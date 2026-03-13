El dramaturgo Alfredo Sanzol y la actriz Nuria Mencía, esta semana en 'Atención Obras'

Esta semana, en ‘Atención Obras’, Sara Núñez de Arenas, directora del programa, entrevistará a dos de los grandes nombres de las artes escénicas de nuestro país: el director y dramaturgo Alfredo Sanzol y la actriz Nuria Mencía.

Ambos hablarán de su último montaje, ‘La última noche con mi hermano’, que se puede ver en el Teatro María Guerrero de Madrid hasta el 5 de abril y que después hará gira por otras ciudades como Pamplona, Donostia, Valencia, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria y Barcelona.

El talento y la creatividad de ambos se multiplican cuando trabajan conjuntamente y lo mostrarán en el programa, donde repasarán sus proyectos compartidos: ‘En la luna’ (2011), ‘El bar que se tragó a los españoles’ (2021) y ‘Respiración’ (2016), obra clave en la trayectoria de ambos por la que ganaron el Max y Sanzol, además, el Premio Nacional de Literatura Dramática.

Alfredo Sanzol y Nuria Mencía

Ahora, en ‘La última noche con mi hermano’ abordan uno de los duelos menos acompañados socialmente con la intención de visibilizar las distintas maneras de comprender la fraternidad y el amor en la sociedad actual.

Además, ‘Atención Obras’ se trasladará al escenario del Teatro María Guerrero para conversar con el resto del elenco, formado por Jesús Noguero, Elisabet Gelabert, Cristóbal Suárez, Ariadna Llobet y Biel Montoro.

Nuria Mencía y Alfredo Sanzol en el plató de 'Atención Obras'