La 2 estrena el 16 de febrero 'Sukha', su nuevo magacín cultural de tarde

La 2 estrena el próximo lunes ‘Sukha’, su nuevo magacín en directo para las tardes que ofrecerá una mirada a la actividad cultural, así como a temas relacionados con el bienestar, los viajes o la gastronomía. Dirigido por Miguel Ángel Hoyos y presentado por Pablo G. Batista, Susana Castañón y Jero Fernández, ‘Sukha’ es una producción propia de RTVE y se realizará desde Prado del Rey con el objetivo de reforzar la vocación de servicio público de la Corporación con una nueva propuesta de divulgación ambiciosa e innovadora.

Los presentadores, en el plató del nuevo programa

Peris-Mencheta y Chenoa, en el estreno En el primer programa, ‘Sukha’ unirá arte y ciencia en una charla con el actor y director Sergio Peris-Mencheta y la neurocientífica Nazareth Castellanos. Hablarán de los inicios, y otras figuras muy conocidas, como Loles León o Iñaki Gabilondo, entre otras, contarán también los suyos. En esta primera entrega, además, Chenoa repasará sus gustos culturales. En su primera semana, ‘Sukha’ hará una gran apuesta por el directo: estará en el Festival Internacional de Magia, en los Premios Iris de Televisión o en el concierto de Nathy Peluso. Celebrará el Año Nuevo Chino y asistirá en el Instituto Cervantes al homenaje a Joan Margarit junto a Joan Manuel Serrat y Ana Belén; entre otras muchas sorpresas. Susana Castañón Durante la semana, el programa repasará la actualidad cultural con María Guerra, Nerea Pérez de las Heras o Edu Galán, entre otros, y buscará el bienestar con Esther Gómez (‘Mi enfermera favorita’), Marius Lekker…o su hermano, Natcher, uno de los cómicos más seguidos en redes… Porque reír es salud. Y por supuesto habrá música: ‘Sukha’ quiere unir artes y tendrá a Natalia Lacunza en el estudio de la artista plástica Coco Dávez, entre otras actuaciones. Jero Fernández

Una mirada a la cultura “curiosa, crítica y disfrutona” Como explica su director, Miguel Ángel Hoyos, en ‘Sukha’ se ofrecerá “una mirada muy amplia a la cultura con curiosidad, crítica y disfrutona”. El título del programa es una palabra sánscrita que significa felicidad, placer y bienestar, términos sobre los que va a girar este nuevo espacio. El uso de múltiples pantallas, las conexiones en directo, el seguimiento de la actualidad con mesas redondas y debates, junto a colaboraciones de expertos, la incorporación de nuevos formatos, la cultura y el arte en vivo, y la interacción con la audiencia serán algunos de sus elementos clave. ‘Sukha’ propondrá a la audiencia una amplia mirada al panorama cultural actual: desde presentaciones en todos los territorios hasta las novedades musicales, con conciertos en directo en plató. La salud física y mental y el bienestar tendrá también un espacio importante en este magacín, que hará hueco, además, a la divulgación, los viajes, la gastronomía, el medio ambiente, la música y el arte en vivo, la actualidad y la participación. Pablo G Batista