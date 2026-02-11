'Documentos TV' estrena 'El cártel del dolor'

‘Documentos TV’ estrena esta semana ‘El cártel del dolor’, la historia real de la epidemia de opioides desencadenada hace 30 años por la industria farmacéutica en Estados Unidos. En la actualidad, los narcos mexicanos han tomado el relevo en la producción y venta del fentanilo que ya ha matado a un millón de personas en Estados Unidos.

'El cártel del dolor'

Estados Unidos lleva inmersa en una epidemia de opiáceos desde hace tres décadas. La causa fue un potente analgésico compuesto por opiáceos que prescribían los médicos y que provocó graves adicciones en los pacientes. 800.000 personas murieron por sobredosis, mientras un laboratorio y una familia vendieron y distribuyeron masiva y legalmente este medicamento letal con el que consiguieron exorbitantes beneficios a costa de la salud y la vida de los estadounidenses.

La investigación se remonta a los años 90, cuando la farmacéutica Purdue Pharma y sus propietarios, los Sackler, lanzaron el OxyContin, un fármaco de la familia de los opioides vendido como analgésico. La empresa envío por todo el país a sus comerciales para que los médicos conocieran este eficaz medicamento. “Esta empresa ha hecho algo abominable”, afirma Steve May, uno de estos motivados vendedores quien con los años descubrió las consecuencias de su trabajo.

“Mentíamos a los médicos, sin saber que les estábamos mintiendo”. “Nos dijeron que el OxyContin no era muy adictivo, así que empezamos a recetarlo”, afirma Jacques Pouymayou, uno de los miles de facultativos a los que se les vendieron las bonanzas del medicamento. Rocco Miller es uno de los afectados. Hoy es un drogadicto que no puede vivir sin su opiáceo. “Mintieron a la gente y fomentaron la adicción”, explica, a duras penas, mientras pasea por una calle donde deambulan otras personas como zombis.

Según revela la investigación, el negocio de los Sackler subió como la espuma hasta finales de los 2000, cuando una nueva generación de fiscales reunió pruebas contra Purdue. Destaparon la corrupción entre el laboratorio y la Agencia estadounidense responsable de la supervisión de alimentos y medicamentos, la FDA, los métodos agresivos de venta de sus comerciales y los médicos corruptos que recetaron el OxyContin. “Sabían que la gente estaba muriendo por culpa de su medicamento”, advierte Paul Pelletier, alto funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

'El cártel del dolor'

El éxito del OxyContin y de los Sackler inspiraron a la competencia. En 2012, el laboratorio INSYS Therapeutics comienza a comercializar el fentanilo, otro fármaco utilizado como analgésico, cincuenta veces más adictivo que la heroína. Una infinidad de clínicas del dolor proliferaron especialmente en Florida “Mucha gente murió por sobredosis. Algunos tomaron pastillas que probablemente usted les proporcionó. ¿Cómo se siente?”, le pregunta el periodista a Chris George, director de una de esas clínicas. “Los adictos te hacen ganar mucho dinero”, asegura satisfecho.