestra cuántas miradas puede tener un cuadro o una película.
Además de la agenda cultural, verán también el reportaje sobre ‘La verdad’, protagonizada por Joaquín Reyes. Una comedia sobre la infidelidad y las relaciones de pareja, dirigida por Juan Carlos Fischer y escrita por el dramaturgo y cineasta francés Florian Zeller, estrenada en más de 30 países y que estará en cartel hasta el 19 de abril en el Teatro Infanta Isabel.
Y para despedir el programa, la música de Maika Makovski, que celebra los 20 años de la publicación de su primer disco con un concierto el próximo 4 de marzo en el Palau de la Música Catalana en Barcelona.