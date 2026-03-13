El dramaturgo Alfredo Sanzol y la actriz Nuria Mencía, esta semana en 'Atención Obras'
- Presentan la obra 'La última noche con mi hermano'
- Sábado 14 de marzo, a las 18:30 horas en La 2 y RTVE Play
Esta semana, en ‘Atención Obras’, Sara Núñez de Arenas, directora del programa, entrevistará a dos de los grandes nombres de las artes escénicas de nuestro país: el director y dramaturgo Alfredo Sanzol y la actriz Nuria Mencía.
Ambos hablarán de su último montaje, ‘La última noche con mi hermano’, que se puede ver en el Teatro María Guerrero de Madrid hasta el 5 de abril y que después hará gira por otras ciudades como Pamplona, Donostia, Valencia, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria y Barcelona.
El talento y la creatividad de ambos se multiplican cuando trabajan conjuntamente y lo mostrarán en el programa, donde repasarán sus proyectos compartidos: ‘En la luna’ (2011), ‘El bar que se tragó a los españoles’ (2021) y ‘Respiración’ (2016), obra clave en la trayectoria de ambos por la que ganaron el Max y Sanzol, además, el Premio Nacional de Literatura Dramática.
Ahora, en ‘La última noche con mi hermano’ abordan uno de los duelos menos acompañados socialmente con la intención de visibilizar las distintas maneras de comprender la fraternidad y el amor en la sociedad actual.
Además, ‘Atención Obras’ se trasladará al escenario del Teatro María Guerrero para conversar con el resto del elenco, formado por Jesús Noguero, Elisabet Gelabert, Cristóbal Suárez, Ariadna Llobet y Biel Montoro.
‘El nudo gordiano’ y música de James Blake
Desde otro escenario, el de la Sala Margarita Xirgu del Teatro Español, ‘Atención Obras’ estará con Israel Elejalde, María Morales y Eva Rufo, director y protagonistas de ‘El nudo gordiano’, drama de la autora Johnna Adams que también invita a la reflexión, en este caso en torno a la infancia, la maternidad, la responsabilidad o la naturaleza de la educación.
A lo largo del programa, también habrá tiempo para repasar la agenda cultural y cerrar con el nuevo disco de James Blake, titulado ‘Trying Times’.