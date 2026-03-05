'Historia de nuestro cine' rinde homenaje a Paco Rabal en su centenario
- A través de la película ‘Padre nuestro’ (Francisco Regueiro, 1985) y una charla en torno al actor y su relevancia
- #HNCPacoRabal: viernes 6 de marzo, a las 22:55 horas en La 2 y RTVE Play
‘Historia de nuestro cine’ rinde tributo a una figura imprescindible: Paco Rabal. Su carrera se extiende a lo largo de seis décadas en las que encarnó a algunos de los personajes más icónicos del audiovisual español. La película que recupera el programa, ‘Padre nuestro’, es el punto de partida de este homenaje en torno al centenario de su nacimiento.
La presentación de la película correrá a cargo de Alejandro Melero, escritor y profesor de Comunicación en la Universidad Carlos III de Madrid y colaborador del programa. Y en el coloquio intervendrán el hijo de Paco Rabal, el director de cine Benito Rabal; Vanesa Benítez, directora del documental ‘Paco Rabal: más allá de la pantalla’ (2026), que se presentará en el Festival de Málaga; y los colaboradores habituales del programa, Javier Ocaña, crítico cinematográfico del diario El País y Luis E. Parés, director artístico de la Cineteca de Madrid.
‘Padre nuestro’ (Francisco Regueiro, 1985)
Drama familiar en el que un cardenal español decide abandonar Roma y regresar a España, porque le queda poco tiempo de vida, pero también porque desea saber qué ha sido de su hija y de su nieta. Su llegada causa impresiones diversas entre los vecinos e incluso entre sus familiares. Protagonizada por Fernando Rey, Paco Rabal y Victoria Abril.