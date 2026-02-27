Blanca Paloma visita 'Atención Obras' por su nominación al Goya con la canción 'Caminar en el tiempo'

Esta semana, en ‘Atención Obras’, Cayetana Guillén Cuervo entrevista a Blanca Paloma con motivo de su nominación en los Goya 2026 en la categoría de Mejor canción original por su tema ‘Caminar en el tiempo’. La canción, compuesta por la propia Blanca Paloma junto con Luis Ivars y José Pablo Polo, forma parte de la banda sonora original de la película ‘Parecido a un asesinato’.

Blanca Paloma compite en esta categoría con artistas como Alba Flores y Silvia Pérez Cruz por la composición para el documental ‘Flores para Antonio’; con Leiva por el tema ‘Hasta que me quede sin voz’; con Víctor Manuel por ‘Y mientras tanto, canto’, y con Paloma Peñarrubia por la canción ‘La Arepera’.

Blanca Paloma visita 'Atención Obras'

Actualmente, Blanca Paloma está también inmersa en su primer disco del que se ha extraído por el momento la canción ‘Lo Fugaz’ y que verá la luz esta primavera.

La artista ilicitana, muy vinculada a RTVE, participó en 2022 en el Benidorm Fest con la canción ‘Secreto de agua’ y quedó en quinta posición. Un año más tarde, lo volvió a intentar: ganó el Bernidorm Fest y representó a España en Eurovisión con la canción ‘Eaea’. También ha participado en el himno de RTVE ‘Imparables’ con motivo del 70º aniversario de la cadena.