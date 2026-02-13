Dani Rovira y Belén Rueda, humor y thriller, este domingo en 'Al cielo con ella'

‘Al cielo con ella’ recibe esta semana a Dani Rovira, que presenta su próximo programa en La 1 ‘Al margen de todo’, y a Belén Rueda, que hablará de cómo ha trabajado con su hija en su nueva película de terror, ‘El vestido’. Henar Álvarez abordará el caso Epstein en su monólogo y Ana Morgade analizará cómo se encasilla a los niños con la ropa infantil. Además, la actuación de Judeline.

Dani Rovira y Henar Álvarez en 'Al cielo con ella' RTVE

Henar arranca el programa dedicando su monólogo al caso Epstein, porque con tantos documentos circulando hay más nombres que en los créditos de El Señor de los Anillos… y la sospecha de que, como siempre, no pase nada. Repasa cómo se justifican comportamientos machistas del recreo a los despachos de poder; y señala cómo lo que se tolera de pequeño se convierte en privilegio de adulto.

El primer invitado de la noche es Dani Rovira, que llega para presentar su nuevo programa, ‘Al Margen de Todo’ en La 1. Repasa sus inicios en los bares de la Andalucía más profunda haciendo comedia y su salto al cine, que le llevó a ganar un Goya. Aunque ni eso le libra de los comentarios de su mayor hater: su madre.

Belén Rueda RTVE

Después, entrada triunfal de una invitada de lujo, Belén Rueda. La actriz presenta el thriller ‘El vestido’, una de esas historias que dan auténtico terror, y cuenta cómo ha sido trabajar con su hija. Además, comparte anécdotas divertidas de míticas series como Los Serrano y otras más tiernas que no dejarán indiferente al público ni a sus compañeros de profesión.

La voz de la cantante Judeline, que interpreta ‘Com Você’, deja al público hipnotizado con la atmósfera que crea en el plató.

Judeline en 'Al cielo con ella' RTVE

Y, una semana más, Ana Morgade pone el foco en la ropa infantil y en cómo, desde pequeños, chicos y chicas son encasillados en estilos que parecen inocentes pero marcan diferencias. Un repaso divertido y revelador de cómo esos detalles que parecen inofensivos acaban moldeando expectativas y marcando diferencias mucho antes de que podamos elegir quiénes queremos ser.