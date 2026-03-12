'Días de Cine' celebra el centenario de Paco Rabal y viaja al Festival de Málaga

‘Días de Cine’ rinde homenaje esta semana a uno de los grandes actores de la historia del cine español, Paco Rabal, justo cuando acaba de cumplirse el centenario de su nacimiento. Además, el programa muestra lo más destacado de la 29ª edición del Festival de Málaga.

El pasado 8 de marzo se cumplía el centenario de Paco Rabal, nacido en Águilas (Murcia), y fallecido en 2001 en Burdeos, al igual que Francisco de Goya, a quien interpretó en dos ocasiones. ‘Días de Cine’ rendirá homenaje al actor con un reportaje especial. Tras comenzar como eléctrico en los estudios Charmartin, pronto empezó a tener apariciones como extra, para acabar convirtiéndose en un reputado actor teatral y en un atípico galán del cine español, trabajando con los mejores directores del momento a lo largo de varias décadas. Tras algunas incursiones en el cine italiano, su primera colaboración en 1959 con Luis Buñuel en ‘Nazarín’, con quien además rodaría ‘Viridiana’ y ‘Belle de Jour’, le abre las puertas del mercado internacional. Desde entonces, el actor trabajó con cineastas como Michelangelo Antonioni, Glauber Rocha o William Friedkin, entre otros.

Además, el cine español se viste de largo en la 29ª edición del Festival de Málaga, la primera gran cita del año con la que la industria trata de seducir al público. Un año más, ‘Días de Cine’ mostrará la gran cantidad de títulos proyectados.

A las puertas de la 98ª edición de los Premios Óscar, que se celebrarán este domingo 15 de marzo, el estreno de ‘Torrente, Presidente’ encabeza la cartelera de la semana. Además, las películas francesas ‘La hija pequeña’ y ‘El arquitecto’, dirigida por Stéphane Demoustier; la británica ‘El testamento de Ann Lee’, protagonizada por Amanda Seyfried; y la sueca dirigida por Tarik Saleh ‘Águilas de El Cairo’. Completa los estrenos de la semana el documental ‘La vida es Verdi’, que celebra los 100 años recién cumplidos de los Cines Verdi.