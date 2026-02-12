Los Magníficos de 'Saber y Ganar' regresan para celebrar su 29º aniversario

El próximo 16 de febrero, 'Saber y Ganar', el concurso más longevo de la televisión en España, comenzará a celebrar su vigesimonoveno aniversario. Para la ocasión, emitirá 10 programas especiales en los que se elegirá al mejor concursante de 2025, el Supermagnífico, de entre los mejores de la temporada anterior.

Jordi Hurtado JOSEP ECHABURU RTVE

En esta edición, nueve concursantes que han llegado a Magníficos lucharán por alcanzar el título de Supermagnífico, un reconocimiento que les permitirá reincorporarse a las ediciones diarias de 'Saber y Ganar'. Para lograrlo, deberán demostrar constancia, rapidez y una amplia cultura general a lo largo de toda la competición y superar una batería de pruebas especialmente exigentes: 'Batería de Sabios', 'Preguntas Calientes', 'Duelos' y el temible 'Reto', donde cualquier detalle puede marcar la diferencia.

La dinámica de estos especiales constará de seis programas de clasificación y cuatro entregas en la fase final, de las que saldrá el vencedor. En esta ocasión, los 'Duelos' rendirán homenaje a tres figuras esenciales de la cultura universal, en un año especialmente significativo por sus aniversarios: Manuel de Falla, con motivo de los 150 años de su nacimiento; Agatha Christie, en el 50º aniversario de su muerte; y Antoni Gaudí, en el centenario de su fallecimiento. Además, en el marco de los 70 años de TVE, una de las pruebas estará dedicada a programas emblemáticos que se crearon y triunfaron en esta casa, conectando el espíritu del concurso con la historia de la televisión pública. Y con motivo de la próxima celebración de los Premios Goya 2026, 'Saber y Ganar' incorporará un guiño especial al cine español en una de sus secciones.

Pilar Vázquez JOSEP ECHABURU RTVE