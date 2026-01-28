La 2 apuesta por la cultura con el estreno de 'Sukha', su nuevo magacín en directo para las tardes

RTVE prepara el inminente estreno de ‘Sukha’, el nuevo magacín diario en directo de las tardes de La 2 este mes de febrero. Dirigido por Miguel Ángel Hoyos, el nuevo programa potenciará la oferta actual cultural de la Corporación con una amplia mirada al panorama cultural actual. Abordará además temas relacionados con, la salud y el bienestar, la divulgación, la gastronomía, el medio ambiente o los viajes. El nuevo programa destaca entre las novedades que arrancan en La 2 con el nuevo año.

‘Sukha’, palabra sánscrita, significa felicidad, placer y bienestar, términos sobre los que va a girar este nuevo programa. El uso de múltiples pantallas, las conexiones en directo, el seguimiento de la actualidad con mesas redondas y debates, junto a colaboraciones de expertos, la incorporación de nuevos formatos, la cultura y el arte en vivo, y la interacción con la audiencia serán los elementos clave del nuevo espacio que llegará a principios de febrero a La 2.

Con producción propia de RTVE, el nuevo magacín se realizará desde los estudios de Prado del Rey con el objetivo de reforzar la vocación de servicio público de la Corporación con una nueva propuesta de divulgación ambiciosa e innovadora.

Los presentadores propondrán a los espectadores una amplia mirada al panorama cultural actual: desde presentaciones culturales en todos los territorios hasta las novedades musicales con conciertos en directo en plató.

La salud física y mental y el bienestar tendrá también un espacio importante en este magacín. Durante el programa habrá hueco además para hablar de divulgación, de viajes, de gastronomía, de medio ambiente, de música y arte en vivo y de actualidad y participación.