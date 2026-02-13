'Atención Obras' recibe a Carmen Conesa, que estrena en teatro 'El jardín de los cerezos'

‘Atención Obras’, espacio presentado por Cayetana Guillén Cuervo, recibe a la actriz Carmen Conesa con motivo del estreno de ‘El jardín de los cerezos’, de Anton Chejóv, en el Teatro Fernán Gómez de Madrid. También se acercará al María Guerrero, que acoge el espectáculo ‘Grito, boda y sangre’.

Visita el plató de ‘Atención obras’ una artista con unas inmensas ganas de aprender, que actúa, canta, baila, toca varios instrumentos, realiza cortometrajes e incluso es capitana de barco. Estrena ‘El jardín de los cerezos’, de Chejov, en una versión de Ignacio García May dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente que podrá verse del 15 de febrero al 12 de abril en el Teatro Fernán Gómez de Madrid.

Carmen Conesa se enfrenta a su primer Chéjov “nerviosa, pero muy emocionada con su personaje”. Interpreta a Liuba Andreyevna Ranevskaia, una aristócrata rusa que, asegura, “no es una heroína clásica”, “parece frívola, pero no lo es”. Una mujer que regresa a su finca familiar después de vivir durante años en París. Allí se reencuentra con su hermano Gáiev, su hija y sus antiguos sirvientes. El centro de la propiedad es un magnífico jardín de cerezos, símbolo de la tradición, la memoria y la belleza perdida. La familia está arruinada y debe vender la finca, pero se resiste arrastrada por los recuerdos, la nostalgia y la incapacidad de adaptarse a los nuevos tiempos.

Carmen Conesa y Cayetana Guillén Cuervo RTVE

En esta producción, los personajes se aferran a una infancia feliz y en relación a este tema, Conesa habla con Cayetana Guillén Cuervo sobre sus recuerdos, de lo que aprendió de sus padres y de todo lo que le está enseñando su hija, Carmen Rodríguez, que, a sus 23 años, es productora musical, compositora y cantante.

‘Atención Obras’ buceará también en el Archivo RTVE para repasar algunos de los montajes más destacados de su intensa trayectoria; y también mostrará algunos de sus cuadros, ya que la pintura es otra de sus grandes pasiones.

Además de Chéjov, Lorca también será también protagonista: el teatro María Guerrero de Madrid ofrece, hasta el 1 de marzo, un espectáculo multisensorial concebido en lengua de signos titulado ‘Grito, boda y sangre’, de Ángela Ibáñez Castaño, la primera directora sorda al frente de un montaje en el Centro Dramático Nacional.

Un repaso a la agenda semanal y la música de Marco Mezquida, que el próximo viernes publica el disco titulado ‘Táctil’, cerrarán la entrega de esta semana.