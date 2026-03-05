'Historia de nuestro cine' rinde homenaje a Paco Rabal en su centenario

‘Historia de nuestro cine’ rinde tributo a una figura imprescindible: Paco Rabal. Su carrera se extiende a lo largo de seis décadas en las que encarnó a algunos de los personajes más icónicos del audiovisual español. La película que recupera el programa, ‘Padre nuestro’, es el punto de partida de este homenaje en torno al centenario de su nacimiento.

La presentación de la película correrá a cargo de Alejandro Melero, escritor y profesor de Comunicación en la Universidad Carlos III de Madrid y colaborador del programa. Y en el coloquio intervendrán el hijo de Paco Rabal, el director de cine Benito Rabal; Vanesa Benítez, directora del documental ‘Paco Rabal: más allá de la pantalla’ (2026), que se presentará en el Festival de Málaga; y los colaboradores habituales del programa, Javier Ocaña, crítico cinematográfico del diario El País y Luis E. Parés, director artístico de la Cineteca de Madrid.