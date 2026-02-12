Los Magníficos de 'Saber y Ganar' regresan para celebrar su 29º aniversario
- El concurso ofrece 10 especiales con nueve concursantes que competirán por el título de Supermagnífico
- En esta ocasión, los 'Duelos' rendirán homenaje a Manuel de Falla, Agatha Christie, Antoni Gaudí y a los 70 años de TVE
- A partir del 16 de febrero, de lunes a domingo a las 15:30 horas en La 2 y en RTVE Play
El próximo 16 de febrero, 'Saber y Ganar', el concurso más longevo de la televisión en España, comenzará a celebrar su vigesimonoveno aniversario. Para la ocasión, emitirá 10 programas especiales en los que se elegirá al mejor concursante de 2025, el Supermagnífico, de entre los mejores de la temporada anterior.
En esta edición, nueve concursantes que han llegado a Magníficos lucharán por alcanzar el título de Supermagnífico, un reconocimiento que les permitirá reincorporarse a las ediciones diarias de 'Saber y Ganar'. Para lograrlo, deberán demostrar constancia, rapidez y una amplia cultura general a lo largo de toda la competición y superar una batería de pruebas especialmente exigentes: 'Batería de Sabios', 'Preguntas Calientes', 'Duelos' y el temible 'Reto', donde cualquier detalle puede marcar la diferencia.
La dinámica de estos especiales constará de seis programas de clasificación y cuatro entregas en la fase final, de las que saldrá el vencedor. En esta ocasión, los 'Duelos' rendirán homenaje a tres figuras esenciales de la cultura universal, en un año especialmente significativo por sus aniversarios: Manuel de Falla, con motivo de los 150 años de su nacimiento; Agatha Christie, en el 50º aniversario de su muerte; y Antoni Gaudí, en el centenario de su fallecimiento. Además, en el marco de los 70 años de TVE, una de las pruebas estará dedicada a programas emblemáticos que se crearon y triunfaron en esta casa, conectando el espíritu del concurso con la historia de la televisión pública. Y con motivo de la próxima celebración de los Premios Goya 2026, 'Saber y Ganar' incorporará un guiño especial al cine español en una de sus secciones.
Concursantes Magníficos de 2025
Rubén Fernández no pudo asistir a la edición anterior de Magníficos, pero este año se incorpora a la competición. Consiguió 8.590€ en 22 programas. Nacido en Gijón y residente en Madrid, es licenciado en Historia y cursó un ciclo de Bellas Artes. Se dedica a la pintura.
Isabel González, nacida en Cuenca, viene de Getafe, Madrid. Al igual que Rubén, no pudo asistir a la edición anterior de Magníficos. Con 22 programas llegó a 7.150 €. Es licenciada en Ingeniería Agrónoma y profesora de música en un instituto.
Emma Romero, de Cartagena, vive en San Javier, Murcia. Llegó a los 50 programas y tuvo que abandonar por motivos laborales. A su vuelta sumó 10 programas más, consiguiendo en total 31.810€. Licenciada en Bioquímica, es responsable de calidad en una empresa de alimentación.
Marc Mendoza, de Sabadell, Barcelona, llegó a los 50 programas con 38.970 € y tuvo que decir adiós momentáneamente, también por causas laborales. Marc es doctor en Historia Antigua y profesor en la Universitat Autònoma de Barcelona.
Ángel Chacón, el Magnífico centenario, viene de Cuevas del Almanzora, Almería. Tiene grado en Derecho y es registrador de la propiedad. En sus 100 programas consiguió 66.070€.
Jesús Quesada, de Las Palmas de Gran Canaria, es Ingeniero Técnico en Obras Públicas y prepara oposiciones. Sus 33 programas le reportaron 17.720€.
Hugo García, de Madrid, sumó 11.280€ en 27 programas. Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, es responsable de programación y comunicación en una sala de conciertos de Madrid.
Javier Cencillo, de Valencia, es Licenciado en Sociología y Ciencias Políticas y profesor de Filosofía en Secundaria. También dedica su tiempo a escribir cuentos infantiles. En 28 programas alcanzó 13.490€.
Jordi Fontoba, de Sabadell, Barcelona, es ingeniero en Telecomunicaciones y profesor de ciencias en Secundaria y Bachillerato. En 20 programas consiguió 8.890€.
'Saber y Ganar' es el concurso cultural más veterano de la televisión en España. Está dirigido por Abigail Schaaff y Anaïs Schaaff, y presentado por Jordi Hurtado y Rodrigo Vázquez, junto a Pilar Vázquez, Elisenda Roca y Núria Ramírez. Creado por Sergi Schaaff, el programa se emite en la sobremesa de lunes a domingo en La 2.