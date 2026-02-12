Enlaces accesibilidad
La 2 estrena el 16 de febrero 'Sukha', su nuevo magacín cultural de tarde

  • Presentado por Pablo G. Batista, Susana Castañón y Jero Fernández
  • De lunes a viernes, desde el 16 de febrero, a las 19:30 horas en La 2 y RTVE Play
Los presentadores de 'Sukha', Jero Fernández, Susana castañón y Pablo G. Batista
La 2 estrena el próximo lunes ‘Sukha’, su nuevo magacín en directo para las tardes que ofrecerá una mirada a la actividad cultural, así como a temas relacionados con el bienestar, los viajes o la gastronomía. Dirigido por Miguel Ángel Hoyos y presentado por Pablo G. Batista, Susana Castañón y Jero Fernández, ‘Sukha’ es una producción propia de RTVE y se realizará desde Prado del Rey con el objetivo de reforzar la vocación de servicio público de la Corporación con una nueva propuesta de divulgación ambiciosa e innovadora.

Los presentadores, en el plató del nuevo programa

Peris-Mencheta y Chenoa, en el estreno

En el primer programa, ‘Sukha’ unirá arte y ciencia en una charla con el actor y director Sergio Peris-Mencheta y la neurocientífica Nazareth Castellanos. Hablarán de los inicios, y otras figuras muy conocidas, como Loles León o Iñaki Gabilondo, entre otras, contarán también los suyos. En esta primera entrega, además, Chenoa repasará sus gustos culturales.

En su primera semana, ‘Sukha’ hará una gran apuesta por el directo: estará en el Festival Internacional de Magia, en los Premios Iris de Televisión o en el concierto de Nathy Peluso. Celebrará el Año Nuevo Chino y asistirá en el Instituto Cervantes al homenaje a Joan Margarit junto a Joan Manuel Serrat y Ana Belén; entre otras muchas sorpresas.

Susana Castañón

Durante la semana, el programa repasará la actualidad cultural con María Guerra, Nerea Pérez de las Heras o Edu Galán, entre otros, y buscará el bienestar con Esther Gómez (‘Mi enfermera favorita’), Marius Lekker…o su hermano, Natcher, uno de los cómicos más seguidos en redes… Porque reír es salud.

Y por supuesto habrá música: ‘Sukha’ quiere unir artes y tendrá a Natalia Lacunza en el estudio de la artista plástica Coco Dávez, entre otras actuaciones.

Jero Fernández

Una mirada a la cultura “curiosa, crítica y disfrutona”

Como explica su director, Miguel Ángel Hoyos, en ‘Sukha’ se ofrecerá “una mirada muy amplia a la cultura con curiosidad, crítica y disfrutona”. El título del programa es una palabra sánscrita que significa felicidad, placer y bienestar, términos sobre los que va a girar este nuevo espacio. El uso de múltiples pantallas, las conexiones en directo, el seguimiento de la actualidad con mesas redondas y debates, junto a colaboraciones de expertos, la incorporación de nuevos formatos, la cultura y el arte en vivo, y la interacción con la audiencia serán algunos de sus elementos clave.

‘Sukha’ propondrá a la audiencia una amplia mirada al panorama cultural actual: desde presentaciones en todos los territorios hasta las novedades musicales, con conciertos en directo en plató. La salud física y mental y el bienestar tendrá también un espacio importante en este magacín, que hará hueco, además, a la divulgación, los viajes, la gastronomía, el medio ambiente, la música y el arte en vivo, la actualidad y la participación.

Pablo G Batista

Los presentadores de ‘Sukha’

Pablo G. Batista es periodista, guionista y creador de formatos, con una trayectoria trenzada entre la actualidad, la cultura y el humor. Ha trabajado en televisión, radio, podcast y contenidos digitales, destacando por su mirada crítica, su ironía y su versatilidad para combinar los registros de la actualidad y el entretenimiento.

Susana Castañón es periodista, Master en relaciones Internacionales y Comunicación. Ha trabajado en informativos Telecinco, el Mundo, COPE, Punto Radio y en la televisión pública asturiana RTPA. Ha estado ligada en los últimos 11 años a los servicios informativos de Televisión Española. Fue coeditora del Telediario Matinal y editora adjunta en el TD 2. En 2018 se incorporó al área de cultura del Telediario, donde ha podido entrevistar a grandes nombres de la cultura como Madonna, Noel Gallagher, Julian Moore, Matt Dillon o Jeremy Allen White.

Jero Fernández está ligado a RTVE desde 1997. Primero, en Andalucía, presentó los informativos territoriales y después, en Madrid, ha presentado el Telediario Matinal y en el Canal 24 Horas. También ha conducido, temporalmente, el Telediario 1, ‘Informe Semanal’ y ‘Los Desayunos de TVE’. En los últimos años, ha presentado ‘Saber Vivir’ y ha realizado las conexiones en directo desde la redacción en ‘La Hora de La 1’ y ‘Hablando Claro’. Además, ha sido corresponsal diplomático, redactor del área de Internacional en el Telediario Fin de Semana. Fue director de RTVE en Andalucía, editor adjunto del Telediario Matinal y adjunto al área de Nacional del Telediario del Fin de Semana. En 2003, la Junta de Andalucía le entregó el premio ‘Sevilla Joven’ en la categoría de medios de comunicación.

