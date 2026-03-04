La 2 estrena 'CAPTCHA', el concurso donde demostrar que no eres un robot tiene premio

RTVE estrena ‘CAPTCHA: No soy un robot’, un nuevo concurso presentado por Rodrigo Vázquez que nace como una ambiciosa propuesta transmedia, que combinará televisión, entorno digital y videopodcast. El formato, que se emitirá cada miércoles en La 2 a las 22:20 horas, amplía su universo más allá del plató con una serie de videopodcasts presentados por Javi de Hoyos en EN PLAY, donde se profundizará en el desarrollo de las competencias digitales.

Inspirado en los populares test captcha que verifican si un usuario es humano, el programa, producido por RTVE en colaboración con Thinketers, traslada ese concepto al entretenimiento televisivo en un gran plató de estética tecnológica. Combinará divulgación, humor y cultura general en una mecánica ágil y visual.

Un concurso donde demostrar que eres una persona tiene premio En ‘CAPTCHA: No soy un robot’, cuatro concursantes se enfrentan a siete pruebas que ponen a prueba su ingenio, creatividad y agilidad mental con un objetivo claro: demostrar que son personas. El giro diferencial llega con las eliminaciones: cada vez que alguien queda fuera, debe pulsar el botón de “Verificar” situado en el centro del plató y, gracias al uso de inteligencia artificial, la audiencia verá cómo se transforma en robot. El formato televisivo contará con 10 programas de 50 minutos de duración que combina acumulación de dinero y eliminaciones en una mecánica ágil, visual y con un alto componente digital. Solo uno de los concursantes llega a la final y se juega el bote, que puede acumular hasta 10.000 €, a “todo o nada”. En la primera fase, los concursantes se jugarán el comodín “Empiezo yo” con la prueba “FAMOSO CAPTCHA”, en la que tendrán que adivinar qué persona famosa será la invitada a partir de nueve imágenes relacionadas con dicha persona. “TU CAPTCHA” es un juego individual inspirado en la vida, aficiones o profesión de cada participante; “CÓDIGO CAPTCHA”, primer juego eliminatorio, pone a prueba su rapidez y capacidad para asociar conceptos; y “RETO CAPTCHA” es un reto grupal en el que los concursantes deberán resolver por turnos un captcha para acumular dinero. A continuación, los tres concursantes que continúan en el programa se enfrentan a “HISTORIAS DE CAPTCHA”, una prueba que plantea preguntas de cultura general apoyadas en vídeos generados con inteligencia artificial en los que personajes históricos o ficticios introducen cada reto. “CAPTCHA ENREDADO” desafía su agilidad mental con palabras distorsionadas al estilo de los captchas clásicos y, finalmente, el “CAPTCHA FINAL” decide el ganador en una prueba a todo o nada en la que las personas finalistas se juegan todo su bote acumulado sin saber cuántas respuestas correctas contiene el panel.

Varios rostros conocidos también participarán en el programa Cada episodio contará con un padrino o madrina que acompañará a las personas participantes desde el inicio. Su identidad se revelará mediante un captcha compuesto por imágenes relacionadas con su trayectoria. Entre los rostros que participarán como invitados se encuentran Soraya, Pilar Rubio, Grison o Pepe Rodríguez entre otros perfiles del mundo de la televisión, la música, la interpretación y la creación digital. A lo largo del programa, aconsejarán a participantes, protagonizarán una de las pruebas y aportarán humor, cercanía y complicidad con el presentador, además de acompañar a finalistas en el momento decisivo del captcha final. Javi de Hoyos entrevista a Grison RTVE